Severina podira rekorde na aplikaciji Viber

Pevka Severina Kojić je svoje nalepke prvič javnosti predstavila v skupaj s novim albumom sredi letošnjega maja. Med najbolj priljubljenimi nalepkami je "Nedostaješ mi" (pogrešam te, op. p.), saj so jo uporabniki spletne aplikacije delili več kot 130-tisočkrat, na drugo mesto se je zavihtela nalepka "Djevojka sa sela" (dekle s podeželja, op. p.) z več kot 120 tisoč delitvami, nedaleč za njo pa še "Laku noč" (Lahko noč, op.p.) z več kot 100 tisoč objavami.

Ne ponuja samo nalepk

V aplikaciji "Severina" se tako poleg nalepk nahajajo tudi ekskluzivne fotografije, videoposnetki in teksti. Najbolj strastni oboževalci, pa lahko najdejo celo datume njenih koncertov, kot tudi povabila k podpori različnim dobrodelnim organizacijam, ki so pevki pri srcu.

Skupno so si tako uporabniki aplikacije njene nalepke med seboj delili več kot 1,65 milijonkrat. Severinina skupnost pa si je nabrala že več kot 173 tisoč članov.

Ko deliš ljubezen jo dobiš nazaj

“Hvala, dragi moji! Zelo sem hvaležna za vso vašo naklonjenost in strast, ki mi jo kažete že celo kariero, predvsem pa sem navdušena, da ste že tolikokrat delili moje Viber nalepke v naši Viberjevi skupnosti. Ko deliš ljubezen – jo dobiš nazaj in preprosto obožujem dejstvo, da smo si tako blizu,” je Severina komentirala ta neverjeten uspeh.

Odziv presegel vsa pričakovanja

“Glede na to, da je Severina v naši regiji ena najbolj znanih zvezdnic, smo pričakovali, da bodo tako njene Viber nalepke kot tudi njena Viber skupnost dosegla velik uspeh pri naših uporabnikih, a njihov odziv je presegel vsa naša pričakovanja. Očitno je, da se je njen ekspresiven, dinamičen in privlačen nastop na Viberju razlegal naokoli in se dotaknil njenih številnih privržencev, kar je najboljši dokaz našega skupnega dosežka. Prepričani smo, da se bo to sodelovanje v prihodnosti še razširilo in okrepilo z uporabo vseh uporabniku prijaznih in interaktivnih funkcij platforme Viber ter, da bomo s tem zagotovili splošno zadovoljstvo Severini in njenim oboževalcem,” je povedala Daniela Ivanova, direktorica za razvoj poslovanja pri Rakuten Viber za Centralno in Vzhodno Evropo.

Severinine nalepke bodo za brezplačen prenos na voljo še dva meseca, s prijatelji pa si bodo lahko uporabniki aplikacije nalepške izmenjavali tudi po koncu tega obdobja.