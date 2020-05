Telekom Slovenije in Komunala Velenje ustvarjata prihodnost slovenske komunalne oskrbe

Telekom Slovenije je v Velenju vzpostavil pilotski sistem interneta stvari, ki tamkajšnji komunali omogoča celovito in učinkovito upravljanje z dobavo vode in energentov.

Telekom Slovenije je v Velenju vzpostavil pilotski sistem interneta stvari, ki tamkajšnji komunali omogoča celovito in učinkovito upravljanje z dobavo vode in energentov. Foto: Ana Kovač

Telekom Slovenije je skupaj s partnerjema Enerkon in 2GG - DS Meritve Komunalnemu podjetju Velenje omogočil digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe energentov.

Omenjena pilotska rešitev je prilagodljiva za različne tipe energetskih virov, kot so topla voda, ogrevanje in plin, ter bo na voljo tudi drugim slovenskim komunalnim podjetjem.

Med drugim zajema tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije in dobave energentov, kot so voda, toplota in plin, v realnem času.

Prvi v Sloveniji

Temelj nove rešitve je tehnologija interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things), ki jo je Telekom Slovenije kot prvi v Sloveniji vpeljal v celotno svoje omrežje pred dobrim letom.

Obenem je to prva pilotna postavitev s to tehnologijo na širšem območju Velenja, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Ni potrebna zamenjava, dovolj je nadgradnja

Uvedba te rešitve ne zahteva zamenjav obstoječih števcev, saj zadošča nadgradnja obstoječih, kar je mogoče izvesti tudi postopno in skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov.

Na strani dobavitelja sistem omogoča tudi centralizirano upravljanje obdobij samodejnega odčitavanja porabe in ob tem upošteva posebnosti uporabnika in dobavljenega energenta.

Številne prednosti in priložnosti

Pametna oskrba je del prizadevanj za ustvarjanje pametnih mest, kjer ima odločilno vlogo tehnologija interneta stvari – standardizirana tehnologija za učinkovito množično komunikacijo naprav, ki ustvarjajo nizek podatkovni promet.

Velenjska pridobitev je le eden od primerov rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, dviga kakovosti storitev pa tudi za višjo energetsko in vodno učinkovitost ter za višjo splošno kakovost bivanja, ki jih internet stvari omogoča.

Obenem je to še en nadaljnji korak v smeri razvoja pete generacije mobilnih omreži (5G), so poudarili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.

Skladno s strategijo

Telekom Slovenije skladno s svojo razvojno strategijo že več let postopoma nadgrajuje svoje omrežje in ga pripravlja na uvedbo pete generacije mobilnih omrežij (5G).

S svojim omrežjem LTE/4G pokriva že več kot 98 % prebivalstva, z nadgrajenim omrežjem LTE/4G+ pa že več kot 82 % prebivalcev Slovenije, ki jim je tako zagotovljena boljša povezljivost in še višje prenosne hitrosti, so izpostavili pri Telekomu Slovenije.