Slovensko podjetje v partnerstvo s četrtim najbogatejšim Zemljanom

Slovensko tehnološko podjetje Koofr je sklenilo sodelovanje z družbenim omrežjem Facebook, ki ga vodi "centimilijarder" Mark Zuckerberg. Koofr je postal eden od zgolj treh Facebookovih partnerjev, ki uporabnikom omogočajo izvoz fotografij in videoposnetkov s svojega profila na Facebooku v oblak. Preostala dva sta v svetu precej bolj znana Google in Dropbox.

Facebookov ustanovitelj Mark Zuckerberg je pred kratkim postal tako imenovani centimilijarder, saj je vrednost njegovega premoženja presegla magično mejo stotih milijard dolarjev. Trenutno velja za četrtega najbogatejšega človeka na svetu. Foto: Getty Images

Facebook vsem uporabnikom od letos omogoča prenos varnostne kopije fotografij in videposnetkov, ki so jih naložili na družbeno omrežje, v storitev Google Foto, ki ponuja shranjevanje teh vrst podatkov v oblak. Za navodila, kako to storimo, si oglejte zgornji videoposnetek.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uporabnikom je Facebook ta teden ponudil še dve možnosti, in sicer prenos podatkov v uporabniški račun na platformah Dropbox ali Koofr. Prvi je verjetno najbolj prepoznavno ime v svetu shranjevanja podatkov v oblak, drugi pa je storitev istoimenskega slovenskega podjetja.

Leta 2013 ustanovljeni Koofr je s tem postal prvi evropski partner Facebooka v iniciativi Data Transfer Project, ki želi vsem uporabnikom omogočiti, da bi svoje podatke lahko kadarkoli prenašali med različnimi ponudniki spletnih storitev. V iniciativi med drugim sodeluje elita svetovne tehnološke industrije, kot so podjetja Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter.

K sodelovanju v iniciativi Data Transfer Project je Koofr povabil Facebook, saj so jih prepoznali kot zaupanja vrednega ponudnika storitve shranjevanja podatkov v oblak, ki prioritizira zasebnost, so sporočili iz podjetja Koofr.

Medij TechCrunch je sicer poročal, da so se pri Facebooku za vabilo slovenskemu podjetju Koofr odločili po tem, ko so članek o njih prebrali na spletnem portalu Mashable.

