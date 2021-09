Se letos splača kupiti nov iPhone?

iPhone 13: Več že videnega

iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max in iPhone 12 Mini, vse je ameriški tehnološki velikan Apple razkril včeraj, v večini pogledov ne spreminjajo recepta zelo uspešnih predhodnikov. Ti so na čelu z osnovnim modelom iPhone 12, ki je nasploh globalna številka ena, v zadnjih dvanajstih mesecih zasedli vrhove prodajnih lestvic pametnih telefonov.

Apple je z lansko generacijo iPhonov namreč zadel v polno: pametni telefoni so bili videti nekoliko bolj robato, a tudi bolj privlačno od za marsikoga preveč zaobljenih predhodnikov, končno so dobili nekatere prvine, ki so jih mnogi uporabniki iPhonov zavidali lastnikom Androidov, sploh prvič v zgodovini znamke pa se je verjetno tudi zgodilo, da je bil vstopni model nove linije (iPhone 12) najboljšim telefonom drugih proizvajalcev konkurenčen tako s tehničnega kot (še posebej) cenovnega vidika.

Sistem treh kamer je na iPhonu 13 Pro in iPhonu 13 Pro Max glede na lanska modela na videz nespremenjen, s tehničnega vidika pa je po navedbah Appla dobil nekaj konkretnih pospeškov. Foto: Apple

Kaj je letos sploh drugače?

Letošnji in lanski pametni telefoni iPhone so si podobni kot jajce jajcu. iPhone 12 in 13 bomo lahko ločili le po drugačni postavitvi sistema dveh kamer – pri novincu sta objektiva nameščena diagonalno, pri predhodniku pa drug nad drugim. Skoraj nemogoče bo medtem ločiti staro in novo generacijo modelov Pro, saj postavitev kamer ostaja enaka. Za dvajset odstotkov zmanjšane tako imenovane zareze na vrhu zaslona najverjetneje ne bo opazil nihče.

Napredek se je v veliki meri zgodil pod pokrovom. Vse iPhone s številko 13 poganja nov procesor A15 Bionic, za katerega Apple trdi, da je do 50 odstotkov hitrejši od vsega na trgu pametnih telefonov. Izboljšano naj bi bilo tudi trajanje baterije, vendar konkretnih številk o morebitnem povečanju kapacitet Apple ni razkril.

iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max bosta na voljo v štirih različnih barvah: modri, srebrni, zlati in grafitni. iPhone 13 in iPhone 13 Mini bo medtem mogoče kupiti v modri, črni, beli in po novem tudi rožnati, na voljo pa bo še posebna živo rdeča različica. Foto: Apple

Dražji različici iPhone 13 Pro in Pro Max bosta končno dobili tudi 120-herčno osveževanje zaslona, ki omogoča bolj gladko premikanje po meniju in med aplikacijami. V primerjavi z vstopnim modelom iPhone 12 in malčkom iPhone 12 Mini bosta imeli v procesorju tudi dodatno grafično jedro, na voljo pa bosta tudi v različici s kar enim terabajtom prostora za shranjevanje podatkov.

Eden od največjih adutov pametnih telefonov iPhone je seveda kamera. Letos so glavne novosti še nekoliko izboljšana tipala, ki bodo najverjetneje omogočala napredek pri splošni kakovosti fotografij, možnost snemanja videoposnetkov v portretnem načinu in pa (pri modelih Pro) makrofotografija z oddaljenosti vsega dveh centimetrov.

Apple je ob predstavitvi vsega, kar zmorejo kamere novih iPhonov, izpostavil tudi nočni način, ki naj bi bil, tako trdijo, najboljši v industriji. Foto: Apple

Kateri nov iPhone bo najboljša izbira za večino kupcev?

S kar veliko mero prepričanosti si upamo trditi, da se bo v prihodnjih mesecih največ kupcev odločilo za osnovno model iPhone 13, ki je po našem mnenju tudi najboljša izbira za večino uporabnikov, ki želijo nov Applov telefon. Tak scenarij se je odvil že z iPhonom 12, ki je najbolje prodajani pametni telefon zadnjega leta na svetu.

Glavni argument za takšno trditev je denar. Glede na to, kako blizu po zmogljivostih je iPhone 13 bistveno dražjima modeloma Pro in Pro Max v primerjavi z razliko v kakovosti med osnovnimi in dražjimi iPhoni izpred nekaj let, je iPhone 13 podobno kot njegov predhodnik postal cenovno konkurenčen.

Ob bolj "naviti" sredici je še največja novost iPhona 13 diagonalna postavitev kamer. To bo bolj ali manj tudi edina lastnost, po kateri bo mogoče ločiti iPhone 13 in njegovega predhodnika. Foto: Apple

Z vstopno ceno 900 evrov, kolikor bo najbrž treba zanj odšteti pri nas, se nahaja eno, morda celo dve evrski stopnički pod vrhom aktualne ponudbe, a je vrhu glede na kakovost najverjetneje precej bližje. Za nameček bo iPhone 13 za nove kupce še bolj privlačen kot predhodnik, saj ima letošnji osnovni model dvakrat toliko prostora za shranjevanje podatkov kot lanski, 128 gigabajtov.

Kupci, ki jim denar ni ovira, bodo medtem najverjetneje posegli po modelih Pro in Pro Max. Njune cene se bodo (glede na podatke z nemškega trga) najverjetneje začele pri 1.149 oziroma 1.249 evrih. Pro Max bo letos zelo verjetno postavil tudi nov iPhonov cenovni rekord, saj bo v različici z enim terabajtom prostora zanj treba odšteti kar 1.829 evrov.

Apple bo prednaročila za nove iPhone na izbranih trgih začel zbirati v petek, kupcem pa bodo na voljo od 24. septembra. Foto: Apple

Če sodimo po zadnjih 12 mesecih, iPhone 13 Mini, pomanjšana in 100 evrov cenejša različica iPhona 13, medtem ne bo našel veliko kupcev. V prvih štirih mesecih po začetku prodaje lanske garniture Applovih telefonov je model iPhone 12 Mini namreč predstavljal zgolj pet odstotkov vseh prodanih enot. Analitiki so se pred časom tudi spraševali, ali je sploh smiselno, da Apple naredi še en "mini" model. Applu se je očitno zdelo smiselno.