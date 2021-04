Revolucija inteligentnega izobraževanja že v teku

Oglasno sporočilo

Kako bi bilo videti jutrišnje pametno mesto? Tehnologija nam namreč daje digitalna orodja za upravljanje mest z zbiranjem in obdelavo podatkov. To s pridom že izkoriščajo v Abu Dabiju. Mesto, ki je bilo nekoč odvisno od nafte, je danes vodilna turistična destinacija, ki ponuja visok življenjski standard z dobro razvito prometno mrežo in s poudarkom na razvoju znanosti in tehnologije. Da bi ostalo v samem vrhu in v koraku s tehnologijo, razvijajo pametno mesto, v katerem so tudi pametna šola in pametna stanovanja. Slednje jim uspeva v partnerstvu s tehnološkim podjetjem Huawei.

Investicije v tehnologijo so ključne

Pametno mesto je najpogosteje opredeljeno kot inovativno mesto, ki uporablja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in druga sredstva za izboljšanje kakovosti življenja, učinkovitosti delovanja in storitev ter konkurenčnosti, hkrati pa ustreza potrebam sedanjosti in prihodnosti z vidika gospodarskih, socialnih, okoljskih in kulturnih vidikov. Ta opredelitev se zelo dobro odraža v projektih Združenih Arabskih Emiratov (ZAE), pri katerih pomaga tudi Huawei. Država namreč že danes pogleduje v daljno prihodnost leta 2071 in pospešeno gradi infrastrukturo, ki bo prihajajoče generacije opremila z znanji in veščinami za hitro spreminjajoči se svet.

Nemoteno šolanje na daljavo

Samo spomnimo se, da se je ob pandemiji zaustavil svet; začeli smo delati in se šolati od doma. Nihče na svetu ni bil pripravljen, da bo pouk ponekod mesece potekal preko spleta. V ZAE so zato vire usmerili v izobraževalno infrastrukturo, da bi izboljšali šolski model in ga naredili še bolj konkurenčnega. Ministrstvo za šolstvo se je zato nemudoma obrnilo na Huaweijevo brezžično omrežno rešitev in uvedlo inovacijski Wi-Fi projekt šolskega kampusa, ki zajema več kot 400 šol, v katerih so nemudoma nadgradili obstoječa brezžična omrežja za zagotavljanje višjih hitrosti in večje zanesljivosti. Tako ambiciozno omrežje postavlja trdne temelje za digitalno preobrazbo izobraževalnega sistema, s čimer zagotavlja kakovostnejše izobraževalne izkušnje, ki učiteljem omogočajo, da v predavanja vključijo nove tehnologije, kot sta umetna inteligenca in obogatena resničnost. S tem se je povečala učinkovitost, izboljšalo vzdrževanje omrežja, znižali so se stroški. Najpomembnejše pa je to, da je vzpostavljen centraliziran sistem brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki je postavljen tako, da omogoča tudi nadgradnje v prihodnosti.

Sočasno lahko omrežje uporablja kar 200 tisoč učencev, povezujejo pa se preko 20 tisoč dostopnih točk. Pobuda je eden največjih naložbenih projektov v izobraževalnem sektorju ZAE od leta 2019.

Prihaja e-šolska torba!

Poleg izboljšanja povezljivosti Huaweijeva rešitev zdaj omogoča ministrstvu za šolstvo tudi upravljanje vseh 400 šol z ene same platforme, ki je že podprta za nadgradnje Wi-Fi tehnologije naslednje generacije. S tem so nenazadnje izboljšane brezžične zmogljivosti, zakasnitve pri prenosu podatkov so manjše in ne prihaja do izgube podatkov. Povezava deluje povsod: v izobraževalnih kampusih, učilnicah, knjižnicah, laboratorijih, telovadnicah. S korakom na poti k inteligentni izobraževalni revoluciji bodo šole lahko raziskale napredne, najsodobnejše metode poučevanja, kot so e-šolske torbe, pametne table, virtualne učilnice, poučevanje prek spletne interakcije in še več. A to še zdaleč ni edina sestavina pametnega mesta.

Pametna stanovanja

Podjetje Ubiquitous Telecommunications Technology (UTT) se je zavezalo, da bo življenje v mestu s pomočjo prilagojene avtomatizacije stanovanj, rešitev SmartHome in centraliziranega nadzora nad mestom naredilo pametno. Začeli so s projektom AI Reem Island, ki obsega šest stolpov in 1.272 stanovanj. Dom brez napredne tehnologije namreč ne more biti pameten, velika količina naprav, varno povezanih v splet tudi doma, pa zahteva zmogljiv internet. Z rešitvami je Huawei podjetju UTT pomagal izboljšati stroškovno učinkovitost, učinkovitost O&M in učinkovitost uporabe naložb. Vse to ob hkratnem zagotavljanju varnosti, zanesljivosti podatkov, stabilnosti in razpoložljivosti omrežja. Rešitve temeljijo na preprosti zasnovi brez licenčnega modela, zmogljivost 10 gigabajtov v jedru pa zagotavlja razširitev.

In še nekaj zanimivega se dogaja na Bližnjem Vzhodu – hitra storitev prevoza "Hyperloop" med Dubajem in Abu Dabijem. Z uporabo napredne elektromagnetne tehnologije bi bil Hyperloop okolju prijazen način prevoza z zmožnostjo premagati 150 kilometrov v samo 12 minutah. S takšnimi projekti Abu Dabi iz leta v leto dokazuje, da je najhitrejši pri transformaciji v pametno mesto. Tudi s pomočjo tehnoloških velikanov, kot je Huawei.