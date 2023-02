Resnica o otoku odpadkov v Tihem oceanu

Ste se kdaj vprašali, kako je videti otok odpadkov v Tihem oceanu? V resnici ne gre za dejanski otok, ki bi ga lahko videli na satelitskih posnetkih, pač pa za številne zaplate, ki so zaradi velike prisotnosti večjih in manjših kosov plastike, celo mikroplastike, videti kot gosta, kalna juha. Svojega vpliva na okolje se zaveda vse več ljudi. Potrošniki tako vse pogosteje razmišljajo trajnostno, saj jim ni vseeno, kakšen svet bodo pustili za sabo, to pa vpliva tudi na nakupovane navade. Celo naprave, brez katerih si danes težko predstavljamo svoje življenje, in pametni telefoni so lahko do okolja prijazni. In prav takšni so pametni telefoni serije Samsung Galaxy S23 .

Učinek reciklaže

Zaplate odpadkov niso unikum Tihega ocena. Najdemo jih tudi v Atlantskem in Indijskem oceanu, celo v manjših morjih, ki so del rednih poti večjih ladij. V teh zaplatah najdemo ribiške pripomočke, celo čevlje in mikroplastiko. A odpadki se ne zadržujejo le na površini voda, po ocenah je kar 70 odstotkov vse odpadne plastike v morjih na njihovem dnu.

Po ocenah kar 80 odstotkov odpadkov izvira s kopnega, a ti odstotki seveda močno nihajo med regijami. V Sloveniji je recikliranje odpadkov vseprisotno, da pa ni samo sebi namen, prikazuje vse več podjetij, ki v izdelavo produktov vključuje reciklirane materiale.

Danes si večina življenje težko predstavlja brez mobilnega telefona, a tudi ta je lahko do okolja prijazen. Takšni so pametni telefoni Samsung serije Galaxy S23, ki so narejeni iz do okolja prijaznih in recikliranih materialov. Za manjši odtis so pri izdelavi Samsung Galaxy S23, S23+ in S23 Ultra uporabili recikliran aluminij in steklo ter reciklirano plastiko iz zavrženih ribiških mrež, sodov za vodo in plastenk iz polietilen tereftalata. Vsi ti materiali bi sicer lahko končali v morju.

Poleg tega, da pametni telefoni Samsung Galaxy S23 vsebujejo največ recikliranih materialov do zdaj, je njihova embalaža stoodstotno reciklirana. Samo pomislite, kako hitro doma napolnite koš za odpadno embalažo. Ta se napolni najhitreje, zato je pomembno, da je embalaža vedno iz recikliranega materiala.

Pametni telefoni Samsung Galaxy S23 so pridobili certifikat UL ECOLOGO®. Podeljujejo ga samo izdelkom, ki imajo potrjeno zmanjšan vpliv na okolje.

Do okolja prijazna tehnologija je vzdržljiva in očesu privlačna

Tako kot pri vsem tudi pri tehnologiji velja, da se trajnost meri tudi po življenjski dobi izdelka. Daljša ko je, bolj je izdelek trajnosten, saj bo z vami dlje časa. Prav to pa omogočajo tudi pametni telefoni Samsung Galaxy S23.

Z uporabo revolucionarnega čipa je življenjska doba baterije v telefonih Samsung serije S23 daljša, praznjenje baterije pa kar najbolj upočasnjeno, celo ob igranju zahtevnih iger ali gledanju vaših najljubših serij in filmov, pri čemer kakovost slike zato ne bo nič manjša, pač pa vas bo naravnost navdušila.

Potrošniki danes živijo hitro, kar pomeni, da se lahko hitro naveličajo izdelkov in jih zato želijo zamenjati hitreje, kot bi bilo treba. Če si torej želite pametnega telefona, ki je narejen iz recikliranih materialov in je hkrati tudi dovolj vzdržljiv ter privlačnega dizajna, ki se ga ne boste naveličali, potem preverite serijo pametnih telefonov Samsung Galaxy S23, saj jih odlikuje premium dizajn, zasnovan tako, da varuje naravo.

Delite trajnostne trenutke

Si želite še bolj prispevati k skrbi za okolje? K temu spodbuditi tudi druge? Bodite dober vzgled. Danes oguljena fraza je v digitalnem svetu dobila popolnoma nove dimenzije. Ste se kdaj vprašali, kaj dela vplivneže vplivne? Seveda je dogovorov več, a ljudje iščejo podobnosti, ko brskajo po družabnih omrežjih, želijo početi stvari, ki jih vidijo početi druge. Ne glede na to, ali fotografije, ki jih gledajo, v njih vzbudijo pozitivno ali negativno zavist, iste izkušnje si želijo doživeti tudi sami.

Da bi vplivali na druge, ni treba, da ste vplivneži, saj je dokazano, da imajo večji vpliv od vplivnežev prijatelji. Delite s prijatelji fotografije in posnetke vaših družbeno odgovornih, do okolja prijaznih in trajnostnih dejanj ter k temu spodbudite tudi svoje prijatelje.

Da bodo fotografije kar najbolj ostre, lepih barv in kakovostne tudi v okolju brez dobre svetlobe, celo v temi, bodo poskrbeli pametni telefoni Samsung Galaxy S23, S23+ ter S23 Ultra. Njihove profesionalne kamere absorbirajo dovolj svetlobe za kakovostne fotografije tudi v nočnem času. Samsung Galaxy S23 Ultra se ponaša celo s prvim, popolnoma novim senzorjem 200 MP. Navdušila vas bo ločljivost, s katero boste ujeli vse podrobnosti. Vaše fotografije bodo vrhunske tudi brez uporabe filtrov, ki jih ponujajo družbena omrežja.

S pametnimi telefoni Samsung Galaxy S23 boste brez težav fotografirali in snemali tudi v sončnih, poletnih dneh, saj zaslon zagotavlja optimalno barvo in svetlosti tudi v močni svetlobi, zaščita za udobje oči pa preprečuje, da bi vaše oči postale utrujene, tudi ko gledate v temi.

Za podjetja in podjetnike, ki iščejo trajnostne rešitve

Tako kot se problema zaplat odpadkov v morjih zavedajo posamezniki, se jih tudi podjetja. Navsezadnje so podjetje ljudje in ti so na neki točki tudi njihova cilja skupina. Zato se počasi, a vztrajno spreminjajo tudi vzorci poslovanja, ki vse bolj stremijo k trajnosti.

Samsung Galaxy S23 Ultra je kot nalašč za podjetnike, delovno aktivne, ki si želijo vzdržljiv in kakovosten pametni telefon, elegantnega videza ter ima že integrirano dobro poznano orodje Note. S pisalom S Pen tudi Samsung Galaxy S23 Ultra ohranja zapuščino Note. Z njim ne boste več odvisni od zvezkov, skiciranja in pisanja zapiskov, s čimer bo vaše poslovanje še bolj do okolja prijazno.