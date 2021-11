Rešitev za poslovno komunikacijo − kjerkoli in kadarkoli

Telefonija v oblaku in integracija s storitvijo MS Teams, za katero vemo, kako zelo pomembna je v teh časih, sta tisto, kar lahko občutno izboljša poslovanje in komunikacijo podjetja.

Naj gre za sestanek s partnerji ali komunikacijo znotraj podjetja − rešitev MS Teams je skoraj nepogrešljiva. Posebej, če delamo na oddaljenih lokacijah, na primer od doma. Podjetja so se torej danes znašla pred številnimi izzivi, pri katerih sta lahko komunikacija znotraj kolektiva, ki je razdrobljen po različnih lokacijah, in komunikacija s partnerji odločilna konkurenčna dejavnika. Ali lahko to v svojem podjetju izboljšate? Seveda lahko.

Popolna integracija in ena telefonska številka

MS Teams lahko zdaj integrirate s storitvijo NFON. Spoznali boste, da ima integracija NFON z Microsoft Teams vse, kar ste kadarkoli pogrešali pri komunikaciji.

Enostavna komunikacija kjerkoli in kadarkoli oziroma stalna dosegljivost ter ena telefonska številka na več različnih napravah sta prednosti, ki ju ne gre spregledati. Zakaj bi morali sebe in partnerje obremenjevati z več telefonskimi številkami in z vsemi mogočimi stiki, če vas lahko v vsakem trenutku prikličejo na eno telefonsko številko? Integracija NFON z Microsoft Teams vam omogoča prav to.

Poleg tega gre za varno in fleksibilno telefonijo, ki hkrati zmanjša stroške ter je primerna za prav vsako podjetje.

Računalnik, telefon ali tablica

NFON je rešitev v oblaku, ki jo lahko uporabljate v navezi s pametnim telefonom, računalnikom ali tablico. Ker deluje v oblaku, je popolnoma vseeno, na kateri napravi jo uporabljate, saj boste na vseh enako učinkoviti.

Zakaj prav integracija NFON z Microsoft Teams?

Kar nekaj razlogov je, ki govorijo v korist integraciji NFON z Microsoft Teams in ki so prepričali že mnoge odločevalce ter zaposlene v podjetjih.

Če ste naveličani vzdrževanja sistema v podjetju, vam NFON predstavlja storitev, pri kateri je vzdrževanje ničelno, saj nudi celovito rešitev, pri kateri uporabnik ne bo razmišljal o tem, zakaj ima težave s telefonijo, temveč se bo lahko nemoteno ukvarjal s svojim poslom.

Integracija NFON z Microsoft Teams deluje celo, ko internetne povezave ni na voljo ali je ta slaba, ker se poveže v mobilno omrežje.

Zelo pomemben dejavnik je tudi tarifni model plačila, kjer se storitev plača glede na porabo. Vsako podjetje torej plača samo tiste storitve, ki jih uporablja in se s tem izogne nepotrebnim stroškom.

Ste vedeli, da je NFON tisti ponudnik, ki je prisoten po vsej Evropi in ki tudi sodi med deset najbolj inovativnih evropskih podjetij? Mnogi so že spoznali njegove prednosti, kot so hitra aktivacija, priročnost in izpiljena uporabniška izkušnja, zanesljivost, ničelno vzdrževanje, stroškovna učinkovitost in še bi lahko naštevali.

Več o rešitvi in tem, zakaj potrebujete prav integracijo NFON z Microsoft Teams, najdete na spletni strani https://www.nfon.com/si/premium-resitve/nvoice-for-microsoft-teams Za individualni posvet s strokovnjakom kliknite TUKAJ.

*Microsoft Teams je blagovna znamka skupine podjetij Microsoft