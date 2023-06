Tehnologija, ki shrani vaše življenje v trajni spomin

Oglasno sporočilo

Poletje je končno tu. Ta čarobni letni čas je sinonim za radost, pustolovščine in spomine, ki ostanejo z nami dolgo po tem, ko se topli dnevi poslovijo. Sončni žarki, privlačen vonj žara, vznemirljiv zvok morskih valov – vse to so ključni elementi sezone, ki jo vse leto pričakujemo z nestrpnostjo. A kako lahko te trenutke, ki hitro minejo, ujamemo, da ne postanejo zgolj vizualni spomini, ampak pristne čutne časovne kapsule, polne čustev, zvokov in celo ambientalnega vzdušja kraja?

Foto: Samsung

Odgovor leži v povezavi življenjskega sloga in tehnologije, na področju, kjer se naše izkušnje in spomini združijo z orodji, namenjenimi snemanju, pregledovanju in ponovnemu doživljanju teh neprecenljivih trenutkov.

Ustvarjanje digitalnega albuma spominov

Predstavljajte si digitalni album, ki ne ujame le estetike, ampak celotno čutno doživetje trenutka. Z izkoriščanjem moči napredne tehnologije lahko zabeležite hladen občutek trave pod nogami med nogometno tekmo, zvoke smeha ob družinskem žaru ali šumenje vode, ko se potopite v osvežilno morje.

Foto: Samsung

V sodobnem času imamo na razpolago niz naprav, ki nam pomagajo ustvariti vrhunske digitalne albume. Te elegantne in zmogljive naprave omogočajo zajemanje kristalno jasnih fotografij, snemanje videoposnetkov visoke ločljivosti in podrobno beleženje zvoka. Kar je najboljše, te tehnološke čudeže nosimo v žepih, vedno so pri roki in neopazno izboljšujejo naše doživetje.

Foto: Samsung

Življenje v trenutku

Paradoks ujemanja trenutka je, da morate biti popolnoma prisotni, če želite resnično ujeti njegovo čarobnost. Morda se to zdi v nasprotju z idejo tehnologije, ki nas pogosto odvrača od tega, da bi bili v trenutku. Vendar to ni nujno. Prednost današnje tehnologije je v njeni sposobnosti, da se skoraj neopazno vključi v naše življenje. Današnje naprave so daleč od nerodnih naprav iz preteklosti, ki so bile zapletene za uporabo. Z najnovejšo tehnologijo delujemo intuitivno, na način, ki se nam zdi naraven, s čimer ostajamo v trenutku, hkrati pa ga ohranjamo.

Podrobneje si oglejmo, kako napravi, kot sta Samsung Galaxy S23 in Galaxy S23+, omogočata ohranjanje tega ravnovesja. Oba telefona s svojo napredno kamero in izjemno funkcijo Nightography ujameta trenutke v šibki svetlobi ob ognju, na plaži ali celo pod zvezdnim nebom in zagotovita, da so vsi fotografije in videoposnetki svetli in barviti. Ta funkcija je še posebej priročna za tiste, ki radi zabeležijo očarljive trenutke poletnih noči.

Foto: Samsung

Kamera z visoko ločljivostjo 50 MP zagotavlja neverjetne podrobnosti, kar običajne posnetke spremeni v dih jemajoče slike, ki bodo ostale z vami za vselej. Ta funkcija je kot nalašč za vse fotografske navdušence, ki želijo s svojimi pametnimi telefoni posneti izjemno kakovostne in podrobne fotografije.

Pametna telefona Galaxy S23 in Galaxy S23+ sta opremljena tudi z revolucionarnim 4-nanometrskim procesorjem Snapdragon® 8 Gen 2, ki zagotavlja, da je vsako dejanje, bodisi igranje iger bodisi predvajanje najljubšega poletnega glasbenega seznama, nemoteno. S podaljšano življenjsko dobo baterije vaša poletna pustolovščina ne bo prekinjena zaradi iskanja polnilca in najbližje vtičnice.

Foto: Samsung

Tudi glede vzdržljivosti napravi ne sklepata kompromisov. Ponašata se s steklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 in okvirjem Armor Aluminum, kar zagotavlja, da bo vaš telefon prenesel vse poletne avanture.

Deljenje poletne čarovnije

Da fotografije in spomini ne ostanejo zgolj na vašem telefonu, razmislite o možnosti družinske naprave, do katere lahko vsi dostopajo in prispevajo k digitalnemu albumu nepozabnih poletnih spominov. Z napravo, kot je Galaxy Tab S8, postane deljenje še bolj interaktivno in vključujoče. Vsak družinski član lahko prispeva k družinskemu digitalnemu poletnemu albumu, kar ustvarja bogatejšo in bolj raznoliko zbirko spominov, ki jih lahko skupaj podoživljamo.

Foto: Samsung

Galaxy Tab S8 z 11-palčnim zaslonom s 120 Hz ponuja globljo in zanimivejšo izkušnjo, ki poživlja vaše poletne spomine. Ta tablica ne ponuja le večjega zaslona, temveč tudi omogoča, da vsi skupaj podoživite trenutke, ne glede na to, ali brskate po galeriji fotografij ali gledate videoposnetke svoje najnovejše pustolovščine.

Pisalo S Pen, ki je del naprave, je pripomoček, ki omogoča bolj otipljiv način interakcije z napravo, kar izboljšuje dejavnosti, kot so skiciranje, beleženje ali celo urejanje ujetih poletnih trenutkov. To je lahko še posebej koristno za tiste, ki radi rišejo ali pišejo o svojih doživetjih, tako da postane ustvarjanje digitalnega albuma interaktivna in zabavna dejavnost.

Foto: Samsung

Čeprav je poletje kratko in prehitro mine, to ne pomeni, da morajo biti kratkotrajni tudi spomini. S pravim pristopom in pravimi napravami, kot so Samsung Galaxy S23 ali Galaxy S23+ in Galaxy Tab S8, lahko zajamete, ohranite in podoživite čarobnost poletja. V tej sezoni imejte torej odprta čutila, pripravljene naprave in izkoristite vsak trenutek.

Prostora ni nikoli preveč. Nikoli!

Tudi vas skrbi, da boste na mobilnem telefonu imeli premalo prostora? Ta izjemna ponudba omogoča uporabnikom, ki so se odločili za nakup in aktivacijo Galaxy S23, Galaxy S23+ ali Galaxy S23 Ultra, brezplačno šestmesečno poskusno različico Microsoft 365 Basic OneDrive, ki vključuje kar 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Tako boste imeli dovolj prostora za shranjevanje svojih najljubših fotografij in videoposnetkov poletnih dogodivščin, vedno dosegljivih in sinhroniziranih na vseh vaših napravah.

S posebno ponudbo glejte najljubše vsebine brez oglasov Ob nakupu telefona Galaxy S23 serije vam Samsung podarja do štiri mesece brezplačne storitve YouTube Premium na vaši Samsung Galaxy napravi. Tako boste lahko predvajali glasbo brez motečih oglasov in brez omrežne povezave Wi-Fi.



Več podrobnosti o akciji in vse pogoje najdete na spletni strani Samsung.





Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA.