Spletna tržnica, podiranje meja med spletno in klasično trgovino in še več

Izvršni direktor za informacijske tehnologije in podporo poslovanju v družbi Big Bang Robert Sraka o poteku digitalizacije poslovanja, ki so jo v veliki meri podprla evropska sredstva. Foto: Srdjan Cvjetović

Podjetje Big Bang je predstavilo prve rezultate projekta BIGBANG=Orchestrate.Digitalize.Transform, s katerim v sodelovanju s konzorcijem šestih slovenskih podjetij ter ob podpori evropskih sredstev v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost digitalizirajo svoje poslovanje in ga odpirajo tudi drugim deležnikom.

Eden od ciljev digitalizacije našega poslovanja je zagotavljanje vrhunske uporabniške izkušnje kupca ne glede na to, ali uporablja klasične ali digitalne kanale, je ob predstavitvi med drugim povedal izvršni direktor za informacijske tehnologije in podporo poslovanju v družbi Big Bang Robert Sraka.

"Ne bomo več govorili o ločeni spletni in ločeni klasični trgovini, temveč o različnih kanalih dostopa do enake storitve in nakupovalne izkušnje, ki bo z naprednimi digitalnimi tehnologijami in digitalnim prodajnim asistentom popolnoma prilagojena vsakemu kupcu," je pojasnil enega od ciljev projekta.

Digitalni prodajni asistent prispeva k uveljavljanju enotne prodajne platforme, ki odpravlja mejo med fizično in digitalno prodajo. Foto: Big Bang

Skoraj polovica evropskih sredstev

Skupna vrednost projekta, ki ga vodi družba Big Bang, v njem pa sodelujejo še slovenske družbe Solviks, Optiweb, Telprom, RCL Int, Avtera in Result, je 3,9 milijona evrov, od tega je 1,9 milijona evrov iz evropskih sredstev v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost. Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt zajema celovito digitalno preobrazbo vseh članov konzorcija, ki so prepričani, da bodo tako med drugim zmanjšali negativne učinke krize in se bolje pripravili na morebitne nove.

Z digitalno preobrazbo se v svoji logistiki odmikajo od obstoječih decentraliziranih procesov naročanja in oskrbe poslovalnic, kar skrajšuje dobavne čase in povečuje razpoložljivost izdelkov na zalogi. Foto: Big Bang

Za (manjše) trgovce nova prodajna pot, za velikega pa krepitev ponudbe

Poleg celovite prenove logistike, ki med drugim z uvajanjem osrednjega vodenja krajša dobavne verige in čase, je eden od prvih vidnejših rezultatov projekta uvedba spletne tržnice, prek katere imajo tudi drugi prodajalci dostop do prodajnih kanalov družbe Big Bang.

Spletne tržnice so trend, ki kupcem omogočajo večjo izbiro, prodajalcem, tako tistim, ki gostujejo, kot tistim, ki so gostitelji, pa nove poslovne priložnosti in vire prihodka. Foto: Srdjan Cvjetović

Že zdaj na tej tržnici sodeluje več kot 20 prodajalcev iz Slovenije, kmalu se jim bodo pridružili še tuji, kar bo dodatno okrepilo ponudbo in kupcem zagotovilo boljšo izbiro. Takšna tržnica je primerna vstopna točka tudi za majhna podjetja, ki tako brez naložbenih stroškov (storitev se plačuje glede na ustvarjeno prodajo ob nizkih dodatnih operativnih stroških) praktično v hipu pridobijo dostop do novih prodajnih kanalov.

Ministrstvo želi spodbuditi vsaj 20 konzorcijev

Projekt družbe Big Bang je del marca lani objavljenega javnega razpisa za digitalno gospodarstvo, ki ga vodi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cilj tega razpisa je finančno spodbuditi vsaj 20 konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij.

V ta namen bo od lanskega do prihodnjega leta na voljo 44 milijonov evrov. Eden od pogojev sodelovanja je uporaba vsaj treh od devetih razpisanih naprednih digitalnih tehnologij.