Samsung Galaxy Z Flip3 5G: lep kot model, zmogljiv kot računalnik, majhen kot denarnica

Oglasno sporočilo

Na zunanjem zaslonu telefona Galaxy Z Flip3 5G, ki je na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 999,90 evra, uporabniki lahko berejo sporočila, pregledujejo urnik, snemajo fotografije, predvajajo glasbo, preverijo vreme in spremljajo svoj dnevni števec korakov.

Da je galaksija res nekaj, kar nima meja, Samsung nenehno dokazuje s svojimi izdelki, med katerimi v vrh odličnosti spadajo njegovi telefoni. In prihodnost pametnih telefonov je pregibna. Za Samsung pregibni telefoni sicer niso več stvar prihodnosti, ampak že kar sedanjost, s tretjo generacijo serije Z, kamor spada tudi Samsung Galaxy Z Flip3 5G, pa so dosegli nekaj, kar je blizu popolnosti.

Zmogljiva moč v žepni velikosti

Takšen vtis uporabnik namreč dobi, ko odpre Galaxy Z Flip3 5G, ki se v svoji razprti obliki po zmogljivosti kosa z najboljšimi pametnimi telefoni na trgu, v zaprti obliki, ki ni večja od običajne denarnice, pa ponuja priročnost, kakršne doslej nismo bili vajeni. Ko je Galaxy Z Flip3 5G zložen, njegov zaščitni zaslon meri 4,8 centimetra, na tej mali površini, ki omogoča branje sporočil, snemanje fotografij, predvajanje glasbe in še mnogo več, pa se skriva zmogljiv stroj, ki ponuja 256 ali 512 GB notranjega pomnilnika. Ta je, zahvaljujoč steklu Gorilla Glass Victus, ki telefon obdaja spredaj in zadaj ter je najbolj čvrsto steklo do zdaj, dobro zaščiten, k temu pa dodatno pripomore še izjemno močno aluminijasto ohišje, ki je izdelano iz novega materiala Armor Aluminium. Seveda pa ima telefon tudi certifikat za vodoodpornost IPX8, ki pomeni, da telefon do 30 minut zdrži do 1,5 metra pod vodo, in to brez prekinitve gledanja posnetkov.

Majhen, tako v primeru Galaxy Z Flip3 5G, nikakor ne pomeni tudi manj zmogljiv, manj močan in manj hiter, ampak ravno nasprotno. Zaradi zaslona Dynamic AMOLED 2X, ki je najživahnejši, najsvetlejši in najbolj tekoči zaslon na Galaxy Z telefonu doslej, se Galaxy Z Flip3 5G osvežuje s frekvenco 120 Hz, kar je enkrat več od povprečnega pametnega telefona, vaše želje pa izpolni v hipu, ko pritisnete na zaslon.

Selfiji za profesionalce

A zakaj bi govorili le o številkah, saj je Galaxy Z Flip3 5G telefon za dušo in zabavo, ki ne bi bila zabavna, če naših najboljših, najlepših trenutkov ne bi mogli ujeti na fotografije. Zakaj se sprijazniti z običajnimi starimi selfiji? Galaxy Z Flip3 5G vam omogoča, da posnamete fotografije in videe kot noben drug pametni telefon, to pa bodo vedeli samo tisti, ki so ga preizkusili. Takšnih je sicer vedno več in jih bo vedno več še naprej, saj Galaxy Z Flip3 5G, ko ga enkrat držiš v rokah, ne želiš več izpustiti iz rok. Selfije z dvojno zadnjo kamero lahko posnamete že z zaprtim telefonom, in sicer z uporabo izboljšane funkcije Quick Shot oziroma z dvakratnim klikom na gumb za vklop, zaščitni zaslon pa vam bo omogočil tudi predogled, le na gumb za glasnost, ki je ob strani telefona, je treba pritisniti.

Ko boste telefon odprli, pa boste s prepogljivim načinom Flex sebe lahko posneli tako, da boste po svojih željah prilagodili kot med 75 in 115 stopinjami in samo stopili nazaj za prostoročno snemanje selfijev. Galaxy Z Flip3 5G se v prepogljivem načinu namreč spremeni v pravi mali stativ, zaradi katerega se lahko poslovite od tresočih posnetkov, in to tudi ob zahtevni večerni svetlobi. O fotografijah, ki jih Galaxy Z Flip3 5G omogoča v svoji klasični, razprti obliki, pa sploh ni treba razpravljati, saj dvojna zadnja 12MP- širokokotna kamera s samodejnim ostrenjem Dual Pixel in optično stabilizacijo zagotavlja vrhunske fotografije in posnetke.

Trendovske barve Vse to, kot rečeno, lahko nosite v žepu, a telefona Galaxy Z Flip3 5G ne boste skrivali, ampak ga boste radi pokazali, saj je pravi modni dodatek, ki prihaja v štirih trendovskih barvah – fantomsko črni, kremni, zeleni barvi in v barvi sivke. Z novimi stilskimi obročkastimi držali in ovitki s trakci, s katerimi je še lažje držati in zložiti telefon ter so na prodaj ločeno, pa je Galaxy Z Flip3 5G resnično naprava za izkazovanje pravega jaza. Jaza, ki se zaveda, da je dobro lahko še boljše, in ne pristaja na kompromise, ampak išče odličnost tako v vsebini kot v videzu.

Več informacij o telefonu Galaxy Z Flip3 5G pa najdete na https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-flip3-5g/.