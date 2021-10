Tajni črni seznam nevarnih organizacij: naštete tudi slovenske

Seznam potencialno nevarnih organizacij in posameznikov, ki ga za moderiranje vsebin uporablja Facebook, je pripravil in uredil ameriški medij The Intercept. Facebook vztraja, da je spisek površen in nepopoln, ne zanika pa več njegovega obstoja.

Neke vrste javna skrivnost je, da že leta obstaja tako imenovani črni seznam organizacij in posameznikov, ki jih družbeno omrežje Facebook ima za nevarne. Seznam naj bi bil v precejšnji meri usklajen s podobnim spiskom, ki ga sestavlja zunanja politika ZDA, Facebook pa nikoli ni želel javno objaviti oziroma celo potrditi njegovega obstoja. Zdaj se je do njega dokopal eden od ameriških medijev, The Intercept, in ga objavil v celoti.

O obstoju in tajnosti Facebookovega črnega seznama se govori približno od leta 2018, ko je vodstvo družbenega omrežja zagnalo uradno kampanjo za moderacijo vsebin (DIO), ki jih med več kot tri milijarde uporabnikov širijo domnevno nevarne organizacije in posamezniki.

Nadzor nad morebitnimi komunikacijami, ki bi jih bilo mogoče povezati s terorizmom ali nasiljem, Facebook med uporabniki sicer izvaja že vsaj od leta 2012. Foto: Getty Images

Črni seznam, ki je domnevno temelj Facebookovega omejevanja svobode govora določenim skupinam in posameznikom, za katere meni, da ustrezajo kriterijem DIO, je po poročanju ameriškega medija The Intercept, ki ga je objavil kot prvi, razdeljen v štiri dele, ki predstavljajo posamezne kategorije (po Facebookovi interpretaciji) nevarnih posameznikov in organizacij.

Popredalčkani so v Terorizem, Sovraštvo, Militarizirana civilna združenja in Nasilne akterje iz tujine.

Facebookov ali kar ameriški črni seznam?

Predvsem zadnja kategorija s Facebookovega seznama − Nasilni akterji iz tujine − pomeni ogromno. Zajema pa vse, ki se ne nahajajo v ZDA. Spisek nevarnih organizacij in posameznikov, ki ga je sestavil Facebook, je namreč izredno usklajen s podobnim seznamom, ki ga pripravlja ameriška zunanja politika.

Velika večina imen, ki jih našteva Facebook, je trenutno ali pa je bila v preteklosti obravnavana kot grožnja Združenim državam Amerike.

Najglasnejši kritiki Facebook že nekaj časa obtožujejo, da prek programa za odkrivanje nasilnih ali sovražnih vsebin že leta najbolj temeljito cenzurira oziroma drugače omejuje predvsem uporabnike iz določenih etničnih manjšin in veroizpovedi, medtem ko je potencialno nevarnim organizacijam in uporabnikom, ki so pretežno belih ras, na platformi dovoljeno več. Foto: Unsplash

Kar polovico vseh vnosov na Facebookovem seznamu zloglasnih predstavljajo teroristične organizacije in posamezniki, ki se pretežno nahajajo na Bližnjem vzhodu, južni in jugovzhodni Aziji ter drugih državah, kjer je prebivalstvo zvečine muslimanske veroizpovedi.



Na spisku je mogoče najti tudi številne kriminalne združbe in ulične tolpe (spet znova locirane predvsem v ZDA), kategorijo Sovraštvo pa polnijo ljudske milice in civilne iniciative z obeh političnih polov, tako skrajne desnice (neonacisti) kot skrajne levice (komunisti, antikapitalisti).

Omenjenih je tudi pet organizacij v Sloveniji

Na seznamu, ki si ga je mogoče v celoti ogledati na tej povezavi, je mogoče najti tudi omembe slovenskih organizacij, ki jih Facebook ima za nevarne. To so:

- Blood and Honour Slovenija, ki velja za slovensko podružnico enega največjih neonacističnih gibanj v Evropi.

- Combat 18 Slovenia. Combat 18 je neonacistična organizacija, ki je bila leta 1992 ustanovljena v Veliki Britaniji, razširila pa se je v več evropskih držav in tudi onkraj Atlantika, v ZDA in Kanado.

- Headhunters Domžale, slovenska neonacistična skupina.

- Ku Klux Klan Slovenia, lokalna podružnica enega najbolj zloglasnih rasističnih gibanj na svetu, ki sicer izvira iz ZDA.

- Slovenski radikali, slovenska neonacistična skupina.

Slovenska neonacistična organizacija Combat 18 na Facebookovem seznamu. Foto: Matic Tomšič

Facebook so tako rekoč prisilili v potrditev obstoja črnega seznama

Na razkritje medija The Intercept, ki je tudi objavil Facebookov domnevni spisek nezaželenih, se je na Twitterju odzval Brian Fishman, ključni mož Facebookovega programa za identificiranje in nadzor nad potencialno nevarnimi akterji na družbenem omrežju.

Fishman je zgodbo medija označil za površno in zavajajočo, a hkrati tudi posredno priznal, da je seznam resničen, a nepopoln. Dodal je, da gre zgolj za metodo preprečevanja "tveganim" skupinam, da bi prek Facebooka organizirale nasilna dejanja in da je marsikateri vnos na seznamu tam preprosto zato, ker mora biti po zakonski definiciji obravnavan kot nevaren.

