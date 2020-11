V vesolje uspešno izstrelili še štiri astronavte

Proti ISS sta v kapsuli dragon na vrhu rakete falcon poletela dva astronavta in astronavtka iz ZDA ter Japonec. Do ISS naj bi predvidoma prispeli danes proti večeru, v vesolju pa bodo ostali do pomladi, navaja STA.

Musk si je moral izstrelitev ogledati od daleč

Izstrelitev si je iz izstrelišča ameriške vesoljske agencije Nasa v živo ogledal podpredsednik ZDA Mike Pence, ustanovitelj podjetja SpaceX Elon Musk pa je moral gledati od daleč, ker je bil pozitiven na testu za koronavirus. Nedeljska izstrelitev je začela serijo rotacij posadk na ISS, kar je upravitelj Nase Jim Bridenstine označil za nov zgodovinski dogodek, poroča STA.

Prvi temnopolti Američan na ISS

Polet proti ISS bo trajal 27 ur in pol in bo povsem avtomatičen. Posadka, ki ji poveljuje Američan Mike Hopkins, bo posredovala le v primeru potrebe. Na krovu kapsule dragon, ki so jo krstili "Odpornost" zaradi pandemije koronavirusa in tudi zaradi rasnih krivic in političnih napetosti, so še temnopolti astronavt Victor Glover, ki se bo zapisal v zgodovino kot prvi temnopolti Američan na ISS ter fizičarka Shannon Walker in japonski astronavt Soichi Noguchi, za katerega je raketa dragon že tretja različna vrsta vesoljskega plovila s katerim je poletel.

Foto: Reuters

Na ISS jih bosta pričaka dva ruska in en ameriški astronavt, ki so šli gor prejšnji mesec iz Kazahstana. Naslednja izstrelitev SpaceX je predvidena za marec 2021 in aprila bo odpeljala sedanjo posadko nazaj na zemljo. Spet naslednja izstrelitev je načrtovana za konec poletja ali zgodnjo jesen 2021, še navaja STA.