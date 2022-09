Samsung v prijetnem ambientu predstavil novo generacijo naprav in naznanil začetek prodaje

Oglasno sporočilo

V središču prestolnice v prijetnem ambientu kavarne in slaščičarne Lolita je potekala predstavitev novih inovativnih in vsestranskih naprav že četrte generacije serije Galaxy Z. Te so bile ustvarjene na temelju dolgoletnih tehnoloških inovacij in izkušenj podjetja Samsung, z mislijo na trenutne življenjske sloge, potrebe in želje uporabnikov po vsem svetu.

Zložljiva telefona Galaxy Z Flip4 in Galaxy Z Fold4, serija pametnih ur Galaxy Watch5 in brezžične slušalke Galaxy Buds2 Pro, ki jih je podjetje napovedalo že 10. avgusta, so bili včeraj predstavljeni zbranim predstavnikom slovenskih medijev, od danes pa so že na ogled in na voljo za nakup tudi širšemu krogu uporabnikov.

Serija Galaxy Z je kategorija naprav, ki jo je podjetju Samsung od predstavitve leta 2019 uspelo uspešno preoblikovati iz pionirskega projekta v serijo pametnih telefonov, namenjeno širši uporabi med milijoni uporabnikov po vsem svetu. Kot je na včerajšnjem dogodku poudarila napovedovalka Anja Hlača Ferjančič, je bila zadnja generacija zložljivih naprav ustvarjena tudi v duhu vizije Galaxy for the Planet, ki odraža zavezanost podjetja k bolj trajnostnemu razvoju in zmanjšanju vpliva na okolje.

O že četrti generaciji zložljivih naprav je na dogodku spregovoril tudi vodja prodaje mobilnega segmenta pri podjetju Samsung Slovenija Bernard Purkart.

Anja Hlača Ferjančič in Bernard Purkart

"Poslanstvo podjetja Samsung je bilo in ostaja ustvarjati tehnologijo, ki ljudem izboljšuje in olajšuje življenja. Lani smo po vsem svetu zabeležili skoraj deset milijonov dobavljenih zložljivih pametnih telefonov, kar kaže na to, kako priljubljena postaja ta serija, ne samo pri tehnoloških navdušencih, ampak tudi pri vseh preostalih uporabnikih. Galaxy Z Fold4 omogoča večopravilnost in je primeren za poslovne uporabnike. Galaxy Z Flip4 pa s svojo majhnostjo in kompaktnostjo navdušuje prav vse," je povedal.

Izpostavil je tudi inovacije, ki odlikujejo novo serijo zložljivih telefonov in so sicer zaščitni znak drugih serij. Omenil je pisalo S pen pri Galaxy Z Fold4, ki se je prvič pojavilo v okviru serije Note, pa tudi funkcijo Nightography za boljše nočne posnetke, ki je bila prvič predstavljena letos v okviru serije Galaxy S22. Vse nove naprave poleg izboljšanjih funkcij, kot je še dejal Purkart, odlikujeta izjemna robustnost in vzdržljivost.

Zvezde večera

Galaxy Z Flip4 izstopa po strojni opremi in inovativnem mehanizmu za zlaganje, prinaša pa zelo praktičen in kompakten dizajn. Naprava je opremljena s 17-centimetrskim glavnim zaslonom Dynamic AMOLED 2X, medtem ko zunanji pomožni zaslon meri 4,82 centimetra. Prav ta zaslon omogoča nove možnosti interaktivnosti – od klicev, sporočil, snemanja, upravljanja osnovnih nastavitev naprave do popolne personalizacije tem, ozadij in pripomočkov. Ohišje naprave je opremljeno s sprednjo in zadnjo dvojno kamero, ki ponuja tudi revolucionarno funkcijo FlexCam za snemanje videa, selfijev ali drugih vsebin pod kotom od 75 do 115 stopinj. Prav tako ima Galaxy Z Flip4 ojačano baterijo 3.700 mAh s podporo za super hitro polnjenje, tako da lahko napravo napolnite do 50 odstotkov v samo 30 minutah, kar zagotavlja brezskrbno uporabo.

Za uporabnike, ki imajo radi večje zaslone ali pametne telefone, s katerimi lahko nadomestijo tablico ali celo računalnik, je Galaxy Z Fold4 prava tehnološka poslastica. Poganja ga zmogljiv nabor čipov Snapdragon® 8+ Gen 1 z velikim 19,3-centimetrskim zaslonom Dynamic AMOLED 2X in frekvenco osveževanja 120 Hz, zaradi česar bo prikazana vsebina še bolj impresivna. Rezultat teh tehnoloških specifikacij so: izboljšana funkcionalnost, produktivnost in odlične možnosti za večopravilnost. Vključuje tudi podporo za pisalo S Pen, funkcijo Multi Active Window, kamere so dobile nadgradnjo s širokokotnim objektivom s 50 MP, objektivom s 30-kratnim prostorskim zumom ter različnimi načini delovanja, kot so Capture View Mode, Dual Preview in Rear Cam Selfie. Izboljšana OIS in VDIS zgladita videe, medtem ko funkcija Super Night Solution omejuje šum.

Z razvojem pametnih ur Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro se je Samsung osredotočil na boljše razumevanje zdravstvenih potreb uporabnikov. Oba modela vključujeta izboljšan senzor BioActive, ki s pomočjo enega samega čipa upravlja tri senzorje ter tako meri optični srčni utrip, električni signal srca in opravlja analizo bioelektrične impedance. Poleg tega popestri vse fizične aktivnosti, pomaga vzdrževati kakovosten ritem spanja s funkcijo Sleep Scores in zagotavlja daljši čas uporabe naprave zaradi povečane baterije pri obeh modelih.

Po drugi strani pa slušalke Galaxy Buds2 Pro predstavljajo najudobnejšo ergonomsko zasnovo do zdaj brez strahu pred obračanjem in padanjem iz ušesa. Za izjemno kakovost zvoka skrbi funkcija Hi-Fi 24Bit Audio, ki bo izboljšala uporabniško izkušnjo skupaj z možnostjo aktivnega odpravljanja hrupa za odstranitev zunanjega hrupa.

Zbrani udeleženci dogodka so preostanek večera preživeli ob prijetnih glasbenih ritmih, kulinaričnem razvajanju in preizkušanju najnovejših naprav. Z novo generacijo naprav se lahko skupaj s svojimi prijatelji in znanci v prihodnjih dneh seznanite tudi sami.

V slaščičarni Lolita na Cankarjevem nabrežju vas poleg okusnih dobrot in odlične kave vse do 25. septembra pričakuje tudi POP-UP prostor.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.