Samsung Galaxy S24 Ultra: najnovejši Samsungov vrhunec

Tako kot smo že vajeni, je model Ultra najzmogljivejši v trojčku letošnje serije Samsungovih pametnih telefonov Galaxy S. Od različic Plus in tiste brez dodatne oznake (Samsung Galaxy S24) ga loči predvsem večji zaslon, a tudi zmogljivejša strojna oprema in seveda tudi prisotnost pisala S Pen, ki pa je, če nismo česa zgrešili, v vsem enako tistemu na lanski ultri.

Povsod z istim procesorjem

Letošnja posebnost ultre je, da bo povsod po svetu opremljena z najzmogljivejšim Qualcommovim procesorjem Snapdragon 8 Gen 3, optimiziranim za Samsungove naprave, medtem ko bosta preostala dva družinska člana deljena glede na trge – v ZDA bosta tudi ta dva imela Qualcommov procesor, medtem ko bosta drugod po svetu opremljena s Samsungovim procesorjem Exynos.

Na vseh svetovnih trgih bo Samsung Galaxy S24 Ultra opremljen z najsodobnejšim Qualcommovim mobilnim procesorjem, kar ne velja za telefona Samsung Galaxy S24+ in Samsung Galaxy S24. Foto: Ana Kovač

Tretja generacija Qualcommovega premijskega mobilnega procesorja obljublja 30 odstotkov več zmogljivosti in 20 odstotkov več energetske učinkovitosti glede na predhodno drugo generacijo – tega sicer nismo merili, a hitrosti in odzivnosti delovanja ter vzdržljivosti akumulatorja zagotovo ni kaj pripomniti. Proti pregrevanju učinkuje hladilna komora, ki je skoraj dvakrat večja kot pri lanski ultri, zato telefon ni bil topel niti pri največjih obremenitvah. Pregreval se ne bo niti pri brezžičnem polnjenju, saj so se pri Samsungu načrtno odločili za manjšo moč, ki je tako ob sicer malo daljšem času polnjenja prijaznejša do akumulatorja.

Znana podoba, a brez ukrivljenega zaslona

Na prvi pogled se letošnja ultra niti ne razlikuje preveč od lanske, saj so, kot pravijo, načrtno ohranili znano in priljubljeno podobo, v katero so dodali najnovejšo tehnologijo. Ohišje, ki je bilo pri lanski ultri iz aluminija, je pri letošnji iz titana, kar je maso zmanjšalo samo za dober gram, a je titan veliko odpornejši.

Na prvi pogled se letošnja ultra niti ne razlikuje preveč od lanske, saj so, kot pravijo, načrtno ohranili znano in priljubljeno podobo, v katero so dodali najnovejšo tehnologijo. Foto: Ana Kovač

Med redkimi vidnimi spremembami je opustitev ukrivljenega zaslona, ki je bil sicer lep na oko, a je imel svoje pomanjkljivosti glede uporabniške prijaznosti. Prehod na povsem raven zaslon bo gotovo preprečil kakšen nenameren dotik, do katerega pri ukrivljenem zaslonu hitro pride.

Svetlo je lahko še svetlejše

Tudi letos ima nova ultra praktično vse premijske lastnosti pametnega telefona, ki jih zdaj poznamo. Ena od teh je tudi izjemno pregleden in svetel 6,8-palčni (17,2-centimetrski) zaslon OLED, ki ga bomo – tudi zaradi nove prevleke proti bleščanju – brez težav uporabljali tudi pod najmočnejšo sončno svetlobo. Številke so zgovorne: lanska ultra je dosegala 1.750 nitov, letošnja pa veliko višjih 2.600 nitov.

Letošnja ultra dosega bistveno večjo svetilnost zaslona kot njen predhodnik. Foto: Ana Kovač

Zaslon pred poškodbami varuje novo steklo Gorilla Glass Armor, ki je po zagotovilih proizvajalca Corning še odpornejše na praske kot že sicer zelo odporno steklo Gorila Glass. Mimogrede, na preostalih dveh članih družine je steklo Gorilla Glass Victus 2.

Le ena bistvena sprememba pri kamerah

Naslednja premijska lastnost je odličen sistem kamer, ki so ga glede na lansko ultro vendarle nekoliko prilagodili: namesto leče z desetkratno povečavo, ki jo je imel Samsung Galaxy S23 Ultra, ima njegov naslednik lečo s petkratno povečavo, a obenem tudi večje tipalo z večjo ločljivostjo.

Tri od štirih zadnjih kamer pametnega telefona Samsung Galaxy S24 Ultra so enake kot pri lanski ultri. Foto: Ana Kovač

Samsung zagovarja, da kakovost posnetkov zato ne trpi, obenem pa je po njihovih zagotovilih leča s petkratno žariščno razdaljo veliko bolj uporabna v praksi.

Največje novosti so okrepljene funkcije umetne inteligence, ki so – resnici na ljubo – enako dostopne pri vseh treh članih družine Samsung Galaxy S24. Med najbolj obetavnimi sta možnost sprotnega prevajanja telefonskega pogovora in izmenjave sporočil (SMS), ko govorca ne govorita skupnega jezika, in povzemanje zvočnih posnetkov, a za zdaj le v 13 trenutno podprtih jezikih, med katerimi (še) ni slovenščine. Samsung obljublja, da se pri tej za nekatere nesrečni številki ne bodo ustavili.

Sprotno prevajanje pogovorov je za zdaj omogočeno v 13 jezikih. Foto: Ana Kovač

Pogovor s sprotnim prevajanjem sicer terja nekajsekundne zamike, a vendarle rešuje zagate, ko denimo pridete v Vietnam in vaš sogovornik ne zna nobenega drugega jezika (pogoj je, kakopak, da vi govorite enega od trenutno 13 podprtih jezikov, ker slovenščine še ni na seznamu). Prav tako je treba vedeti, da neke zapletene akademske razprave ne bo vedno najbolje prevajal, a pri običajnih vsakdanjih pogovorih, npr. ob naročilu rezervacije v hotelu ali restavraciji, pa nalogo opravi presenetljivo dobro.

VIDEO: Ena izmed funkcij umetne inteligence, ki vendarle deluje tudi v slovenščini, je ustvarjanje povzetkov besedil. Zelo preprosto: v spletnem brskalniku, aplikaciji Samsung Notes ali drugi podprti aplikaciji odprete stran z besedilom, dotaknete se ikone za umetno inteligenco in izberete Ustvari povzetek. Izbirati je mogoče med standardnim, to je krajšim, in podrobnejšim povzetkom.(Video: Gaja Hanuna)

Obkroži in najdi

Na vseh telefonih serije Samsung Galaxy S24 je nova možnost iskanja, ki so jo poimenovali Circle to Search (obkroži za iskanje) – zgolj z obkroženjem dela slike, ki jo vidimo na zaslonu, se v nekaj trenutkih pojavijo iskalni zadetki, ne da bi nam bilo treba odpreti kakšen drug zaslon na telefonu.

Novost je razvil Google v sodelovanju s Samsungom in je v osnovi razširitev funkcije Google Lens, luč dneva pa je najprej ugledala na novih Samsungovih premijskih telefonih (in kmalu tudi na Googlovih telefonih Pixel). Funkcija je tako preprosta in všečna, da se kar vprašamo, zakaj je niso razvili že prej.

VIDEO: Pogled na novo ultro z vseh strani in funkcija Circle to Search / Video: Ana Kovač

Naravna ustvarjalnost z umetno inteligenco

Umetna inteligenca je kakopak prisotna tudi pri fotografiji in videu. Že prej smo lahko odstranjevali sence in odseve s posnetkov, zdaj pa je Samsung oblikoval orodje, s katerim so ti in nekateri drugi popravki še preprostejši. Tako je, denimo, mogoče pripraviti upočasnjeni (slow motion) posnetek iz kateregakoli videoposnetka, pri čemer bo umetna inteligenca poskrbela za ustvarjanje manjkajočih slikic.

Mogoče je tudi brisati in premikati posamezne vsebine s fotografij, pri čemer bo umetna inteligenca nadomestila morebitna prazna območja, ki ob tem lahko nastanejo. Tako dobimo fotografijo, kjer se prepleta resnični posnetek z umetno ustvarjenimi zakrpami. Vsa ta in še druga neomenjena orodja za – kot pri Samsungu pravijo – krepitev ustvarjalnosti je Samsung združil pod imenom ProVisual Engine.

Osnovni zaslon sprotnega prevajanja Foto: Ana Kovač

Umetna inteligenca (ni) zastonj

Funkcije umetne inteligence na pametnih telefonih bodo, kot so (z ne preveč velikim tiskom) zapisali pri Samsungu, brezplačne do konca leta 2025. Ali bodo po tem plačljive?

Odgovora na to vprašanje, vsaj javnega, ni nikjer, a izjava prvega moža Samsungovih mobilnih telefonov nakazuje, da bo osnovni paket ostal brezplačen, napredne storitve umetne inteligence, verjetno predvsem takšne, ki jih še ne poznamo, pa bodo morda plačljive. Kaj moremo, razvoj teh algoritmov in delovanje strežnikov, kjer se izvajajo, pa le ni brezplačno, morda se v slabih dveh letih, kar je za to panogo dolgo obdobje, zgodi in razvije še marsikaj, kar bo vplivalo na takratno odločitev.

Dobrote okrepljene umetne inteligence so našle svoje mesto v več funkcijah vseh pametnih telefonov serije Samsung Galaxy S24. Foto: Ana Kovač

Še vedno nekaj programskega podvajanja

Na telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra je nameščen operacijski sistem Android 14, nad njega pa Samsungov uporabniški vmesnik One UI 6.1, pri katerem nismo opazili bistvenih sprememb glede na izvirno šestico.

Samsung še vedno vztraja na podvajanju s svojimi aplikacijami, predvsem s svojim glasovnim pomočnikom Bixby, četudi je na telefonu nameščen tudi neprimerljivo bolj uveljavljen Googlov pomočnik (Google Assistant). Morda mu delamo krivico, toda ali kdo sploh uporablja Bixby?

Fotografije, posnete s pametnim telefonom Samsung Galaxy S24 Ultra:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Dimenzije: 79 x 162,3 x 8,6 milimetra

Masa: 232 gramov

Zaslon: dinamični zaslon AMOLED 2X, premer 17,2 centimetra (6,8 palca), merjeno diagonalno v polnem pravokotniku (dejanska vidna površina je manjša zaradi odprtine kamere), QHD+ (3.120 x 1.440 pik, 505 pik na palec), zelo gladka 120-herčna hitrost osveževanja (1~120 hercev), Vision Booster

Kamere zadaj: ultra široka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2,2, vidno polje 120˚ ), široka kamera z ločljivostjo 200 milijonov pik (f/1,7, vidno polje 85˚ ), telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (5-kratna optična povečava, optična stabilizacija slike (OIS), f/3,4, vidno polje 22˚ ), telefoto kamera z ločljivostjo 10 milijonov pik (3-kratna optična povečava, optična stabilizacija slike (OIS), f/2,4, vidno polje 36˚ )

Kamera spredaj: ločljivost 12 milijonov pik (f/2,2, vidno polje 80˚ )

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, hitrost jeder od 3,4 do 2,2 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov ali 512 gigabajtov ali en terabajt (tri različice, dejanska razpoložljivost pomnilnika se lahko razlikuje glede na predhodno nameščeno programsko opremo)

Akumulator: 5.000 miliamperskih ur

Polnjenje: žično polnjenje do 65 % v približno 30 minutah s 45-wattnim adapterjem (naprodaj posebej) in petamperskim kablom USB-C; hitro brezžično polnjenje 2.0 za naprave z brezžičnim polnjenjem Qi

Operacijski sistem: Android 14 z uporabniškim vmesnikom One UI 6.1

Omrežje in povezljivost: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi neposredni Bluetooth v 5.3

Pisalo: S Pen

Odpornost na vodo in prah: IP68 (na podlagi laboratorijskih testnih pogojev za potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut)

Barve: titan siva, titan črna, titan vijolična, titan rumena

Cena: 1.449 evrov za različico z 256 gigabajti shrambnega prostora, 1.569 evrov za različico s 512 gigabajti shrambnega prostora in 1.809 evrov za različico z enim terabajtom shrambnega prostora (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S24 Ultra je brez dvoma (trenutno) najbolj opremljen pametni telefon na slovenskem trgu in pametni telefon, po katerem se bodo morali zgledovati vsi proizvajalci premijskih pametnih telefonov, a to morda ne bo potolažilo vseh, ki bodo spoznali, da je letošnji najzmogljivejši Samsungov pametni telefon svojo tržno pot začel z višjo priporočeno redno maloprodajno ceno, kot jo je imel ob svojem zagonu njegov lanski predhodnik.

Samsung Galaxy S24 Ultra je brez dvoma (trenutno) najbolj opremljen pametni telefon na slovenskem trgu, v višavah pa je tudi njegova cena. Foto: Ana Kovač

Četudi zaradi te svoje cene morda ne bo prepričal lastnikov lanskih ali celo predlanskih modelov Ultra v nadgradnjo (tudi zato, ker bodo nekatere programske novosti, celo tiste z umetno inteligenco, predvidoma še letos s programsko nadgradnjo zagotovili tudi za lansko serijo Galaxy S23), je za vse, ki razmišljajo o nakupu "zverine", pametni telefon Samsung Galaxy S24 Ultra obvezen in zelo resen kandidat. Ne nazadnje tudi zato, ker namesto dozdajšnjih štirih let Samsung obljublja kar sedem let programske in varnostne podpore, kar jamči, da bo letošnja ultra še dolgo v vrhunski formi in v koraku s časom.

A ravno zato, ker velik del novosti letošnje ultre imata tudi preostala dva člana družine Samsung Galaxy S24, bo eden izmed največjih tekmecev pametnega telefona Samsung Galaxy S24 Ultra njegov najbližji sorodnik – Samsung Galaxy S24+. Že res, da plus nima vsega, kar ima ultra, a je približno 300 evrov cenejši, kar ni zanemarljivo in je marsikomu lahko zelo pomembno.

Kaj nam je bilo všeč:

- pregleden in očem prijazen zaslon,

- sedem let programskega vzdrževanja,

- kamere,

- okrepljene funkcije umetne inteligence.

Kaj nam ni bilo všeč:

- višja začetna cena, kot je bila začetna cena lanske ultre,

- funkcije umetne inteligence (še) niso enako dostopne za vse jezike in niso ekskluzivne za model Ultra.