Prvi mož Appla uradno milijarder, a ima prvi mož Facebooka stokrat več

Zahvaljujoč naraščajoči ceni delnic družbe Apple je njen glavni izvršni direktor Tim Cook uradno postal (dolarski) milijarder. To so pa še vedno drobtine v primerjavi s premoženjem glavnega izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga.

Na krilih naraščajoče vrednosti delnice Apple je premoženje prvega moža družbe Apple Tima Cooka uradno preseglo vrednost ene milijarde ameriških dolarjev (dobrih 850 milijonov evrov), ocenjujejo pri Bloombergu, kjer računajo indeks milijarderjev (Bloomberg Billionaire Index).

Cook, ki je pred devetimi leti prevzel vodenje, je lastnik 847.969 delnic družbe, to je 0,02 odstotka družbe, lani pa je prejel 125 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 106 milijonov evrov) plače. Pred petimi leti je obljubil, da bo podaril dober del svojega premoženja in svojo obljubo postopoma tudi uresničuje.

Kaj je ena milijarda proti stotim

Toda prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg ima stokrat večje premoženje – mejnik je prestopil ob šestodstotni rasti vrednosti delnic Facebooka, ki ji je botroval zagon storitve Instagram Reels v ZDA – storitve, ki je Facebookov odgovor na kitajski TikTok, ki v ZDA precej buri duhove.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg Foto: Reuters

Zuckerberg se je tako pridružil ekskluzivnem klubu stomilijarderjev, kjer sta tudi ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Microsofta Bill Gates. Pri Bloombergu ugotavljajo, da se je Zuckerbergovo premoženje samo letos povečalo za 22 milijard ameriških dolarjev (18,7 milijarde evrov), Bezosovo pa kar za 75 milijard (64 milijard evrov).

Še pred leti je Zuckerberg objavil namere, da bo 99 odstotkov svojih delnic Facebooka postopoma podaril prek svoje dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil skupaj s svojo ženo Priscillo Chan.

Samo letos se je premoženje ustanovitelja in prvega moža Amazona povečalo za 75 milijard ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Apple v dveh letih do svoje druge milijarde

Delnice visokotehnoloških podjetij so se dražile že med karanteno, ker so mnogi preusmerili svoje vsakdanje dejavnosti na internet, zdaj pa se rast nadaljuje zaradi dobrih obetov teh podjetij v bližnji prihodnosti.

Pred dvema letoma je postal Apple prva družba, katere vrednost je dosegla en bilijon ameriških dolarjev (dobrih 850 milijard evrov), zdaj so pa že zelo blizu dosega mejnika dvojne vrednosti, torej dveh bilijonov dolarjev.

Apple je tik pred tem, da doseže še en mejnik: dva bilijona ameriških dolarjev tržne vrednosti. Foto: Reuters

Vrednost petih največjih ameriških tehnoloških podjetij, to so Alphabet (pod okriljem katerega je Google), Amazon, Apple, Facebook in Microsoft, znaša v seštevku približno 30 odstotkov bruto domačega proizvoda (GDP) najmočnejšega svetovnega gospodarstva – ZDA.