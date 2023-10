Šefom BMW, drugim pa dolg nos: nasedli tudi mnogi Slovenci

Vse kaže na to, da je ugasnila piramidna shema Inface Invest. Ta je v drugi polovici leta 2019 in prvi polovici leta 2020 domnevno več tisoč Slovencev zavedla k naložbi v franšizo, ki je bila kljub visokoletečim obljubam akterjev v ozadju v resnici zgolj krinka za rekrutiranje novih žrtev. Na Siol.net smo na potencialno dolgoročno past opozorili že januarja 2020 .

Spletni portal MLM Prevara, ki se ukvarja z razkrinkavanjem piramidnih shem na območju Balkana, je v začetku oktobra objavil vest, da je ugasnilo družbeno omrežje SFtoYou, ki ga je vodstvo Inface Invest vlagateljem predstavilo kot prihodnost mreženja na spletu in poslovno priložnost, kakršne v zgodovini interneta še ni bilo. Na spletni strani SFtoYou zdaj piše, da je bila storitev ukinjena zaradi upada števila obiskovalcev.

Inface Invest tudi na kanalu na YouTubu ničesar ni objavil že od 1. marca letos, ustanovitelja pa ga na družbenem omrežju Facebook, kjer sta bila sicer zelo aktivna, nista omenila tako rekoč že leto dni. Inface Invest na spletu prav tako že dolgo ne promovira nihče od vlagateljev.

Kaj vse je tudi Slovencem obljubljal Inface Invest?

InFace Invest Group se je na spletu predstavlja kot podjetje z 20-letnimi izkušnjami na področju internetnega poslovanja. Podjetje, ki ima sedež na Sejšelih, v znani davčni oazi, primarno pa deluje v Srbiji in drugih državah nekdanje Jugoslavije, se je ponašalo s tem, da je razvilo patentirani sistem SFT21, ki fizičnim in pravnim osebam omogoča ustanavljanje franšiz ter jim ponuja "tako rekoč neomejene možnosti".

Seveda je bilo vseeno, kako je matrica obrnjena, saj bi se v vsakem primeru polnila enako. A v obliki, kot jo je predstavljal InFace Invest Group, je bila veliko bolj podobna lijaku kot pa piramidi. Levo je matrica, kot so jo narisali na predstavitvah, desno je ista matrica, le da je obrnjena za 180 stopinj. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Ob takšnih zagotovilih je pogosto prisotna tudi geometrijska oblika, ki se jo najpogosteje povezuje s tovrstnimi priložnostmi za zaslužek. Pri Inface Invest so jo uradno imenovali matrica in jo z novimi člani polnijo od spodaj navzgor, torej ustanovitelji in starejši pridruženi člani na dnu, novejši člani bližje vrhu.



Gre za pogosto taktiko tovrstnih "poslovnih priložnosti": potencialnim rekrutom takšna hierarhija daje občutek pomembnosti in predvsem večje enakovrednosti s tistimi člani, ki so bili v sistemu pred njimi.

Informacij o podjetju InFace Invest Group, ki naj bi bilo ustanovljeno že leta 2000, ni bilo nikjer drugje na spletu, le na njihovi spletni strani, ki pa je bila registrirana šele 13. aprila 2017. Kot referenco podjetja ne navaja nihče razen tistih, ki so udeleženi v trenutno aktualno poslovno priložnost. Podjetje je na spletni strani konec leta 2019 tudi trdilo, da počne celo vrsto stvari, a konkretnih dokazov, ki bi to potrdili, na spletu ni.

Eden od dveh avtomobilov BMW serije 7 s tablico INFACE, ki sta bila večkrat uporabljena tudi kot promocijski material za Inface Invest. Foto: Facebook Zoran Lazarevič / Posnetek zaslona

Edini vidik delovanja podjetja, o katerem je mogoče najti informacije, je bil na začetku omenjeni sistem SFT21 (pri katerem patentnem uradu je podjetje prijavilo patent zanj, ni znano). Zainteresiranim vlagateljem je omogočal zakup franšize, prek katere lahko nato razvijajo svoj posel. Ta "posel" je bil izključno rekrutiranje novih članov v InFace Invest Group in pobiranje provizij od njihovih vplačil.

Podjetje namreč ni imelo fizičnega izdelka ali storitve, vse se je vrtelo samo okrog novačenja ljudi in izračunavanja, kako dobro je mogoče zaslužiti, če jih pripeljemo toliko in toliko. Kasneje so postavili še zdaj propadlo družbeno omrežje, ki v nasprotju z obljubami ni postalo novi Facebook ali LinkedIn.

InFace Invest Group je v promocijskih materialih uporabljal levo fotografijo, zato bi lahko sklepali, pa čeprav podjetje tega nikjer izrecno ni navajalo, da je to sedež InFace Invest Group. Kot dokazuje desna fotografija, ki jo najdemo na več spletnih portalih z brezplačnimi tematskimi fotografijami, gre seveda za fotomontažo. Inface Invest je kasneje imel lastne prostore, a je šlo zgolj za nekoliko večjo pisarno in ne za celotno poslopje. Foto: InFace Invest Group / pixnio.com

Redne tedenske predstavitve InFace Invest Group so bile v drugi polovici leta 2019 in v prvi polovici leta 2020 v več mestih po Sloveniji. Promotorji so obiskovalcem zagotavljali, da bi lahko že z vplačilom 30 dolarjev (26,8 evra) in pripeljanim samo enim novim članom v nekaj letih pričakovali mesečne rente oziroma pokojnine v višini tisoč dolarjev oziroma skoraj 900 evrov. Kdor bi pripeljal oziroma podse dobil več članov (in ti nato še več članov), bi lahko zaslužil celo milijon evrov mesečno.

Obljubam promotorjev je po podatkih, s katerimi razpolagamo na Siol.net, nasedlo nekaj tisoč Slovencev, natančna številka pa ni znana. Vseh rekrutiranih članov je bilo več deset tisoč, po podatkih portala MLM Prevara pa so akterji v ozadju z vplačili zaslužili tudi do pol milijona evrov. Za postavitev "revolucionarnega" družbenega omrežja SFtoYou naj bi medtem porabili zgolj tisoč evrov.

"Očitno smo Slovenci narod, ki potrebuje takšne lekcije, saj se nič ne naučimo"

Januarja 2020 je Inface Invest za Siol.net preučil in komentiral tudi slovenski finančni svetovalec David Vegelj.

"Kdor bo nasedel temu, si zasluži, da ga opeharijo in mu poberejo denar," je bil jedrnat Vegelj. Po njegovem mnenju je šlo za čisto piramidno shemo, pri kateri se bo ponovno opeklo precej naivnežev. "Očitno smo Slovenci narod, ki potrebuje takšne lekcije, saj se nič ne naučimo."

"Matematika, s katero računajo zaslužke, mi je nerazumljiva, pa imam doktorat in s številkami sem precej dober," je dodal Vegelj.

Kdo je bil v ozadju?

Kam natanko so rekrutirani Slovenci ob vplačilih pošiljali denar, niso mogli vedeti zagotovo, saj podjetje ni imelo bančnega računa oziroma ta vsaj ni bil javno objavljen. Vse transakcije so na začetku potekale prek spletnega plačilnega posrednika PerfectMoney. Ta je pri tovrstnih lijakastih sistemih še posebej priljubljen, saj so vsa plačila dokončna, kar pomeni, da nakazanega denarja ni mogoče zahtevati nazaj.

InFace Invest Group ima sedež na Sejšelih, saj so za tiste, ki se želijo ogibati davkom, pravi paradiž. Tamkajšnji stroški odprtja novega slamnatega podjetja so med najnižjimi na svetu. Podjetje so odprli tudi na Cipru. Foto: Pixabay

Soustanovitelja InFace Invest Group sta Zoran Lazarević in Mladen Pejić. Oba sta trdila, da imata dolgoletne izkušnje s poslovanjem na internetu, kar do določene mere drži.

Lazarević je pod znamko InFace Invest Group v preteklosti podobne različne poslovne priložnosti predstavljal na več že ugasnjenih spletnih straneh (vir, vir), na Facebooku (vir) in celo na platformi za množično financiranje Indiegogo (vir). Promoviral je tudi mrežni marketing AdClickExpress in bil udeležen v razvpiti denarni verigi OneCoin.

Akterji v ozadju OneCoina so med letoma 2015 in 2017 opeharili tudi ogromno slovenskih vlagateljev. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pejić je skupaj z Lazarevićem medtem promoviral mrežni marketing iGetMania, ki se je pod prejšnjim imenom GetEasy znašel pod lupo oblasti v več evropskih državah. Pejića, nekdanjega kriminalista, so leta 2006 zaradi preprodaje kokaina obsodili na šest let zapora, česar ne skriva.

Operacije InFace Invest Group so vodili iz Beograda, sedež družbe pa je zaradi davčnih ugodnosti, kar lastnika priznavata, na Sejšelih. Podjetje je bilo decembra 2019 tudi v postopku ustanavljanja družbe na Cipru, registrirano je bilo februarja 2021.