Trem ekonomistom Nobelova nagrada za ekonomijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri nagradi na področju ekonomskih znanosti, tehnično gledano, ne gre za Nobelovo nagrado, saj je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki. To nagrado je leta 1968 ustanovila Švedska centralna banka ob svoji 300-letnici, podeljujejo pa jo v njegovem imenu, skupaj s preostalimi Nobelovimi nagradami.

Prejemniki letošnje Nobelove nagrade za ekonomijo so David Card za empirični prispevek k ekonomiki dela ter Američan Joshua Angrist in Guido Imbens za metodološki prispevek k analizi vzročnih razmerij, so sporočili iz Kraljeve švedske akademije znanosti.

V Kanadi rojeni Card prihaja s kalifornijske univerze Berkeley in je dobitnik polovice letošnje Nobelove nagrade za ekonomijo. Drugo polovico si delita v ZDA rojeni Angrist z ameriške univerze MIT ter na Nizozemskem rojeni Imbens z univerze Stanford.

Nagrado za ekonomijo podeljujejo že več kot 50 let

Prvič so nagrado za ekonomijo podelili leta 1969 Ragnarju Frischu in Janu Tinbergenu. S tem je ta nagrada precej mlajša od pravih Nobelovih nagrad, ki jih podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Nobel.

Lani sta bila prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo Američana Paul R. Milgrom in Robert B. Wilson. Kraljeva švedska akademija znanosti jima jo je podelila za izboljšave pri teoriji dražb in iznajdbo novih dražbenih formatov v korist kupcem, prodajalcem in davkoplačevalcem po vsem svetu.