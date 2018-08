Samsung Galaxy Note9 jutri tudi na slovenskih prodajnih policah

Na zadnji dan prednaročil in dan pred uradnim začetkom prodaje najnovejšega in najzmogljivejšega Samsungovega pametnega telefona so tega uradno predstavili tudi v Sloveniji – a to ni edina Samsungova novost.

Tako v slovenski podružnici Samsunga kot tudi na svetovni predstavitvi pametnega telefona Samsung Galaxy Note9, ki je bila natanko dva tedna prej, so poudarili, da gre za najzmogljivejši Samsungov pametni telefon do zdaj – in njegove specifikacije to potrjujejo.

Pametni telefon Samsung Galaxy Note 9 je prva Samsungova poletna novost, ki bo prišla na prodajne police - redna prodaja se bo pravkar začela. Samsung Watch ter tablici Galaxy Tab S4 in A lahko pričakujemo čez približno dober mesec. Foto: Bojan Puhek

Zvestim uporabnikom modela Note posebna ugodnost v prednaročilu

"Prednaročila za Note9 so presegla naša pričakovanja," je povedal vodja prodaje in enote za mobilne naprave Samsunga Slovenija Bernard Purkart, ki je opozoril na močno izraženo zvestobo uporabnikov modela Note.

"Prednaročila za Note9 so presegla naša pričakovanja," je povedal vodja prodaje in enote za mobilne naprave Samsunga Slovenija Bernard Purkart Foto: Bojan Puhek

"Verjamem, da so bila prednaročila tako obsežna in uspešna tudi zaradi ugodnosti, ki smo jih ob prednaročilu ponudili pri zamenjavi starega za novo, saj smo uporabnikom kateregakoli mobilnega telefona tega ocenili sto evrov več, če pa je to bil prejšnji Note, pa kar dvesto evrov več," je še pojasnil Purkart.

Prednaročila se bodo pri slovenskih mobilnih operaterjih in pooblaščenih prodajalcih končala danes, v četrtek, 23. avgusta.

"Središče pametnega doma bo na zapestju"

Pred dvema tednoma v New Yorku (na istem dogodku, kjer so predstavili Note9), danes pa tudi v Sloveniji predstavili pametno uro Samsung Galaxy Watch. Na voljo bo v dveh velikostnih izvedbah, 46-centimetrska bo v srebrni barvi, 42-centimetrska pa v črni in rožnati.

"Samsung Galaxy Watch bo logično središče Samsungovega ekosistema pametnih in povezanih naprav," je prepričan Purkart. "S to uro se dokončno vračajo časi, ko bomo ure spet imeli na zapestnicah."

Samsung Galaxy Watch opisuje kot logično nadaljevanje Samsungovih prizadevanj na področju nosljivih naprav, ki bo postal središče "Samsungovega ekosistema pametnih in povezanih naprav". Foto: Bojan Puhek

Za osebne rekreativne in športne izzive – tudi v vodi

V slovenski podružnici Samsunga še poudarjajo, da je v povezavi s programom S Health zelo primerna za spremljanje rekreativnih in športnih dosežkov ter spremljanje na poti do doseganja tovrstnih osebnih izzivov. Tudi v vodi, ker je vodoodporna in ima posebej prirejeno programje za spremljanje dosežkov plavanja in drugih vodnih športov.

Vodja marketinga v slovenski podružnici Samsunga Tomaž Semič in vodja prodaje in enote mobilne telefonije v slovenski podružnici Samsunga Bernard Purkart na uradni slovenski predstavitvi pametnega telefona Samsung Galaxy Note9. Foto: Bojan Puhek

Deluje na Tizenu, a se povezuje in z Androidom in z iOS-om

Samsungova nova ura deluje s Samsungovim lastnim operacijskim sistemom Tizen, a se lahko poveže ne le s Samsungovimi pametnimi telefoni in tablicami, temveč z vsemi mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android ali iOS (čeprav polno funkcionalnost do zadnje potankosti obljubljajo le s Samsungovimi napravami).

Redna prodaja ure Samsung Galaxy Watch se bo začela 21. septembra, prednaročila pa bodo začeli zbirati 30. avgusta. Priporočena maloprodajna cena za manjšo uro bo 309 evrov, za večjo pa 20 evrov več.

V prednaročilu je bila na voljo osnovna različica pametnega telefona Samsung Galaxy Note9, ki ima šest gigabajtov delovnega pomnilnika in 128 gigabajtov shrambnega prostora, v redno prodajo bo pa prišla tudi okrepljena različica, ki ima osem gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov shrambnega prostora v napravi - skupaj s pomnilniško kartico microSD enake kapacitete je to en terabajt shrambnega prostora. Foto: Bojan Puhek

Prihajata tudi najnovejši Samsungovi tablici

Približno v istem času lahko pričakujemo tudi začetek prodaje najnovejše Samsungove tablice Galaxy Tab S4. Na voljo bo v več konfiguracijah, a so nam slovenski Samsungovci pojsanili, da v Sloveniji sprva še ne bo tistih, ki imajo povezljivost LTE, saj je njihova uporaba pogojena s tehnologijo eSIM.

Priporočene maloprodajne cene zablice Samsung Galaxy Tab S4 se, odvisno od konfiguracije in dostopne povezljivosti, začnejo pri 739 evrih.

Manj zahtevnim uporabnikom bo takrat na voljo tudi tablica Samsung Galaxy Tab A, ki ima v primerjavi z rojakom Tab S4 manj moči, a je zato toliko bolj naravnana na sproščeno družinsko zabavo, so prepričani pri slovenski podružnici Samsunga.