Tako bo Telekom Slovenije svojim naročnikom polepšal praznike

Telekom Slovenije svojim naročnikom od danes do 18. januarja omogoča brezplačno spremljanje programov in vsebin na zahtevo, vključenih v programsko opcijo HBO. Ogledajo si lahko več kot 800 največjih filmskih uspešnic in spremljajo več kot 200 serij.

Prednovoletni čas je obdobje obdarovanja, v katerem tudi telekomunikacijski operaterji svojim uporabnikom pripravijo kakšno posebno darilo v obliki začasno okrepljene ponudbe brez doplačil. Letošnji december ni izjema.

Praznične ugodnosti je pripravil tudi Telekom Slovenije, ki svojim naročnikom paketov, ki vsebujejo televizijo, med 18. decembrom in 18. januarjem omogoča brezplačno spremljanje programov in vsebin na zahtevo, vključenih v programsko opcijo HBO.

Brezplačen ogled več kot 800 filmskih uspešnic in več kot 200 serij

Tako lahko naročniki en mesec brezplačno spremljajo pet TV-programov: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2 (tudi v HD-ločljivosti), ob tem pa tudi videoteko HBO z vsebinami na zahtevo HBO OD (On Demand) in HBO GO.

Naročniki Telekoma Slovenije si lahko tako brezplačno ogledajo več kot 800 največjih filmskih uspešnic in spremljajo več kot 200 serij, tudi nagrajene izvirne HBO-produkcije. Med drugim si lahko tako v ločljivosti HD pogledajo tudi najnovejši film Maščevalci: Zaključek, in sicer doma ali na poti, saj je film na voljo tako prek HBO OD kot HBO GO.

Naročniki se za brezplačen dostop do vsebin HBO prijavijo v Mojem Telekomu, kjer v sklopu TV in zabava izberejo programsko opcijo HBO (promocija), za pomoč pa lahko kadarkoli pokličejo brezplačno številko 080 8000.

Pet vrhunskih TV-programov za ljubitelje filma in serij

Program HBO vsak mesec predpremierno predvaja več kot 180 težko pričakovanih filmov in serij, koncertov, ekskluzivnih dogodkov in dokumentarnih filmov. HBO 2 prinaša širok izbor programskih vsebin za vso družino – od otroških vsebin do filmov različnih zvrsti (komedije, trilerji, akcijski filmi in drame). HBO 3 prinaša najbolj zaželene serije ameriške in evropske HBO-produkcije, pa tudi serije drugih studiev in skrbno izbrane filme. Cinemax ljubiteljem filma ponuja ameriške in svetovne filme ter serije (lastne produkcije in drugih ameriških studiev) s poudarkom na akcijskih, avanturističnih, kriminalnih, fantastičnih, znanstvenofantastičnih vsebinah in grozljivkah. Cinemax 2 ima širok izbor izbranih filmov, med katerimi so prejemniki nagrad, festivalski favoriti, filmi z dobrimi ocenami kritikov in kultne svetovne serije.

Ogled nazaj za sedem dni

Uporabniki lahko vse TV-programe, ki so vključeni v programsko opcijo HBO, spremljajo sedem dni nazaj, in sicer tako na TV-sprejemnikih kot preostalih napravah (mobitelih, tablicah, računalnikih).

Vsebine na zahtevo

Spletni videoteki HBO OD in HBO GO omogočata neomejen dostop do več kot tisoč naslovov igranih in dokumentarnih filmov ter serij. Pri tem si lahko naročniki vsebine ogledajo brez dodatnega plačila, s slovenskimi podnapisi in brez oglasov. Videoteka HBO GO omogoča ogled vsebin kjerkoli – na prenosnem računalniku, mobitelih in tablicah z operacijskim sistemom iOS in Android ter na televizorjih LG Smart in določenih modelih Samsung.

Posebna akcijska ponudba

Po preteku brezplačnega obdobja se programska opcija HBO samodejno izključi, tistim, ki jo bodo želeli naročiti, pa bo do 31. januarja 2020 na voljo posebna akcijska ponudba, ki novim naročnikom opcijo HBO prvi mesec prinaša brezplačno, nato pa po akcijski ceni 7,99 evra mesečno (velja za naslednjih 11 mesecev). Obstoječi naročniki, ki zadnjih šest mesecev niso bili naročeni na opcijo HBO, lahko do 31. januarja programsko opcijo HBO naročijo po akcijski ceni 7,99 evra (velja 12 mesecev).