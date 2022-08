Siol.net – naših prvih skupnih 25 let

Avgusta davnega leta 1997 je bila slovenska in tudi svetovna medijska krajina precej drugačna, pravzaprav veliko bolj skromna. Stopnja razvoja telekomunikacij in računalništva je bila bistveno nižja in daleč od tega, kar nam je danes samoumevno, digitalna medijska krajina pa skoraj neobstoječa.

Prebijanje ledu s skromnim začetkom

Takrat je Siol.net postal prvi slovenski informativni portal, kar je bilo v tistem času edinstveno. Zakaj Siol? Kratica Siol izhaja iz besedne zveze Slovenija online (SI je uradna dvomestna oznaka za Slovenijo).

Spletna stran www.siol.net se je pojavila nekaj mesecev pred začetkom delovanja istoimenskega informativnega portala – tako so bili videti zelo skromni začetki spletne strani www.siol.net Foto: Siol.net

O mobilnem internetu, kot ga poznamo danes in ga vsak dan uporabljamo, takrat nismo mogli niti sanjati, saj so bile hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa le zanemarljiv delček tistega, kar so danes. Zato je Siol.net ob rojstvu živel izključno v svoji spletni različici, ki se je naslanjala predvsem na golo besedilo.

Ko besede na računalniškem zaslonu preprosto niso bile več dovolj

Z razvojem komunikacijskih tehnologij in digitalnih medijev se je spreminjal in rasel tudi Siol.net. Med prvimi smo uveljavljali vse novosti in prednosti tehnološkega napredka, tako pri ustvarjanju kot tudi pri predstavljanju svojih vsebin.

Tako je bil videti www.siol.net ob svoji peti obletnici leta 2002. Foto: Siol.net

Pod okrilje Siol.net je prišel tudi mobilni portal Planet, naslednik prvotnega portala Pinkponk, ki ga je takrat še samostojni Mobitel kot pionir sodobnih slovenskih mobilnih komunikacij razvijal ločeno od spletnih prizadevanj Telekoma Slovenije.

Z mobilnimi napravami vedno in povsod z nami

Večpredstavnost je postala samoumevna, prav tako dostop prek mobilnih naprav, ki nas spremljajo, kamorkoli gremo.

V svojih prvih 25 letih je www.siol.net večkrat spreminjal svojo oblikovno zasnovo – takšna je bila leta 2008. Foto: Siol.net

Siol.net je v svojih 25 letih doživel veliko sprememb in nadgradenj, ves čas pa v ospredje postavlja dobro uporabniško izkušnjo bralcev in seveda tudi oglaševalcev.

Nismo samo vir informacij in stičišče mnenj, temveč tudi platforma za vsebinske projekte, ki aktivno vključujejo tudi naše bralce – med njimi lahko omenimo Naj planinsko kočo, kjer bralci izberejo najljubšo slovensko planinsko postojanko (prihodnje leto že desetič) in nekoliko mlajši izbor Naj Digi za mobilne naprave in pripadajoče storitve v več kategorijah.

Krajši čas je Siol.net svojemu imenu dodal predpono Planet, ki je prišla ob združitvi z mobilnim portalom Planet, sadom razvoja takrat še neodvisne družbe Mobitel. Zaslonski zajem je iz leta 2014. Foto: Siol.net

Vedno pri vrhu

Z aktualnimi članki, fotografijami in videovsebinami skrbi, da je privlačen in zanimiv za najširši krog bralcev, kar dokazuje tudi to, da je trdno zasidran kot druga najbolje obiskana spletna stran v Sloveniji, za nekaj mesecev se je povzpel tudi na najvišjo stopničko. Neodvisna raziskava MOSS nazorno dokazuje, da Siol.net dosega tretjino vseh bralk in bralcev v Sloveniji.

Siol.net ni le dom za aktualne novice, temveč tudi za različne tematske sklope in vsebinske projekte. Tukaj so le nekateri. Foto: Siol.net

Hvala, ker nas berete in ste z nami že 25 let, vaše zaupanje si bomo prizadevali upravičiti tudi za prihodnjih 25 let in več.