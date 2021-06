Ste opazili? Vrnili so nam gumb, ki ga je marsikdo zelo pogrešal.

Onemogočen dostop do fotografij, ki so jih delili v pogovor z drugo osebo, je najbolj razhudil uporabnike Instagrama, saj tako rekoč niso več imeli praktičnega načina, da bi hitro našli fotografije ali videoposnetke, ki so jih sogovorniku poslali pred časom (edina alternativa je bilo tako imenovano "skrolanje" do sporočila, ki je vsebovalo želeni posnetek, kar pa bi lahko pri bolj zgovornih uporabnikih trajalo tudi več ur). Na Messengerju medtem obstaja alternativa, saj je bilo do deljenih vsebin še vedno mogoče dostopati prek spletne strani Facebook na osebnem računalniku, kar pa po drugi strani tudi pomeni, da fotografij ni bilo mogoče najti, če pri tega pri roki ni bilo (razen seveda z neskončnim "skrolanjem" navzgor).

Onemogočen dostop do fotografij, ki so jih delili v pogovor z drugo osebo, je najbolj razhudil uporabnike Instagrama, saj tako rekoč niso več imeli praktičnega načina, da bi hitro našli fotografije ali videoposnetke, ki so jih sogovorniku poslali pred časom (edina alternativa je bilo tako imenovano "skrolanje" do sporočila, ki je vsebovalo želeni posnetek, kar pa bi lahko pri bolj zgovornih uporabnikih trajalo tudi več ur). Na Messengerju medtem obstaja alternativa, saj je bilo do deljenih vsebin še vedno mogoče dostopati prek spletne strani Facebook na osebnem računalniku, kar pa po drugi strani tudi pomeni, da fotografij ni bilo mogoče najti, če pri tega pri roki ni bilo (razen seveda z neskončnim "skrolanjem" navzgor). Foto: Matic Tomšič

Uporabniki Facebook Messengerja in Instagrama v Evropski uniji, torej tudi v Sloveniji, so v drugi polovici decembra lahko opazili, da nekatere prvine aplikacij ne delujejo več.

V Messengerju so izginili vzdevki, ki so jih lahko uporabniki nadeli drug drugemu, sogovornikom ni bilo več mogoče pošiljati nekaterih vrst datotek, ukinjeno je bilo ustvarjanje anket v skupinskih pogovorih.

Marsikoga je sicer najbolj zmotilo to, da je bil onemogočen ogled arhiva fotografij in videoposnetkov, ki so jih delili v pogovoru. To funkcionalnost je Facebook odvzel tudi pogovorom na Instagramu, ki je bil v splošnem sicer prizadet manj kot Messenger, saj sta bila onemogočena le še pošiljanje nalepk in učinkov navidezne resničnosti.

Do deljenih fotografij in videoposnetkov lahko v pogovorih v Messengerju znova dostopamo tako, da s prstom tapnemo fotografijo sogovornika na vrhu zaslona in nato izberemo View photos & videos. Foto: Matic Tomšič

Facebook je decembra lani sicer pojasnil, da umik funkcij ni trajen, a takrat niso določili časovnice njihove vrnitve. Zdaj se zdi, da so večini uporabnikov znova na voljo, a ne vse: v skupinskih pogovorih na Messengerju še vedno ni mogoče ustvarjati anket, na primer.

