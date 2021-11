Raziskovalca Kemijskega inštituta sodelovala v pomembni mednarodni študiji

Dr. Andraž Krajnc in prof. dr. Gregor Mali s Kemijskega inštituta sta k študiji prispevala pomembne meritve z jedrsko magnetno resonanco (NMR). Z analizami NMR-spektrov cezijevih jeder sta potrdila fazno čistost v kompozit vgrajenih perovskitov in pokazala, da obstaja tesen površinski stik med nanokristali perovskita in obdajajočim kovinsko-organskim steklom.

Študija, ki je odličen primer, kako lahko izsledki raziskav vodijo k uporabnosti v vsakdanjem življenju, je bila objavljena v eni najbolj prestižnih znanstvenih revij Science. Dosežek je sicer plod sodelovanja Kemijskega inštituta z uglednimi tujimi raziskovalnimi ustanovami, kot so Univerze v Queenslandu, Leedsu, Parizu, Cambridgeu in druge.

Raziskovalcem zgoraj omenjene mednarodne skupine pa je uspelo razviti inovativen postopek za vezavo nanokristalov v porozno steklo. To je ključno za stabilizacijo in povečanje učinkovitosti teh mineralov, ki bodo s pomočjo nove tehnologije le še bolj in vsestransko uporabni. Uporabili jih bodo lahko pri izdelavi televizijskih zaslonov s še večjo svetilnostjo in kontrastom ali pa denimo pri zasnovi stekel za zaslone mobilnih telefonov, ki bodo tako občutno manj lomljivi.

Kakšna oprema je bila uporabljena pri raziskavi?

Meritve so izvajali na spektrometru za jedrsko magnetno resonanco oziroma NMR-spektrometru (NMR je angleška kratica za "nuclear magnetic resonance", torej za jedrsko magnetno resonanco) v okviru Nacionalnega centra za NMR-spektroskopijo visoke ločljivosti na Kemijskem inštitutu. Gre za zelo drago opremo, ki sestoji iz velikega superprevodnega magneta, sofisticiranega radijskega oddajnika in sprejemnika ter sond, s katerimi vzbujajo atomska jedra v vzorcu in zaznavamo njihov odziv. Takšne opreme si posamezna raziskovalna skupina v Sloveniji ne more privoščiti, zato je država že pred dobrimi dvajsetimi leti na Kemijskem inštitutu ustanovila nacionalni center, v katerem je zbranih več spektrometrov za meritve na različnih tipih snovi. Najstarejši med njimi je namenjen tudi meritvam v trdnih snoveh, torej tudi v materialih.

Rezultat je delo raziskovalcev s Kemijskega inštituta

Njun prispevek je jasen pokazatelj, da so v ozadju razvoja novih materialov vedno tudi poglobljene raziskave zgradbe in mehanizmov delovanja teh materialov. Le s tako pridobljenim znanjem lahko raziskovalci razumejo, zakaj so nekateri materiali boljši od drugih, in nato načrtujejo še boljše, so v izjavi za javnost zapisali pri Kemijskem Inštitutu.

"V jedru novih trajnostnih tehnologij pogosto najdemo nove materiale, kot so elektrode, katalizatorji fotoluminiscenčnih materialov. Študija, ki sta jo opravila Hou in Mali s sodelavci, zgovorno kaže, da je podroben vpogled v delovanje takšnih materialov mogoče doseči le z uporabo naprednih spektroskopskih tehnik, kot je NMR v trdnem stanju," se je na objavo dosežka odzval prof. dr. Dirk De Vos, redni profesor in vodja Oddelka za mikrobne in molekularne sisteme na univerzi KU Leuven v Belgiji.