Še sanjalo se jim ni, da bodo množično zboleli

Epidemiologi priporočajo najmanj poldrugi meter medsebojne oddaljenosti na odprtem, v zaprtem prostoru pa raje dva metra – a za nekatere dejavnosti še več. Za zborno petje naj bi bila priporočena najmanjša razdalja štiri metre – to ni brez razloga, kar so na svoji koži boleče spoznali v ZDA.

Redna tedenska vaja gre naprej, so se odločili v pevskem zboru mesteca Mount Vernon na podeželju ameriške zvezne države Washington. Vadili so v najetih prostorih tamkajšnje prezbiterijanske cerkve.

Takrat, to je v prvi polovici marca, pri njih še ni bilo nobenega potrjenega primera, trgovine in šole so bile odprte, vse je delovalo normalno, kljub temu da so kakih 100 kilometrov južneje v Seattlu že šteli prve žrtve bolezni covid-19.

Zbolelo jih je tri četrtine vseh, ki so prišli

Na vajo je prišlo 60 od 121 članov zbora. Bili so previdni, na vhodu v cerkev so si vsi razkužili roke, ni bilo stiskov rok in objemov. Tako kot vedno so po dveh urah in pol, to je malo pred deveto zvečer, končali vajo in, za razliko od običajne vaje, večinoma takoj odšli domov – za vsak slučaj.

A vendarle tistega 10. marca ni bilo enako kot prej. Tri tedne pozneje jih je od 60 z vaje za covid-19 zbolelo kar 45. To je tri četrtine vseh, ki so bili prisotni. Trije so pristali v bolnišnici, dva pa sta umrla.

Res je, da so člani tega pevskega zbora večinoma starejši ljudje, ki so potrjeno bolj občutljivi, a je v zboru tudi nekaj mlajših članov. Povprečna starost obolelih je bila 67 let, a je najmlajši oboleli iz tega zbora štel samo 31 let.

Še danes ne vedo, kako je bilo to mogoče

Kako je lahko nastala tako množična okužba? Epidemiologi nimajo dokončnega odgovora. Gotovo je bila vsaj ena oseba s te vaje že prej okužena, a nihče ni kazal nobenih bolezenskih znakov.

Nihče ni kašljal, nihče ni kihal, nihče ni bil videti bolan, je osem prisotnih na tej vaji potrdilo novinarjem časnika Los Angeles Times. Vsak je prinesel svoje note, izogibali so se neposrednim stikom. Sedežev je bilo dvakrat več, kot je bilo prisotnih. Med vajo so se celo razdelili v dve skupini in je bila vsaka zbrana okrog svojega klavirja.

Še najbližje, kar so prišli skupaj, je, da so nekateri pomagali pri postavitvi in pospravljanju zložljivih stolov. Redki so se posladkali z mandarinami in piškoti, ki so jih postavili na mizo v zadnjem delu cerkve.

Glede vloge aerosola ni enotnosti

Ta dogodek bi bil skladen z domnevami, da se virus lahko prenaša tudi prek aerosolov – fino razpršenih kapljic, katerih velikost ne presega pet mikrometrov. Ti aerosoli lahko v idealnih razmerah lebdijo tudi do tri ure, a je v realnih okoliščinah bolj verjetno, da vztrajajo (še vedno predolge) pol ure, so objavili znanstveniki v reviji The New England Journal of Medicine.

Svetovna zdravstvena organizacija sicer ne pripisuje velike možnosti prenosu bolezni covid-19 prek aerosola in zagovarja, da je poglavitni način prenosa okužbe prek kapljic, ki se sproščajo s kihanjem in kašljanjem. Ti delci so dovolj veliki, da hitro padejo na tla in se ne zadržujejo v zraku.

Dober glas daleč seže (tudi aerosol)

Jamie Lloyd-Smith preučuje ekologijo infekcijskih bolezni na oddelku za ekologijo in evolucijsko biologijo na kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in je eden od avtorjev omenjenega članka, ki svari pred možnostjo aerosolnega prenosa.

Meni, da je specifičnost močnega dihanja med petjem lahko sprostilo virusne delce v zaprt cerkveni prostor, kjer so jih drugi pevci zlahka vdihali. "Lahko si predstavljamo, da močna prizadevanja za jasen izraz glasu ustvarja več kapljic in več aerosola," je povedal.

Usodna izključitev ventilacije

Ta pevski zbor verjetno ni osamljen primer, ki namiguje na možnost prenosa okužbe prek zraka.

Boeing 737 letalske družbe Alaska Airlines je 14. marca 1977 poletel na razdalji Anchorage–Kodiak z vmesnim postankom v Homerju. Ko je petčlanska posadka želela poleteti iz Homerja, so ugotovili okvaro na levem motorju, piloti pa so ustavili zalet in letalo varno vrnili do letališke stavbe.

Letalo Boeing 737 družbe Alaska Airlines Foto: Reuters

Večina od 49 potnikov je štiri ure in pol, kolikor je trajalo popravilo, ostala na krovu – a je bila ves ta čas ventilacija v potniški kabini izključena.

Ni imel simptomov, a je z gripo okužil tri četrtine letala

Tri dni pozneje je 35 potnikov, to je skoraj tri četrtine, razvilo jasna znamenja gripe. Dva potnika in pozneje tudi dva člana posadke so zaradi težjega poteka pristali v bolnišnici.

Epidemiologi so odkrili vir okužbe, ki takrat še ni kazal znakov bolezni. Neustrezen pretok zraka in zaprtost na omejenem prostoru pa sta masovnemu prenosu gotovo izdatno pomagala.

Najbolj učinkoviti ukrepi za zajezitev širjenja epidemije so preprosti, a jih je treba izvajati dosledno. Foto: Thinkstock

Z virusi živimo od nekdaj

Epidemiologi še ne vedo vsega, kar bi pojasnilo dogajanja v pevskem zboru, in še vedno ne vedo, kdo je bil vir okužbe. Ravno tako ne za podobne dogodke, kot so velika srečanja in dogodki na javnih krajih, poroke, pogrebi in drugi množični dogodki, ki so se pozneje izkazali za žarišča.

Stroka sicer meni, da se koronavirus, ki povzroča covid-19, prenaša dvakrat lažje kot virus gripe, a primer letala z Aljaske nakazuje, da se ob neustreznih razmerah okužbe lahko hitro širijo tudi pri drugih obolenjih – in predvsem, da so epidemiološke nevarnosti že od nekdaj del našega življenja.