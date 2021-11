Satelitski internet Elona Muska že na Hrvaškem. Kdaj bo v Sloveniji?

V letošnjem letu bodo dostop do Starlinka dobili Hrvati, ki živijo na Jadranski obali, v Gorskem Kotarju in v Slavoniji. V začetku 2022 pa bo dostop dobila še preostala Hrvaška.

Starlink, divizija podjetja SpaceX v delni lasti najbogatejšega zemljana Elona Muska, je tudi uradno na hrvaškem pričela ponujati dostop do interneta prek satelitov, poroča Jutarnji. Do konca leta bo dostop do interneta na voljo Hrvatom, ki živijo na otokih ali pa na obali Jadranskega morja, v Gorskem Kotarju in v Sloveniji. Zagreb in preostali del Hrvaške bodo dostop do Starlinka dobili v začetku 2022.

Kakšne bodo cene?

Za Hrvate bodo cene višje kot za Američane. Mesečna naročnina bo znašala 799 kun (106 evrov), medtem ko bo treba za strojno opremo (antena, WI-FI …) odšteti 535 evrov in 86 evrov za dostavo. Starlink bo svojim strankam na Hrvaškem v začetku nudil hitrost povezave med 50 in 150 Mbps, vendar v podjetju obljubljajo, da se bodo hitrosti dvignile.

Sateliti so prednost

Kot poroča Jutarnji, s takimi cenami Starlink ne bo primamil veliko ljudi, saj so storitve podjetja v primerjavi s konkurenco drage. Vendar ima Starlink veliko prednost pred drugimi ponudniki dostopa do spleta. Ker njegova tehnologija temelji na satelitih, lahko dostop do interneta ponudi ljudem in podjetjem, ki se nahajajo na lokacijah, kjer bodisi zaradi majhne populacije bodisi geografskih značilnosti preostali ponudniki dostopa do spleta niso prisotni. Kot poroča Jutarnji, bo Starlink na Hrvaškem ciljal predvsem na ljudi na otokih ter na ladje.

Kdaj bo v Sloveniji?

Kot je razvidno s spletne strani Starlinka, bo satelitski internet v Sloveniji na voljo enkrat v letu 2022. V podjetju sicer že sprejemajo prijave Slovencev, ki bi želeli imeti dostop do Starlinka.