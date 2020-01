Prvi polom leta: na kameri je videl stvari, ki jih ne bi smel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tehnološka velikana Google in Xiaomi imata trenutno skoraj zagotovo polne roke dela z omejevanjem potencialno ogromne škode in predvsem razburjenja javnosti. Lastnik Xiaomijeve pametne varnostne kamere je namreč ugotovil, da lahko, če jo poveže z Googlovo centralo za pametni dom Nest Hub, videl slike z enakih kamer v domovih drugih uporabnikov. Google je sicer že ukrepal in onemogočil integracijo kamere Mija z njegovimi lastnimi napravami.