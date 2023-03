Razkritje: to je Rus, ki vodi zloglasno uničevalno enoto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotografija potnega lista Evgenija Serebrijakova, ki so jo objavile nizozemske ter britanske oblasti ter ministrstvo ZDA za pravosodje. Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

Rus Evgenij Mihajlovič Serebrijakov, ki se je leta 2018 po zastrupitvi glasnega Putinovega kritika znašel sredi mednarodnega incidenta in za katerim je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI razpisal tiralico, je bil vpleten v nekatere najodmevnejše kibernetske napade prejšnjega desetletja. Njegovo znanje in izkušnje v Kremlju domnevno cenijo tako zelo, da je prevzel vodilno vlogo v eni od ruskih operacij za uničevanje ciljev na daljavo.

Eden od večjih mednarodnih incidentov, ki so zaznamovali leta 2018, se je oktobra tistega leta zgodil v Haagu, ko so nizozemski specialci aretirali več kremeljskih agentov, ki so poskusili izvesti hekerski vdor v omrežje Organizacije za prepoved kemičnega orožja.

Njihova misija je bila zmotiti ali celo onemogočiti delo organizacije, ki je preiskovala zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z živčnim strupom novičokom.

Eden od prijetih ruskih operativcev je bil tudi Evgenij Serebrijakov, je bilo takrat razvidno iz diplomatskih potnih listov aretiranih Rusov, ki so jih na spletu javno objavile nizozemske in tudi britanske oblasti.

Tiralica, ki jo je za Serebrijakovom razpisal FBI. Ameriški preiskovalni urad Rusa opisuje kot najverjetneje oboroženega in nevarnega ter pripravljenega na pobeg. Foto: FBI

Mednarodni obveščevalni skupnosti je bilo po preiskavi računalnikov in druge opreme aretiranih Rusov hitro jasno, da imajo opravka z organizacijo, ki se ukvarja s kibervojskovanjem, ne le klasičnim vohunstvom. Ugotovili so, da gre za agente ruske obveščevalne službe GRU, ki so izvedli nekatere najbolj odmevne kibernetske napade prejšnjega desetletja.

Serebrijakov in drugi so bili med drugim vpleteni v hekerske napade na mednarodne agencije za boj proti dopingu v športu, kot sta WADA in USADA, pa tudi na kritično kibernetsko infrastrukturo, na kateri je slonela organizacija letnih olimpijskih iger v Braziliji leta 2016. Ameriški preiskovalni urad FBI jih išče s tiralico.

Aretirani Rusi so bili na presenečenje marsikoga kmalu po prijetju izpuščeni na prostost in so še (najverjetneje) v Moskvi, kjer je Serebrijakov, tako je pred dnevi razkril tehnološki medij Wired, dobil posebno zadolžitev.

Poveljnik uničevalnega odreda

Fotografija, ki jo je objavilo pravosodno ministrstvo ZDA, prikazuje Serebrijakova na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 v družbi neznane ruske športnice. Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

Čeprav je misija na Nizozemskem leta 2018 grdo spodletela in vrgla slabo luč na GRU, to ni bistveno vplivalo na kariero Serebrijakova znotraj obveščevalne službe, še več, zelo verjetno je postal vodja razvpite enote za kibervojskovanje Sandworm, poročata tako Wired, ki se sklicuje na vire iz obveščevalnih krogov, kot svetovno znani preiskovalni novinar Christo Grozev, ki se je na ruskem črnem trgu dokopal do seznama telefonskih klicev, ki jih je lani prejemal Serebrijakov.

Sandworm oziroma enota GRU 74455, kot naj bi bila uradno poimenovana ekipa hekerjev, velja za eno od naj agresivnejših sil v svetu kibernetskega vojskovanja in kiberkriminala.

Strokovnjaki za informacijsko varnost skupini Sandworm med drugim pripisujejo odgovornost za napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo leta 2015, za lansiranje zloglasnega virusa NotPetya, ki je v Ukrajini leta 2017 onesposobil računalniške sisteme bank, ministrstev, javnega prevoza, celo nadzornega sistema za radioaktivno sevanje v jedrski elektrarni Černobil, poskus vplivanja na rezultate volitev v Franciji leta 2017 in pa tudi lanski obširni kibernetski napad na Ukrajino, katerega cilj je bil državo pahniti v popolno temo z vsesplošnim uničenjem ukrajinske energetike na daljavo.

Ruska kibernetska vojska je ob invaziji Ukrajine pokazala takojšno podporo ruskim oboroženim silam na terenu, saj so napadli ukrajinska vladna omrežja, telekomunikacijske storitve in kritično infrastrukturo. Veljalo je tudi obratno: tarča ene od prvih izstreljenih ruskih balističnih raket je bil ukrajinski vladni podatkovni center. Foto: Shutterstock

Serebrijakov je vodja enote Sandworm po mnenju Grozeva postal v prvih mesecih leta 2022 oziroma v času, ko se je Rusija pripravljala na skorajšnjo invazijo Ukrajine ali pa kmalu po začetku vojne.

Da je Serebrijakov, ki je še pred štirimi leti veljal za nižje rangiranega oficirja GRU, znotraj organizacije skoraj zagotovo prevzel eno od vodilnih vlog, je Grozev sicer domneval zato, ker je z analizo njegovih telefonskih klicev ugotovil, da je v rednem stiku z ruskimi generali, ti pa ne kličejo "navadnih oficirjev", temveč vsaj polkovnike, kar naj bi bil nov čin Serebrijakova.

