Digitalizacija: Sloveniji je uspel zgodovinski podvig #video

Mineva sto dni od ustanovitve službe vlade za digitalno preobrazbo, katere cilj je, da se Slovenija do konca desetletja prebije med prvih pet najbolj digitalno naprednih držav v Evropski uniji. Da je ta ambiciozen cilj uresničljiv, kaže tudi najnovejša uvrstitev Slovenije na lestvici Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe - DESI. Slovenija se je v zadnjem letu povzpela s 16. mesta na 13. mesto in se tako prvič v svoji zgodovini prebila nad evropsko povprečje.

Služba za digitalno preobrazbo je od svojega prvega dne osredotočena na uresničevanje ključnih rešitev iz prvega svežnja ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo. Gre za rešitve, ki bodo poenostavile življenja državljank in državljanov ter izboljšale digitalno pismenost celotne družbe, so zapisali v sporočilu za javnost.

Načrti za prihodnost

Prihodnje leto bo zagnan največji program vseživljenjskega učenja digitalnih veščin v naši zgodovini. Starejšim bo tako omogočen dostop do učenja e-veščin in moderne računalniške opreme, mladim pa bodo na voljo subvencionirani tečaji programiranja, robotike, umetne inteligence in podjetništva.

V prihodnjem letu bodo prav tako uresničeni ukrepi, kot so uvedba virtualnega upravnega okenca, e-osebne izkaznice, obveznega elektronskega podpisa v javni upravi, e-oskrbe starejših in telemedicine. Vzpostavljena bosta tudi Mednarodni center za uporabno umetno inteligenco in razvojno-gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini.

Slovenija do leta 2030 med digitalno najnaprednejšimi državami v EU

Slovenija se po indeksu DESI nad evropsko povprečje uvršča v treh od štirih področij: človeškega kapitala, povezljivosti in integracije digitalne tehnologije.

Na področju človeškega kapitala se je Slovenija prebila s 15. na 13. mesto v podkategorijah doseganja osnovnih sposobnosti uporabe programske opreme, diplomantov s področja IKT, podjetij, ki zagotavljajo usposabljanja na področju IKT-tehnologij, nad evropskim povprečjem pa je po meritvah tudi delež strokovnjakov na področju IKT-tehnologij.

S 16. na 9. mesto se je v enem letu prebila na področju povezljivosti. Ta kategorija obsega parametre splošne razširjenosti fiksnih širokopasovnih povezav, pokritosti s hitro širokopasovno povezavo, s fiksnim zelo visoko zmogljivim omrežjem, z omrežjem 4G in stopnjo pripravljenosti na omrežje 5G.

Na področju integracije digitalne tehnologije pa je s 15. mesta skočila na 8. mesto. To podkategorijo med drugim določa delež podjetij, ki uporabljajo družbene medije in umetno inteligenco, količino IKT-tehnologije za okoljsko trajnost, čezmejna spletna prodaja, digitaliziranost malih in srednjih podjetij ter uporaba e-računov.