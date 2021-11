Leta 2016 je več tisoč Slovencev prevarantom v ljubljanskih hotelih nakazovalo na stotine in tisoče evrov, ker so verjeli obljubam, da bodo bajno zaslužili s kriptovaluto OneCoin, pa čeprav smo jih na Siol.net kot prvi opozorili , da gre skoraj zagotovo za piramidno shemo. Vrhovna poglavarka OneCoina, samooklicana kriptokraljica Ruja Ignatova, si je v eni najbolj elitnih sosesk v Londonu tudi z njihovim denarjem ravno takrat kupila stanovanje za vrtoglavih 16 milijonov evrov.

Slovencem so najverjetneje pobrali več milijonov evrov

Piramidna shema OneCoin je začela delovati konec leta 2014, v Sloveniji pa je glavni del novačenja članov potekal med koncem leta 2015 in jesenjo 2017. Po internih ocenah je z vplačilom sodelovalo od deset do petnajst tisoč Slovencev. Koliko evrov so jim pobrali goljufi, uradno ni znano, glede na razpoložljive podatke o cenah paketov, ki jih je bilo mogoče kupiti, in dejstvu, da so promotorji OneCoina intenzivno spodbujali k nakupom dražjih naložb in ne vstopne, pa je mogoče sklepati, da je šlo za večmilijonski znesek.

Ruje Ignatove se je oprijel vzdevek "kriptokraljica". Njeni privrženci so jo opisovali kot eno največjih svetovnih strokovnjakinj s področja kriptovalut, a dejstvo je, da v krogih dejanskih poznavalcev kriptosveta zanjo, razen v kontekstu dvomljive legalnosti OneCoina, ni slišal tako rekoč nihče. Ruja Ignatova je v ZDA sicer obtožena več kaznivih dejanj s področja finančnih goljufij. Če jo ujamejo in obsodijo, ji grozi večdesetletna zaporna kazen. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Po vsem svetu je OneCoin nabral med tremi in štirimi milijardami evrov vplačil. Največji posamični delež, šlo naj bi za blizu 500 milijonov evrov, je končal v žepu Ruje Ignatove, prvega obraza piramidne sheme.

Luksuzni avtomobili, bivališča in nakit

Kot je na sodišču v ZDA razkril njen brat, ki ga je FBI v Los Angelesu aretiral spomladi leta 2019, je Ignatova denar zapravljala za ekstravagantne nakupe, kot so luksuzni vili v Frankfurtu in Dubaju, jahta z imenom njene hčerke, na milijone dolarjev vredni kosi nakita in dragi avtomobili znamk Porsche in Lexus.

Triinštiridesetmetrsko razkošno jahto Ruje Ignatove, poimenovano po njeni hčerki Davini, je po skrivnostnem izginotju Ruje Ignatove leta 2017 septembra 2019 znova "odkril" britanski preiskovalni novinar Jamie Bartlett. Zasidrana je bila na bolgarski obali Črnega morja. Leta 1994 izdelano Davino, ki je do zdaj zamenjala že pet imen in prav toliko lastnikov, je novo vodstvo propadajočega OneCoina v karibsko-romunsko-italijanski zasedbi, ki z Ignatovo in njenimi najbližjimi sodelavci ni imelo nobene povezave več, lani uporabilo za to, da bi hirajoči OneCoin še nekaj časa ostal nad vodo. Zanjo so namreč organizirali svojevrstno dražbo in računali na izkupiček v višini od pet do dvajset milijonov evrov. Ali jo je kdo dejansko kupil, ni znano. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Toda Ignatova je imela še eno luksuzno nepremičnino, drago stanovanje v Londonu. Njeno lastništvo stanovanja je bilo britanskim oblastem, ki so dolgo preiskovale OneCoin, a niso odkrile sledi, ki bi dokazovala, da je bil denar od vplačil v piramidno shemo potrošen v Veliki Britaniji, neznano več let.

Razkril ga je šele nedavni sodni proces v Nemčiji proti odvetniku Martinu Breidenbachu, nekdanjemu zaposlenemu v odvetniški družbi Breidenbach Rechtsanwälte, ki je obtožen, da je za Ignatovo opral dvajset milijonov evrov, ki so bili potem porabljeni za nakup stanovanja v Londonu.

Spomnimo, promotorji OneCoina so tudi v Sloveniji dolga leta kazali na pravni dokument iz leta 2014, ki je domnevno izkazoval legalnost njihovega posla. Spisali so ga prav v odvetniški pisarni Breidenbach Rechtsanwälte, katere ustanovni član je zdaj sedel na zatožno klop zaradi domnevnega pranja denarja za samooklicano kriptokraljico. Sojenje bo predvidoma trajalo do maja prihodnje leto.

Malo znano dejstvo je, da je Ignatova tik pred nakupom stanovanja v Londonu na sodišču v Nemčiji priznala krivdo za propad železarne, ki jo je zaradi finančne prevare do bankrota spravila leta 2011. Takrat je brez dela ostalo 150 zaposlenih. Foto: YouTube

Za stanovanje v soseski, kjer živijo zvezde, več kot 16 milijonov evrov

Da je stanovanje v Kensingtonu, eni najbolj elitnih sosesk v Londonu, kjer so doma številne slavne osebe, v resnici last Ruje Ignatove, britanske oblasti niso vedele zato, ker je bilo kupljeno prek slamnatega podjetja Abbots House Penthouse Limited s sedežem na Guernseyu, britanskem otoku v Rokavskem prelivu.

Za tako imenovani penthouse na vrhu poslopja Abbots House s kar 650 kvadratnimi metri stanovanjske površine je Ignatova odštela 16,1 milijona evrov.

Abbouts House v soseski Kensington. Stanovanje Ruje Ignatove je bilo na vrhu poslopja. Ignatova je v isti stavbi sicer kupila tudi stanovanje z dvema spalnicama, v katerem sta bivala njena telesna stražarja. Ignatova stanovanja nikoli ni zapustila brez njiju. Foto: Google Maps Street View

Stanovanje, katerega lastnica je bila nekoč valižanska pevka Duffy, je bilo leta 2013 močno poškodovano v požaru in povsem obnovljeno, cena prenove je znašala 3,5 milijona evrov.

V stanovanju s štirimi spalnicami, ki se nahaja v dveh etažah, sta med drugim tudi plavalni bazen in zasebna kinodvorana.

Nekatere britanske nepremičninske agencije so stanovanje hvalile kot "ultimativni penthouse". Foto: CPC Group

Ruja Ignatova, tako je pred kratkim za britanski medij BBC razkril eden od vratarjev v poslopju Abbots House, je v svojem prestižnem stanovanju prespala redko.

Ruja Ignatova je po informacijah BBC do leta 2016 načrtovala trajno selitev v London. Tam je leta 2016 tudi potekal eden največjih mednarodnih promocijskih dogodkov za OneCoin. Ignatova je v Londonu tudi praznovala svoj 36. rojstni dan in v britanski prestolnici odprla celo londonsko podružnico OneCoina. Kaj ji je pokvarilo načrte, uradno ni znano, je bil pa odhod iz Velike Britanije najverjetneje povezan s policijsko preiskavo piramidne sheme. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Vratar James, ki zaradi domnevnih povezav Ignatove z organiziranim kriminalom z medijem ni želel deliti svojega pravega imena, je bil med drugim sicer zadolžen za dnevno zračenje stanovanja, ki ga je zaradi velikega števila oken in drugih steklenih površin označil za rastlinjak. V stanovanju je bilo po njegovih besedah precej "kiča" in pa tudi dragocenih umetniških del, med drugim dve sliki Andyja Warhola. Ena je bila stlačena v predalnik.

V kuhinji stanovanja Ruje Ignatove je bilo mogoče opaziti tudi krožnik z njenim obrazom. Ignatova naj bi ga sovražila. @Foto: Knight Frank

Ignatova leta 2017 stanovanja ni obiskala niti enkrat. Kot je znano, je 25. oktobra iz bolgarske prestolnice Sofije, kjer naj bi imel OneCoin sedež, odletela v Atene, nato pa izginila neznano kam.

Oglejte si več fotografij stanovanja Ruje Ignatove v Londonu, plačanega z denarjem žrtev piramidne sheme OneCoin:

