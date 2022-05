Si že nekaj časa želite nove slušalke? Ne zamudite! Izkoristite otvoritveno akcijo!

Oglasno sporočilo

Podarili bomo brezžične nadušesne slušalke PHILIPS TAPH805BK!

Akcija poteka od 5. 5. do 31. 7. 2022. Tri srečne izžrebance bomo o prejemu nagrade obvestili po elektronski pošti, s katero se bodo prijavili na prejem e-novic.

Brezžične nadušesne slušalke s tehnologijo aktivnega odpravljanja šumov. Poslušajte glasbo, ne dežja. V brezžičnih nadušesnih slušalkah lahko funkcijo aktivnega odpravljanja šumov prilagodite trenutnim razmeram. Zagotavljajo 30 ur predvajanja in prilagodljivo hitro polnjenje.

Sledite najnovejšim trendom. Redno vas bomo obveščali o novostih in akcijah, ki jih bomo pripravili za vas.

Smo nova spletna trgovina, v kateri najdete vse za dom in prosti čas. Naša tradicija sega že v leto 1985, ko smo ustanovili prvo podjetje Bilban d.o.o. in skozi leta pridobili najvišje certifikate na trgu. S korporacijami kot so Canon, Xerox, HP, Epson smo vzpostavili dolgoletne in trdne odnose. Kar dokazujejo tudi naši certifikat od XPPS do MPS.

Slovensko podjetje s tradicijo lahko preverite na povezavi tukaj.

Skozi vseh 35 let smo našim kupcem dokazali, da nam lahko zaupajo. Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo se odločili ustanoviti novo podjetje Enterpoint d.o.o. in v prodajni program dodali za vsak okus nekaj.

Me tri skupaj v poslu. Me tri ženske podjetnice.

Tri ženske, vsaka s svojim znanjem in izkušnjami, skupaj stopamo na pot podjetništva. Vemo, da ne bo lahko. Vemo, da bomo v posel vpletene 24 ur na dan, z nekaj malega, lepotnega spanca. Ampak smo za, vse tri smo odločene poskusiti. Imamo znanje za uspeh. Vesele bomo, če nas bo na poslovni poti, prav tako kot zasebno, spremljala tudi sreča – ta nikoli ne škodi.

Sledite nam in spremljajte naše prve korake. Se vidimo na TikTok-u, IG, FB in spletni strani enterpoint.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Enterpoint d.o.o.