Spoznajte virtualno vplivnico Lois

Lois s Siola je mlada, energična in zanimiva osebnost, ki na TikToku na izviren in zabaven način deli svoje prigode in poglede na svet. Virtualna vplivnica bo ponujala drugačen, interaktiven način spremljanja novic in hkrati poskrbela za zabavo. Uporabniki bodo lahko spremljali tudi poročanja s terena in sodelovanja z drugimi slovenskimi vplivneži ter se dejavno vključili v Loisin svet.

Z Lois je Siol.net kot prvi v Sloveniji za svojo promocijo na platformi TikTok uporabil virtualno vplivnico ter vstopil v svet neomejenih ustvarjalnih možnosti in interaktivnosti. TikTok je v zadnjih letih prevzel predvsem mlajšo populacijo, smernice pa kažejo, da platformi raste priljubljenost tudi pri starejšem občinstvu. Čeprav je zanimanje tiktokovega občinstva težko predvideti, bo simpatična Lois uporabnike skušala doseči s skrbno izbrano vsebino in povsem edinstvenim pristopom.

"Z inovativno uporabo umetne inteligence na TikToku želimo doseči svoje mlajše ciljno občinstvo na popolnoma nov način," pravi Igor Gajster, direktor družbe TSmedia, kamor spada tudi Siol.net. "TSmedia se vedno trudi biti napredna in prinašati sveže vsebine, zato smo prepričani, da bo virtualna vplivnica Lois na TikToku navdušila vse naše sledilce."

Poleg edinstvenih vsebin bo virtualna vplivnica Lois na TikToku pripravljala tudi posebne izzive, nagradne igre in sodelovanja, ki bodo uporabnikom omogočala, da aktivno sodelujejo in se povežejo z medijem na nov, zabaven način.

Pridružite se nam na TikToku in spoznajte Lois ter prva zabavna dejstva o njej, ki vam jih bo sporočila kar sama.