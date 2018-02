V to zgradbo navadni smrtniki nikoli ne bodo imeli vstopa

Gradnja Apple Parka se je začela novembra leta 2013. Velikanska zgradba, katere obseg meri natanko eno miljo oziroma malce več kot 1,5 kilometra, premer pa znaša 461 metrov, je Apple stala štiri milijarde evrov. Skoraj 130 milijonov evrov so odšteli samo za parcelo, na kateri stoji novi sedež podjetja. V Apple Parku trenutno dela okrog 12 tisoč zaposlenih. Foto: YouTube

Tim Cook je na nedavnem srečanju z delničarji Appla odločitev, zakaj obisk Apple Parka (oziroma vesoljske ladje, kot novemu sedežu podjetja zaradi nenavadne oblike pravijo mnogi) za zunanje obiskovalce ne bo mogoč, utemeljil s pojasnilom, da je "v stavbi na vsakem koraku preprosto preveč poslovnih skrivnosti".

V Apple Park so se prvi zaposleni preselili lani aprila, pa dela na poslopju takrat sploh še niso bila končana. Applu se je s selitvijo namreč zelo mudilo, saj je pred tem v bližini tako imenovane vesoljske ladje že začel delovati center za raziskave in razvoj novih tehnologij. Na isto mesto so želeli čim prej spraviti čim več zaposlenih. Foto: Reuters

Apple je o notranjosti novega sedeža podjetja zelo skrivnosten. Kot poroča več virov, posamezniki, ki pridejo na poslovni sestanek v Apple Park, dobijo zelo natančna navodila, kam smejo in kam ne smejo iti, pogosto dobijo tudi spremstvo.

Jony Ive, vodja dizajna pri Applu, je že decembra lani dejal, da v Apple Parku v nasprotju z nekaterimi drugimi velikani Silicijeve doline, ki to v določenih primerih občasno omogočijo (medijem, na primer), ne bo vodenih ogledov za zvedave obraze. "Ne razumem tistih, ki to odločitev kritizirajo. Apple Park smo zgradili zase, ne za druge," je dejal Ive.

Apple je v bližini novega sedeža podjetja sicer postavil center za obiskovalce (Visitor Center, na fotografiji), v katerem se je mogoče sprehoditi skozi zgodovino podjetja in kupiti Applove izdelke. A večinoma je izkušnja precej podobna obisku malce boljše Applove trgovine, pravijo tisti, ki so v centru za obiskovalce že bili. Foto: Reuters

Apple je v spoštovanje pravila, naj notranjost novega štaba ostane strogo varovana skrivnost, že prisilil tudi svoje zaposlene, saj so z družbenih omrežij mnogi odstranili fotografije sedeža podjetja, ki so jih objavljali v preteklih mesecih. Dokaz za to je tale članek medija Business Insider, kjer zdaj manjka precej fotografij Apple Parka, ki so bile objavljene prek družbenega omrežja Instagram.

Oglejte si še nekaj fotografij in videoposnetek Applovega megalomanskega krofa:

Foto: Reuters

Foto: Thinkstock

Foto: Reuters

