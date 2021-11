Putin ima dovolj: je sodu dno izbila medicinska sestra iz Ljubljane?

Ruske oblasti so ta teden sprožile operacijo načrtnega iskanja posameznikov ali skupin, ki organizirano širijo dezinformacije in lažne novice o pandemiji in cepljenju. Rusiji je epidemiološka situacija namreč ušla z vajeti: zasedla je tragično prvo mesto na seznamu držav z največ smrtnimi žrtvami zaradi bolezni covid-19 v tednu dni, večina Rusov pa cepljenje zavrača, množično uporabljajo tudi lažna covidna potrdila. Gre sicer za jamo, ki so si jo ruski politični odločevalci v veliki meri izkopali sami.

Ruska lažna novica o glavni medicinski sestri UKC Ljubljana, ki temelji na slovenskem videopoposnetku, je obkrožila svet

22. novembra je po ruskih družbenih omrežjih, predvsem po VK, začela krožiti novica o glavni medicinski sestri Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki naj bi stopila pred medije in razkrila veliko zaroto o cepljenju proti bolezni covid-19.

Ko je novico povzel razmeroma znani ameriški teoretik zarot Hal Turner, je njena branost eksplodirala. Kot vihar je v vseh jezikih zaokrožila po družbenih omrežjih in se nazadnje prebila tudi do Slovenije, kjer ima pravzaprav korenine.

"Cepilni škandal v Sloveniji," je zapisal Hal Turner, radijski voditelj in pripadnik ameriške skrajne desnice, ki je bil v preteklosti zaradi groženj sodnikom s smrtjo tudi v zaporu, sicer pa je znan po razpečevanju teorij zarot o podnebnih spremembah, holokavstu in v zadnjem letu tudi o pandemiji bolezni covid-19. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Rusi, pravi avtor zgodbice o medicinski sestri je sicer neznan, so navdih zanjo našli v videoposnetku, ki ga je 29. julija letos objavil slovenski profil na Facebooku z imenom STOP Lažnivim Medijem.

V njem nastopa in zgornjo zgodbo o cepivih pove (domnevna) upokojena medicinska sestra Vera Kanalec, sicer goreča nasprotnica cepljenja proti bolezni covid-19, ki meni, da je pandemija zarota proti človeštvu.

Videoposnetek, ki je nastal v neke vrste skednju, prvotno pa je bil objavljen na obskurnem kanalu na spletni strani YouTube z imenom Osma generacija. Ta objavlja večinoma vsebine, ki demonizirajo sodobno medicino in farmacijo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru nimajo podatkov, da bi pri njih kdaj koli delala oseba s tem imenom in priimkom. Glavna medicinska sestra v UKC Ljubljana je sicer Zdenka Mrak.

Pred kliničnim centrom tudi nikoli ni potekala nobena novinarska konferenca, med katero bi glavna medicinska sestra razkrila, da je tretjina cepiv placebo, tretjina pa prejemnika obsodi na smrt, kot je mogoče prebrati v novici.

Rusom, ki bodo prepoznani kot viri laži o cepljenju proti bolezni covid-19, grozi do pet let zapora

23. novembra, dan po začetku popularizacije novice o neobstoječi slovenski medicinski sestri, so ruske oblasti oznanile začetek "lova" na razpečevalce lažnih novic.

Kot je poročala tiskovna agencija Reuters, je Rusija zagnala operacijo prečesavanja družbenih omrežjih, katere cilj je identificirati posameznike in skupine, ki organizirano širijo škodljive informacije o bolezni covid-19 in predvsem o cepljenju proti covidu. Projekt vodi Roszdravnadzor, ruska državna agencija za nadzor v zdravstvu.

Enajst zelo cenjenih ruskih zdravnikov je ta teden tudi objavilo odprto pismo nekaterim najbolj glasnim koronaskeptikom v Rusiji, med katerimi so tudi slavne osebe. V pismu jih pozivajo, naj nadenejo zaščitne skafandre in v njihovem spremstvu obiščejo tako imenovane rdeče cone, oddelke v bolnišnicah, kjer zdravijo najbolj kritične covidne paciente. "Morda boste potem dvakrat premislili glede vaših stališč, morda bo zaradi tega tudi umrlo manj ljudi," so zapisali v pismu. Foto: Guliver Image

Kazni bodo so ostre. Kot so sporočili iz Roszdravnadzora, razpečevalce lažnih novic in dezinformacij v najslabšem primeru čaka tudi do pet let zapora. Do četrtka so prejeli že 30 prijav, ki jih preiskujejo.

Razlog, zakaj se je Rusija odločila za tak korak, je na dlani. Ruska kampanja cepljenja proti bolezni covid-19 močno zaostaja za preostankom sveta, predvsem pa za razvitimi državami. Po zadnjih podatkih je polno cepljenih samo 38 odstotkov Rusov, če jim prištejemo še tiste, ki so cepljeni z enim odmerkom, pa se delež povzpne na 45 odstotkov. To je precej manj od svetovnega povprečja, ki znaša 43 oziroma 54 odstotkov.

Zakaj se Rusi nočejo cepiti, ko pa imajo celo doma narejeno cepivo, Sputnik V, ki je bilo celo prvo na svetu z dovoljenjem za uporabo?

Rusija si je z antagoniziranjem nekaterih cepiv proti bolezni covid-19, ki so jih razvili oziroma jih še razvijajo na Zahodu, naredila medvedjo uslugo. Ena od posledic nenehnega opozarjanja na pomanjkljivosti tekmecev ruskega cepiva Sputnik V je vsesplošno nezaupanje Rusov v cepljenje proti bolezni covid-19. Nasprotujeta mu namreč več kot dve tretjini prebivalcev Rusije. Foto: Guliverimage

Gre za juho, ki si jo je ruska oblast v veliki meri skuhala sama, so pred dnevi pojasnili pri mediju The New Yorker. Bolj kot na opozarjanje na nevarnost bolezni covid-19 in posledično koristnost, ki jo prinaša cepljenje, se je ruski politični vrh osredotočil na poudarjanje znanstvene superiornosti Moskve, saj je Rusija cepivo registrirala kot prva.

Cepivo Sputnik V so državljanom bolj kot uspeh v boju proti epidemiji prikazali kot politično zmago. Toda zaupanje Rusov v oblast Vladimirja Putina je trenutno najnižje po letu 2012. Posledica tega je bila, da se del državljanov preprosto ni želel cepiti (oziroma spoštovati drugih ukrepov), ker ni zaupal politikom.

Ogromno Rusov naj bi uporabljajo ponarejena potrdila o cepljenju. Samo en večji moskovski "igralec" na črnem trgu ponarejenih kod QR je po poročanju več ruskih medijev prodal vsaj pol milijona lažnih potrdil. Foto: Guliver Image

Toda ruska cepilna težava je še globlja. Kremelj je med razvojem cepiva Sputnik V na družbenih omrežjih namreč zagnal agresivno kampanjo, med katero je udrihal po cepivih zahodnih proizvajalcev. Šlo je za poskuse zmanjševanja zaupanja javnosti v cepivo, ki sta ga razvili podjetji BioNTech in Pfizer, ustvarjali pa so tudi strah pred vektorskim cepivom AstraZenece, ki je bilo takrat znano še kot "oxfordsko" cepivo.

Rusija se je s tem sicer ustrelila v koleno, saj so državljani Rusije v zadnjem letu postali izrazito nenaklonjeni vsem cepivom proti bolezni covid-19, tudi Sputniku V.

Nekatere ruske televizijske postaje so državljane lani jeseni pred cepivom AstraZenece strašile z bizarno trditvijo, da se bodo, če se cepijo z njim, spremenili v šimpanze. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

V Rusiji je vrag vzel šalo, a zdi se, da večini preprosto ni več mar

Ruska epidemiološka situacija je zaradi občega nasprotovanja cepljenju in neizvajanja ukrepov - v Rusiji pravzaprav nikoli niso imeli dolgotrajnejšega zaprtja države, prav tako so šele začeli zares razmišljati o obveznosti covidnih potrdil - katastrofalna.

Zaradi bolezni covid-19 zadnji mesec umira več ruskih državljanov kot v katerem koli drugem časovnem obdobju med pandemijo. V zadnjem tednu je največ covidnih bolnikov umrlo prav v Rusiji, kar 8.703. Na drugem mestu so bile Združene države Amerike s kar 3.200 manj smrtmi.

Graf gibanja števila dnevnih smrti zaradi bolezni covid-19 v Rusiji od začetka pandemije do danes. Vir: worldometers.info Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot še poroča New Yorker, se na ulicah ruskih mest ne zdi, da je stanje tako hudo, saj večina živi življenje kot pred pandemijo. Osrednji razlog za to vidijo predvsem v dejstvu, da bolezen covid-19 v ruski javnosti ni obravnavana kot resna kolektivna težava, temveč kot serija osebnih tragedij, ki se zvečine odvijajo za zidovi bolnišnic.