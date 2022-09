Prvo leto vsi paketi NEO po isti ugodni ceni

Ob vezavi naročniškega razmerja so paketi NEO na voljo po ugodnejših cenah tudi obstoječim naročnikom, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Platforma NEO je ob svojem prihodu prinesla novosti, kot so glasovno upravljanje televizije po različnih merilih, stičišče naprav pametnega doma in še več (pozneje tudi igre v oblaku), so spomnili pri Telekomu Slovenije. Pripadajoči naročniški paketi so se prilagajali različno zahtevnim uporabnikom, tudi takšnim, ki bi potrebovali internet s hitrostjo do dva gigabita v sekundi do uporabnika.

Različni paketi, enotna promocijska cena

Danes pa se je začela akcijska ponudba, pri kateri je vsem novim naročnikom ob vezavi naročniškega razmerja katerikoli paket NEO (A, B ali C) na voljo prvih 12 mesecev po enotni ceni že od 28 evrov na mesec, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Za obstoječe naročnike je akcijska cena naročnine od 25 evrov na mesec za določen čas mogoča ravno tako ob vezavi.

Ne more vam biti dolgčas

Pri Telekomu Slovenije so še poudarili, da NEO kot edina platforma v Sloveniji že od februarja lani omogoča igranje iger v oblaku – v sodelovanju z družbo Gamestream v tem trenutku ponujajo več kot 130 iger, zdaj tudi na zaslonih mobilnih telefonih ob uporabi združljivega igralnega ploščka, ki ga sicer uporabljajo za igranje iger na televizorjih.

Del nabora iger na platformi Neo Foto: Gamestream / Telekom Slovenije

V uporabniškem vmesniku v slovenščini med drugim najdemo igre, kot so DiRT 4, LEGO Pirates of the Carribean in Pure Farming.

Obilje športa

Ljubitelji športa lahko prek storitev Telekoma spremljajo vodilne športne lige in tekmovanja, tudi svetovno prvenstvo v odbojki za moške, ki pravkar poteka tudi v Ljubljani, evropsko prvenstvo v košarki v Nemčiji, ligo NBA, kolesarske dirke in številne nogometne lige, so še sporočili.

Na seznamu nogometnih prvenstev so tudi španska La Liga, italijanska Serie A, nemška Bundesliga, francoska Ligue 1 in najpopularnejša liga na svetu – angleška Premier League.