Svet v šoku: Instagram in Facebook obstala

Po poročanju The Guardiana so se uporabniki Facebooka in Instagrama pritoževali, da med drugim ne morejo deliti objav in pošiljati sporočil. Medtem ko Facebook in Instagram očitno nista delovala v polnem zagonu, pri konkurenčnem Twitterju podobnih težav niso zaznali.

*Reluctantly walks into twitter*. Hey guys, im just here cause IG is down. — Tony Baker (@TonyBakercomedy) November 28, 2019

Facebook, Instagram in WhatsApp, ki je prav tako v lasti Facebooka, nazadnje več ur niso delovali oktobra. WhatsApp je danes deloval tako kot običajno, medtem ko pri Facebooku in Instagramu še niso pojasnili, kaj je vzrok za zadnje težave.

Man, ig is down again. Something is always wrong with it. @instagram JUST DELETE THE APP ALREADY. It's toxic anyway — b (@AweDallas) November 28, 2019

everyone run to twitter when ig is down ☠️ — 🎶 Jordyn Jones (@JJJordynjones) November 28, 2019

V ZDA sta se prej omenjeni družbeni omrežji sesuli ravno na zahvalni dan, kar je med uporabniki Twitterja naletelo na precej posmeha.

i'm trying to post finn vids on IG and IG is down fuck pic.twitter.com/azMfavctcu — Normani's Payroll (@normanispayroll) November 28, 2019