Richard Branson predstavil novo generacijo vesoljske ladje za turiste #video

Elon Musk želi s podjetjem SpaceX kolonizirati Mars, Jeff Bezos s podetjem Blue Origin odpreti dostop do vesolja vsem podjetjem, Richard Branson pa s Virgin Galactic omogočiti doživetje breztežnosti in obisk vesolja vsem ljudem.

"VSS Imagine" je prvo vesoljsko plovilo, katerega zunanjost spominja na ogledalo. Foto: Virgin Galactic

"VSS Imagine" bo prvič poletel šele poleti

Preden bo vesoljski turizem cenovno dostopen širšim množicam, bo minilo še nekaj let, vendar Bransonovo podjetje Virgin Galactic ves čas inovira in predstavlja nova vozila za pot v vesolje. Tokrat so svetu predstavili prvo vesoljsko ladjo tretje generacije "VSS Imagine", ki jo bodo sicer prvič testno preizkusili šele čez nekaj mesecev.

VSS Imagine je namenjen vesoljskemu turizmu. Foto: Virgin Galactic

Vesoljsko ogledalo

Ker Branson kot edini izmed milijarderjev cilja na končnega potrošnika, in ne na podjetja oziroma državne institucije, Virgin Galactic pri razvoju plovil veliko da tudi na izgled. "VSS Imagine" je prvo tako plovilo, katerega zunanjost spominja na ogledalo. V podjetju namreč želijo potnikom omogočiti čim zanimivejšo izkušnjo med letom, saj se bo "VSS Imagine" dobesedno zlil z okolico med potjo z zemlje v vesolje.