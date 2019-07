Temno brezno YouTuba: to, kar delajo s psi in mačkami, je grozljivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletni strani YouTube obstaja morbidna niša zrežiranih videoposnetkov, ki so zaradi tematike, ki v ljudeh vzbudi sočutje, magnet za milijone (predvsem nekritičnih) gledalcev. Gre za videoposnetke reševanja živali, kot so psi in mačke, iz pasti ali pa iz primeža drugih nevarnejših živali, na primer kač. Pokazateljev, da ustvarjalci teh videoposnetkov živali v resnici ogrožajo sami, je ogromno, zaradi česar jih je YouTube že začel blokirati in odstranjevati videoposnetke. A brezno, iz katerega izhajajo ti zlagani prizori, je izjemno globoko, saj jih je na YouTubu še vedno nešteto.

Prikupno reševanje psa? Morda res, če ne bi bilo skoraj zagotovo zrežirano. Kosi stiropora so bili namreč na tleh, še preden je deček psa potegnil iz vode in začel trgati njegovo past. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Tako rekoč vsi videoposnetki, ob katerih lahko gledalcu tudi zaledeni kri, saj je v nekaterih mogoče videti res nazorne prizore poškodovanja oziroma ogrožanja živali, so narejeni po istem kopitu:

– Nekdo, največkrat so to otroci (deklica, deček ali skupina otrok), se sprehaja po mestu ali podeželju in nenadoma zasliši ječanje živali.

– Nato preiščejo okolico in odkrijejo kužka, muco ali drugo žival, ki se je ali ujela v past ali pa komaj diha, ker je okrog nje ovit piton.

Prizor iz videoposnetka, ki ga je še vedno mogoče najti na YouTubu. Štirje fantje so se v videoposnetku odpravili na potep s psom, ki ga je "nenadoma" napadel piton. Mladeniči so psička, ki se je v primežu kače zvijal od bolečin, "junaško" rešili. Z besedami je težko opisati, kako zelo očitno je, da je videoposnetek zrežiran. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

– Žival nato rešujejo nekaj minut – vsi po vrsti, tudi odrasli, so pri tem početju izredno nespretni –, jo "oskrbijo" z božanjem in ji ponudijo hrano. Med postopkom reševanja v ozadju vseh videoposnetkov igra osladna glasba.

– V ogromno videoposnetkih, tudi na različnih kanalih na YouTubu, pogosto nastopajo isti otroci in v nekaterih celo iste živali. V vsebinah kanala Amazing KM Daily, ki ga je YouTube zaradi suma, da je prikazoval mučenje živali, izbrisal pred nekaj tedni, je nastopal očitno zelo neroden kužek, saj se je v razmaku petih ali šestih videoposnetkov ujel v tri pasti.

– Naslovi vseh videoposnetkov so zapisani v polomljeni angleščini (Rešil kužka psa ujet zagozden v past dal hrano), skoraj vsi so tudi nastali v isti geografski regiji, najverjetneje v Kambodži.

Povod za objavljanje takšnih videoposnetkov je denar. YouTube ustvarjalcem vsebin namreč plača tudi za oglede videoposnetkov, številna "dramatična" reševanja živali pa jih imajo več milijonov. Foto: YouTube / Posnetek zaslona Skoraj neverjetno se zdi, da bi kdo v resnici verjel, da videoposnetki, kot je zgornji, na katerem je mlad moški reševal v past ujeto majhno muco, niso zrežirani.



Videoposnetek najprej namreč pokaže muco v težavah, nato pa kamera preklopi na moškega, ki uživa v pikniku in šele nato sliši mijavkanje v podrtiji za svojim hrbtom. Med ruševinami nato odkrije muco, ujeto v past za miši, ki je bila še vedno napeta, čeprav se je hiša okrog nje skoraj povsem podrla.

"Če se zlahka razburite, ne glejte tega videoposnetka. Ubijanje živali ni priporočljivo."

Takšen je absurden drobni tisk pod videoposnetkom s kar 84 milijoni ogledov, ki prikazuje napad pitona na številčno družino rac, objavil pa ga je kanal Survival Training. Ista kača v videoposnetkih tega kanala napade tudi prašiča, ki skoraj umre, in komodoškega varana.

Več podobnih kanalov, ki v videoposnetkih prikazujejo napade kač na živali, v drobnem tisku pogosto poudarja, da gre za udomačene pitone, ki v prizorih reševanja niso bili poškodovani, nihče pa nikoli ne omenja njihovih žrtev. Leglo kužkov vsaj v enem od tovrstnih videoposnetkov namreč zagotovo stakne poškodbe zaradi ugrizov pitona.

V tem videoposnetku nekdo snema pitona, kako napada štiri kužke in enega nato tudi zgrabi v smrtonosen primež, šele zatem pa se pojavi njegov "rešitelj", ki kačo prežene in prestrašenega kužka oskrbi kot največji amater. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

YouTube že ukrepa, povod za križarski pohod zoper zrežirane videoposnetke reševanja živali je dal vse bolj prepoznavni duhovitež

Na problematiko lažnega reševanja in namernega ogrožanja živali je kot eden prvih 9. junija opozoril duhovitež z YouTuba z vzdevkom PayMoneyWubby, ki je pred natanko enim letom, 2. julija 2018, dosegel internetno prepoznavnost z videoposnetkom z naslovom "Kaj otroci v resnični počnejo na družbenem omrežju Musica.ly".

Že dan po objavi zgornjega videoposnetka je YouTube začel odstranjevati sporne vsebine in tudi celotne kanale, ki so objavljali zrežirane posnetke reševanja psov in mačk, med drugim je bil takrat odstranjen tudi Amazing KM Daily, ki je bil eden največjih ustvarjalcev tovrstnih vsebin.

Objava komika PayMoneyWubby, ki sicer pogosto razkriva najbolj obskurne kotičke YouTuba, je sprožila tudi plaz negativnih komentarjev pod obstoječimi videoposnetki.

YouTube sicer še ni zavzel uradnega stališča glede problematike lažnega reševanja živali oziroma se nad kanale, ki ponujajo takšne vsebine, ni spravil z vsemi razpoložljivimi sredstvi, zato je ogromno posnetkov še vedno mogoče najti, precej pa se jih tudi pojavlja na novo.

