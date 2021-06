Se bo prvi veliki dogodek brez mask izkazal za covidno katastrofo?

Pretekli konec tedna je marsikdo verjel, da se bo sejem Bitcoin 2021 v zgodovino vpisal iz dveh razlogov: obsega, saj je šlo za domnevno najbolj obiskani bitcoin-dogodek v zgodovini, in "afnanja" ter na trenutke naravnost fanatičnega vedenja številnih prisotnih, zaradi katerih resnejše navdušence nad bitcoinom v zadnjih dneh skrbi, da jih bo svet začel obravnavati kot člane kulta.

Vrsta za vstop na dogodek Bitcoin 2021 naj bi bila prvi dan dolga več kot kilometer in pol:

I am in Bitcoin 2021 Miami, and I can assure you that not even the Beatles moved so many people. This is really crazy, there is no end to the line to get in. @BitcoinMagazine pic.twitter.com/0mkcbsWqqL