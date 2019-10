Samsung ne bo več proizvajal mobilnih telefonov na Kitajskem

Potem ko je že lani zaprl eno od svojih kitajskih tovarn mobilnih telefonov, junija pa še eno v mestu Huizhou na jugu države, je na vrsto prišla še tretja in obenem zadnja. Niso objavili, koliko je bilo v njej zaposlenih in koliko pametnih telefonov so tam proizvedli, razkrili so le, da je bila tovarna zgrajena leta 1992.

Mnogi se umikajo iz Kitajske, ker jim tamkajšnje delo postaja predrago

Samsung ni osamljen pri umikanju proizvodnih obratov s Kitajske. Pod težo naraščajočih stroškov dela na Kitajskem in splošne gospodarske upočasnitve se je s Kitajske umaknila tudi Sonyjeva enota za proizvodnjo pametnih telefonov, ki bo svoje pametne telefone poslej izdelovala samo še na Tajskem.

Po drugi strani pa ameriški Apple še vedno velike količine velikega števila svojih izdelkov proizvaja na Kitajskem.

Največji tekmeci na Kitajskem so mu domači hitro rastoči proizvajalci

Samsungova odločitev je še bolj razumljiva, če upoštevamo, da se je tržni delež njegovih pametnih telefonov na Kitajskem zmanjšal s približno 15 odstotkov, kolikor je znašal pred šestimi leti, na komaj en odstotek.

Samsungovi največji tekmeci na kitajskem trgu pametnih telefonov so hitro rastoči kitajski proizvajalci, predvsem Huawei in Xiaomi, so med drugim ugotovili pri podjetju za tržne raziskave Counterpoint.

Samsung, ki te dni zaznamuje svoj 50. rojstni dan, je lani proizvedel 394 milijonov telefonov. Foto: Srdjan Cvjetović

Na svetu je največji, na Kitajskem pa komaj viden

Samsung, ki ravno te dni zaznamuje pol stoletja svojega obstoja, je največji svetovni proizvajalec pametnih telefonov na svetu. Lani je na trg po vsem svetu poslal 394 milijonov mobilnih telefonov, a mu na kitajskem trgu okrepitve njegovega trenutnega (nizkega) tržnega deleža ne napovedujejo.

"Na Kitajskem kupujejo bodisi poceni telefone domačih proizvajalcev bodisi Huaweijeve ali Applove pametne telefone najvišjega razreda," je za Reuters izjavil analitik finančne družbe Cape Investment & Securities Park Sung-soon.

Iz kitajskih trgovin se ne umikajo

Samsung je še pred časom začel seliti proizvodnjo svojih mobilnih telefonov v države s cenejšim delom, kot sta Vietnam in Indija. Morda bo ravno v kakšni od tamkajšnjih tovarn končala oprema iz zaprtih kitajskih tovarn, saj so pri Samsungu povedali, da jo bodo razporedili na druge tovarne po svetu (a brez podrobnejših pojasnil).

Kljub zapiranju vseh svojih kitajskih tovarn pametnih telefonov se Samsung in njegovi pametni telefoni ne umikajo s kitajskega trga.