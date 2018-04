Siol.net je ponovno najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji

Najvišja stopnica za Siol.net in digitalna novost za generacijo Z

Siol.net je znova najbolj bran slovenski spletni medij, kažejo marčevski podatki raziskave MOSS (Merjenje obiskanosti spletnih strani).

Skoraj vsak tretji v Sloveniji, natančneje 629.246 različnih uporabnikov, je marca obiskal spletni medij Siol.net, še navajajo podatki raziskave MOSS.

Prenovljena naslovnica za še boljšo preglednost

V podjetju TSmedia, ki izdaja Siol.net, stalno rast priljubljenosti pripisujejo predvsem relevantnim vsebinam ter svežemu in trendovskemu pristopu, s katerim ta medij ponuja vsebine svojim bralcem.

Med drugim so januarja prenovili naslovnico (vstopno stran), ki zdaj zagotavlja lažji dostop do vsebin in še boljšo uporabniško izkušnjo, hkrati pa bralce in obiskovalce opozarja na najbolj brane, najbolj gledane in najbolj deljene vsebine, pojasnjujejo snovalci in ustvarjalci vsebin na Siol.net.

Jarc: Upam, da je vsem jasno, da zmaga Siol.net ni naključje!

"Ko smo konec lanskega leta prvič po sedmih letih končali na vrhu lestvice MOSS, je nekdo nekje napisal, da je to izreden dogodek. Da je to anomalija, da je ta uspeh muha enodnevnica. Upam, da je zdaj vsem jasno, da zmaga Siol.net ni naključje," je z neskritim ponosom povedal odgovorni urednik Siol.net in informativnega programa Planet TV Blaž Jarc.

"Tudi če se bo merjenje dosega spet drastično spreminjalo, sem prepričan, da bomo hitro nazaj na vrhu. Zaupam ekipi Siol.net, ki zmaguje s kakovostnimi zgodbami, ne zgolj s hitro minljivimi vestmi. Ponovna zasedba prvega mesta je za nas tudi zaveza, da še odločneje nadaljujemo svoj razvoj ter da vas z novostmi vedno znova prepričamo, da bomo vaša prva in najbolj priljubljena izbira med slovenskimi digitalnimi mediji."

"Plac je skupek lastnih vsebin, videoprodukcije in stičišče trendov družabnih omrežij. Namenjen je uporabnikom do 25 let, kar pomeni, da sta vsebina in njeno predstavljanje povsem prilagojena generaciji Z." Foto: plac.siol.net

Plac – nova digitalna pridobitev za mlade

V okviru prizadevanj digitalnega medija Siol.net za čim širšo ponudbo relevantnih vsebin za čim širši krog uporabnikov nastaja nov spletni portal Plac.

"Plac je skupek lastnih vsebin, videoprodukcije in stičišče trendov družabnih omrežij. Namenjen je uporabnikom do 25 let, kar pomeni, da sta vsebina in njeno predstavljanje povsem prilagojena generaciji Z," je pojasnil urednik portala Plac Daniel Fazlić.

"Z lastno vsebino se dotika tako resnih kot lahkotnejših tem. Ne glede na tip tematike je ključni poudarek na kakovosti vsebine in inovativnosti. Namen portala je mladim bralcem ponuditi uporabno informacijo ali pa zabavo na način, ki jim je blizu," je dodal kreativni vodja portala Plac Jure Mazgić.

TSmedia z največjim medijskim spletnim dosegom v Sloveniji

TSmedia med drugim skrbi tudi slovensko vstopno točko v slovenski splet najdi.si, poslovni imenik bizi.si, interaktivni telefonski imenik Slovenije itis.si, ki se vsi uvrščajo med 16 najbolj branih v Sloveniji. Tako ima TSmedia največji medijski doseg, ki je po podatkih MOSS marca štel skupno 780.602 različnih uporabnikov.