Nobelovo nagrado za mir sta prejela novinarja

Nobelova nagrada za mir gre letos v roke novinarjema Marii Ressa s Filipinov in Dmitriju Muratovu iz Rusije "za njuna prizadevanja za branjenje svobode izražanja, kar je predpogoj demokracije in trajnega miru", je danes objavil Nobelov odbor.

Nobelova nagrada za mir velja za najprestižnejšo, lani jo je prejel Svetovni program za hrano (WFP). V Stockholmu so danes razglasili dobitnika letošnje Nobelove nagrade za mir. Med favoriti so bila združenja za zaščito novinarjev, kot so Novinarji brez meja (RSF), vodje beloruske opozicije, med njimi Svetlana Tihanovska, in podnebni aktivisti, tudi Švedinja Greta Thunberg.

Drugi Nobelovi nagrajenci

Teden Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek, ko je Švedska akademija sporočila, da nagrado za medicino ali fiziologijo prejmeta David Julius in Ardem Patapoutian za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik, končal pa se bo prihodnji ponedeljek z razglasitvijo prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo.

V torek je Švedska akademija sporočila, da gre letošnja Nobelova nagrada za fiziko japonsko-ameriškemu znanstveniku Syukuri Manabeju, Nemcu Klausu Hasselmannu in Italijanu Giorgiu Parisiju za njihov prispevek k vzpostavljanju podnebnih modelov in razumevanju kompleksnih fizikalnih sistemov.

V sredo je sledila razglasitev prejemnikov Nobelove nagrade za kemijo. To sta Nemec Benjamin List in britansko-ameriški znanstvenik David MacMillan za razvoj orodja za gradnjo molekul, imenovanega asimetrična organokataliza. V četrtek je sledila še objava dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki jo letos prejme na Zanzibarju rojeni pisatelj Abdulrazak Gurnah.

Nagrajencem bodo nagrade podelili v njihovih domovinah

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja denarnega sklada Alfreda Nobela. Nagrajenci znanstvenih kategorij ter književnosti bodo predvidoma zaradi pandemije covida-19 nagrade tudi letos prejeli v svojih domovinah namesto v švedski prestolnici Stockholm. Nobelovo nagrado za mir običajno podelijo v norveški prestolnici Oslo.