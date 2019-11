Sramotilni steber za slabo narejene spletne strani

Google je objavil načrt, ki predvideva, da bodo v svojem spletnem brskalniku Chrome s posebno in zelo vidno značko in/ali podoknom označevali spletne strani, ki se zaradi svoje neoptimalne izvedbe nalagajo počasi.

To bi, ocenjujejo, prepričalo avtorje spletnih strani, da se izognejo ali čim prej znebijo takšne oznake, saj z njo obiskanost in priljubljenost teh spletnih strani gotovo ne bi rasli.

Napovedali so tudi možnost, da bi v prihodnosti označevali tudi tiste spletne strani, ki bi se lahko nalagale počasi zaradi uporabnikove (počasne) naprave ali trenutnih razmer (počasnega) omrežja.

Opozorilo tudi še pred klikom

Za zdaj se še niso odločili, kako bi bila videti ta značka, a so povedali, da že proučujejo več različnih možnosti, od besedilnih opozoril do različnih barv v vrstici, ki ponazarja količino prenesenih podatkov.

Tovrstne oznake predvidevajo tudi za povezave (t. i. linke), kar pomeni, da bi uporabnik še pred klikom na neko povezavo prejel opozorilo, da se bo stran nalagala počasi, in zato morda tudi dvignil roke od takšne strani.

Rumeno ali rdeče za počasne, a tudi zeleno za hitre

Dolgoročno namerava Google vpeljati obsežen sistem vrednotenja kakovosti spletnih strani, kjer zgolj hitrost nalaganja ne bi bila edini odločilni dejavnik. Google sicer še ne razkriva, kateri dejavniki bi to bili, povedali so le, da bodo merila striktna in dosledna ter da jih bodo uvajali postopoma.

Svoje oznake ne bi dobile samo počasne strani, temveč tudi hitre, kar bi, tako meni Google, oblikovalce in razvijalce spletnih strani dodatno spodbudilo k dobremu delu. Ob tem Google zatrjuje, da morebitne začasne in občasne motnje delovanja omrežja ne bi prizadele vrednotenja spletnih strani.

Hitre strani so tudi v Googlovem interesu

Zakaj je Googlu v interesu, da se spletne strani čim hitreje nalagajo? Zato, da bo splet čim prijaznejši do uporabnikov pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav, ki so že leta 2015 postali najštevilčnejši uporabniki Googlovega iskalnika in drugih Googlovih mobilnih storitev.

Pospešitev spleta bi Googlu prišla zelo prav tudi na razvijajočih se trgih, predvsem v veliki Indiji, kjer prevladujejo poceni (in zato manj zmogljivi) pametni telefoni in velikokrat prepočasne spletne povezave.

Ob predstavitvi tega načrta na nedavni konferenci pa smo vendarle ostali brez odgovora o časovnem okvirju, torej o tem, kdaj bi te oznake zaživele v vsakdanji praksi.

Objektivno?

Nekateri razvijalci so že izrazili pomisleke, da takšno vrednotenje ne bo povsem merodajno, ker je po njihovem mnenju glavni vzrok počasnosti nalaganja spletnih strani omrežje, na katero nimajo vpliva.

Prav tako se bojijo, da bi Google spletnim stranem z oznako počasnosti lahko dodelil slabše uvrstitve med zadetki svojega iskalnika, a teh pomislekov Google ni komentiral.