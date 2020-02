YouTube je v blagajno Alphabeta, krovne družbe, v katero se je Google prestrukturiral leta 2015, samo s prodajo oglasnega prostora lani prinesel 15,1 milijarde ameriških dolarjev (13,7 milijarde evrov).

To je skoraj deset odstotkov vseh prihodkov Googla oziroma Alphabeta v letu 2019 oziroma več kot deset odstotkov, če prištejemo še okrog tri milijarde dolarjev, ki jih YouTube ustvari od naročnin za dostop do premijskih storitev platforme.

YouTube trdi, da več kot polovico prihodkov od oglaševanja vloži nazaj v skupnost. To pomeni, da si okrog 7 milijard evrov razdelijo tisti, ki ustvarjajo videoposnetke in jih objavljajo na YouTube. Avtorji bolj gledanih videoposnetkov seveda dobijo sorazmerno večji delež oglaševalskega denarja. Foto: Reuters

Zakaj je Google razkril podatke, ki jih ni še nikoli do zdaj?

Bolj kot gole številke je zanimivo dejstvo, da Alphabet oziroma prej Google še nikoli ni razkril zneskov, ki jih v enem letu obrne z YouTubom, pa čeprav je lastnik spletne strani že od novembra 2006.

Google je YouTube kupil za današnje razmere tako rekoč za drobiž - zanj je takrat odštel 1,65 milijarde dolarjev (upoštevajoč inflacijo je to danes 1,89 milijarde evrov).

YouTube, ki bo prihodnji teden praznoval 15. obletnico obstoja, so februarja 2005 ustanovili Chad Hurley in Stephen Chen (na fotografiji) ter Jawed Karim, vsi nekdanji uslužbenci plačilne platfofme PayPal. Karim, ki ga ni na fotografiji, je na YouTube tudi naložil čisto prvi videoposnetek. Foto: Reuters

Google še nikoli do zdaj ni izdal podatkov o poslovanju YouTuba, ker mu ni bilo treba. Pri tem je vztrajal tudi po tem, ko so v ZDA leta 2017 sprejeli zakonodajo, ki podjetjem nalaga odgovornost za javno objavo enakih poslovnih rezultatov, kot jih prejme najvišja avtoriteta v podjetju.

Do lani so se namreč lahko izgovarjali na to, da vrhovni vodja, torej Larry Page, ki je bil izvršni direktor Googlove krovne družbe Alphabet, teh poslovnih rezultatov ni prejel, saj so "obtičali" pri direktorju Googla Sundarju Pichaiju.

A ko je je Page lani odstopil s položaja in za svojega naslednika imenoval prav Pichaija, ki je zdaj izvršni direktor tako Googla kot Alphabeta, v družbi niso imeli druge izbire, kot da vse poslovne rezultate javno delijo z delničarji.

