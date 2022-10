Telekom Slovenije in Metronik za učinkovitejše poslovanje industrijskih podjetij

Industrijskim podjetjem, ki želijo spremljati delovanje svojih strojev v realnem času, okrepiti njihovo izkoriščenost in razpoložljivost ter optimizirati prediktivno vzdrževanje, je na voljo nova platforma industrijskega interneta stvari IIoT 360, ki sta jo razvili Telekom Slovenije in Metronik.

Kot sta sporočila ustvarjalca nove platforme, omogoča ta zajem, prenos, varno shranjevanje, obdelavo ter prikaz podatkov za spremljanje in optimizacijo delovanja strojev. Natančni podatki so podani v preglednih in razumljivih informacijah, kar obenem omogoča tudi izvedbo zahtevnejših opravil, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, doseganje optimalnih načinov uporabe, razvojna nadgradnja strojev za večji izkoristek in podobno.

V vsakem spletnem brskalniku, takoj

Platforma deluje v varnem oblaku, dostopna pa je na vseh mobilnih napravah in računalnikih prek kateregakoli izmed običajnih spletnih brskalnikov in brez kakršnekoli namestitve. Pri družbi Metronik menijo, da je s tem orodjem mogoče povečati produktivnost za več kot 10 odstotkov.

Kot eno izmed poglavitnih prednosti svoje rešitve v Telekomu Slovenije izpostavljajo, da so vsi podatki shranjeni v podatkovnih središčih v Sloveniji, torej podatki ne zapuščajo države.