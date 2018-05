Telefonski klic, ki je ta teden šokiral svet: so šli predaleč?

Google je storitev Duplex predstavil na svoji tradicionalni letni konferenci Google I/O, na kateri je pokazal tudi nekaj najnovejših funkcij operacijskega sistema za pametne telefone Android, elektronske pošte Gmail in nekaterih priljubljenih aplikacij. Na fotografiji je na platnu sredi odra viden logotip storitve Duplex, predstavlja pa jo direktor Googla Sundar Pichai. Foto: Reuters

Duplex je Googlov novi na umetni inteligenci zasnovan pomočnik za posameznike in podjetja, ki lahko v njihovem imenu opravlja telefonske klice ter se dogovarja za sestanke, zdravniške preglede in podobno.

Poslanstvo Duplexa bo pospešitev in poenostavitev delovnih procesov v podjetju ter pomoč uporabnikom, ki zaradi tega ali onega razloga ne morejo opravljati telefonskih klicev oziroma imajo z njimi težave.

Duplex Google še razvija, kar pomeni, da še ni pripravljen za vsesplošno uporabo, a tisti, ki so ga že slišali, se s tem morda ne bodo strinjali. Umetna inteligenca ima namreč tako prepričljiv glas, da je težko verjeti, da besede ne prihajajo iz ust pravega človeka.

Poslušajte telefonski klic v frizerski salon, s katerim je Google prvič javno predstavil asistenta Duplex:

Sundar Pichai, direktor podjetja Google, je na predstavitvi Duplexa med opisom zgornjega telefonskega klica (sledi mu še eden, pri katerem moški glas Duplexa naroči mizo v restavraciji) razkril, da osebje v frizerskem salonu, kamor je klical Duplex, ni vedelo, da na drugi strani slušalke ni pravi človek, dokler jim tega niso razkrili.

Eden od razlogov za to, da Duplex zveni tako naravno in človeško, je, da pri govorjenju uporablja mašila, kot sta "ammm" in "mhm", in določene besede razvleče, kot da bi razmišljal o izbiri naslednjih.

Sundarju Pichaiu, direktorju podjetja Google, se je na predstavitvi Duplexa upravičeno smejalo. Toliko prahu namreč že lep čas ni dvignil noben drug Googlov izdelek. Foto: Reuters

Google si je s predstavitvijo Duplexa prislužil velik aplavz množice na konferenci I/O, a na spletu so se še isti dan začele pojavljati kritike na račun Duplexove prevelike prepričljivosti.

Precej ljudi je opozorilo, da bi tako zmogljivo tehnologijo, kot je Duplex, nepridipravi lahko uporabili za zelo sofisticirane telefonske prevare, pri katerih bi svoje žrtve lahko prepričali, da se pogovarjajo s pravo uradno osebo, in jih tako pretentali v predajo osebnih podatkov.

Drugim preprosto ni bilo všeč oziroma jih je strašila napoved prihodnosti, v kateri bo morda nemogoče vedeti, ali se pogovarjamo s pravim človekom ali robotom. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Google: Ne skrbite, takoj boste vedeli, ali vas kliče robot ali pravi človek

Google se je v petek odzval na kritike, ki so podjetje pozivali, naj v Duplex vdela prvino, s katero bo umetna inteligenca sogovorniku prek telefonske linije takoj razkrila, da se ne pogovarja s človekom. Zagotovil jim je, da se bo to vsekakor zgodilo.

Pri Googlu so v izjavi za javnost zapisali, da ima pri razvoju novih tehnologij visoko prioriteto transparentnost, zato bodo v primeru storitve Duplex zagotovili mehanizem, ki bo poskrbel za to, da se bo umetna inteligenca ob telefonskem klicu identificirala. Telefonski klic, ki so ga prikazali na konferenci I/O, je bil namreč zgolj predstavitev zmožnosti nove tehnologije, ne končni izdelek, so še pojasnili.

