Prvi letalski napad na Ljubljano: na Ižanki rešili ostanke zanmenitega britanskega letala #foto

Pisal se je 18. september leta 1944. Med šestimi letali zavezniških enot, ki so tega dne poleteli proti Ljubljani, je bilo tudi letalo Supermarine Spitfire F.IX MJ116, del 73. eskadrilje zračnih sil Združenega kraljestva (Royal Air Force, RAF).

Foto: Bojan Puhek

Vodnik Peter J. Clark, Južnoafričan v službi britanskega letalstva, je z njim poletel iz letališča Canne pri južnoitalijanskem kraju Foggia z nalogo napada vojaškega letališča v ljubljanskem Polju in železniške proge med Ljubljano in Zalogom.

Kmalu po 12. uri so ob jasnem vremenu začeli napadati svoja zastavljena cilja, kar je po poročanju takratnih medijev predstavljalo prvi letalski napad na Ljubljano.

Projekt raziskave, dviga, konservacije in predstavitve razbitine letala Spitfire so finančno omogočili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, njegovo izvedbo pa sta podprla tudi Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani in britansko Ministrstvo za obrambo. Foto: Bojan Puhek

Nalogo je opravil, a se ni uspel vrniti

Lovci so bili uspešni in pri napadu poškodovali več sovražnikovih letal, a so jih med akcijo le zadeli izstrelki nemške protiletalske obrambe. Clark je uspel izskočiti s padalom iz poškodovanega letala na obrobju Ljubljane, letalo pa je strmoglavilo na ljubljanskem Barju, komaj 150 metrov od nadzorne postaje ob žičnih ovirah okupirane Ljubljane.

Razbitine njegovega letala so se pogreznile v mehka barjanska tla, štrlela so le zalomljena krila in rep. Kar je ostalo pri površini, predvsem eno krilo in rep, pa so kmalu po sestrelitvi raznesli, Nemci pa so iz kabine potegnili tudi pilotovo torbico s pištolo. Vse ostalo pa je postopoma pogrezalo v mehka barjanska tla, vse tja do tri metre globine.

Spitfire je zagotovo najslavnejši britanski lovec druge svetovne vojne in eden najbolj prepoznavnih britanskih izdelkov nasploh. Foto: Bojan Puhek

Še manj sreče pa je imel njegov pilotski kolega, katerega letalo je zaradi "zaribanega" motorja strmoglavilo pri Martinjaku ob Cerkniškem jezeru, saj on nesreče ni preživel.

Clarka so ujeli, a je vojno vendarle preživel

Clark je preživel, neposredno po padcu tik ob nadzorni postaji, tako imenovanem bloku, št. 57 pa so ga z osmojenim obrazom od gostega črnega dima, ki se je na letalu pojavil takoj ob zadetku, zajeli domobranci. Lokacija njegova padca dokazuje, da se je izstrelil z majhne višine.

Pilot Peter J. Clark je uspel izskočiti s padalom iz poškodovanega letala na obrobju Ljubljane, letalo pa je strmoglavilo na ljubljanskem Barju, komaj 150 metrov od nadzorne postaje ob žičnih ovirah okupirane Ljubljane. Foto: Bojan Puhek

Zajetega pilota so domobranci kmalu predali Nemcem. Po zaslišanju na gestapu in krajšem zdravljenju v sanatoriju Emona v Ljubljani so ga premestili v taborišče za ujete zavezniške letalce Dulag Luft (Durchgangslager der Luftwaffe) v nemškem pogorju Hochtaunus severno od Frankfurta, kar je razvidno iz dostopnih podatkov o pilotu iz arhiva Zgodovinskega oddelka RAF (Air Historical Branch of the Royal Air Force), ki so jih slovenski arheologi pridobili ob pomoči veleposlaništva Združenega kraljestva v Ljubljani. Po osvoboditvi tega taborišča se je Clark vrnil v svojo domovino.

Ostanki legendarnega lovca, v katerem javnost prepoznava zmagovalca bitke za Britanijo, je bil tudi pomemben protagonist protinacistične koalicije v bojih v Sredozemlju z vidnim prispevkom pilotov RAF za njegovim krmilom k partizanskemu osvobajanju slovenskega ozemlja. Foto: Bojan Puhek

Spitfire je zagotovo najslavnejši britanski lovec druge svetovne vojne in eden najbolj prepoznavnih britanskih izdelkov nasploh ter po mnenju mnogih najlepše letalo vseh časov. Letalo z močnim motorjem in dodelano aerodinamično obliko, ki sta mu zagotavljala odlične manevrske sposobnosti, so v številnih različicah izdelovali med letoma 1936 in 1948.



Ostanki legendarnega lovca, v katerem javnost prepoznava zmagovalca bitke za Britanijo, je bil tudi pomemben protagonist protinacistične koalicije v bojih v Sredozemlju z vidnim prispevkom pilotov RAF za njegovim krmilom k partizanskemu osvobajanju slovenskega ozemlja.

Arheologi so do zdaj evidentirali več kot 220 kosov letala, ki so v Pivki zdaj prvič na ogled javnosti. Foto: Bojan Puhek

Dokončni izkop je čakal 75 let

Ideja o izkopu ostankov Clarkovega letala, ki je sicer nastala že dolgo pred tem, se je v drugi polovici lanskega avgusta, ob 75. letnici tega dogodka, vendarle začela uresničevati. Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano je po naročilu Muzeja in galerij mesta Ljubljane in pod vodstvom arheologa dr. Andreja Gasparija izvedel arheološko izkopavanje in dvig ostankov lovca spitfire.

Slovenski arheologi so 75 let po prvem letalskem napadu na Ljubljano le dokončno razkrili vse skrivnosti britanskega bombnika, ki je bil takrat sestreljen nad Barjem.

To je (bilo) prvo sistematično arheološko izkopavanje tovrstnih ostalin vojaških spopadov 20. stoletja v Republiki Sloveniji. Zahtevnosti je poleg mehkih barjanskih tal, ki so vase globoko potegnila ostanke tega ikoničnega letala, prispevala tudi lokacija neposredno ob hišah, a je ravno razumevanje lastnikov parcele omogočilo izvedbo tega projekta, s katerim so arheologi pridobili pomembne izkušnje za svoje bodoče raziskave.

Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano je pod vodstvom doc. dr. Andreja Gasparija (na fotografiji) po naročilu Muzeja in galerij mesta Ljubljane med 19. in 27. avgustom 2019 izvedel prvo fazo arheološkega izkopavanja in dviga ostankov lovca Kraljevega vojnega letalstva (Royal Air Force), ki se je 18. septembra 1944 zrušil na zemljišče ob Ižanski cesti v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

Evidentirali so 220 kosov letala, vsem pa jim je skupno izjemno dobra ohranjenost, ki je ne bi pričakovali od ostankov, starih 75 let.

Najdbe z ljubljanskega Barja prvič na ogled javnosti

Prav zgodba o reševanju ostankov britanskega vojaškega letalskega ponosa je eden od glavnih poudarkov letošnjega, že trinajstega Festivala vojaške zgodovine, ki ga v pivškem Parku vojaške zgodovine vsako leto pripravijo na tretji septembrski konec tedna.

Razbitine tega letala so okrepile zbirko Parka vojaške zgodovine in bodo ravno s Festivalom vojaške zgodovine prvič na ogled javnosti.

O prvem letalskem napadu na Ljubljano 18. septembra 1944 in pilotu Petru J. Clarku, katerega letalo je čakalo 75 let, da ostanki pridejo na površino govori arheolog doc. dr. Andrej Gaspari, ki je vodil izkope avgusta letos.

Slovensko vojaško letalstvo dopolnilo sto let

Še eden od glavnih poudarkov letošnjega Festivala vojaške zgodovine je častitljiva stota obletnica slovenskega vojaškega letalstva, katerega rojstni dan šteje 12. januar 1919.

"Takrat so tri izmed petih letal nekaj tednov pred tem ustanovljene prve slovenske vojaške letalske enote – Ljubljanske letalske stotnije poletela nad Koroško s ciljem obstreljevanja avstrijskih enot in se z uspešno izvedbo prvega izvidniško-bojnega poleta letalske stotnije zapisala v zgodovino," nam je pojasnil Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine v Pivki.

Direktor Parka vojaške zgodovine v Pivki mag. Janko Boštjančič Foto: Bojan Puhek

Ljubljanska letalska stotnija je pod okriljem enot generala Rudolfa Maistra delovala tudi v bojih za slovensko severno mejo, pridružili pa so se ji slovenski piloti, ki so prej službovali v avstro-ogrskih enotah in so bili takrat navdušeni nad nastankom nove države.

15. letalski pok Slovenske vojske se na ogled postavi

Ravno ta januarski dan si je za svoj praznik izbral tudi 15. letalski polk Slovenske vojske, ki bo na letošnjem Festivalu vojaške zgodovine med drugim tudi predstavil svoje helikopterje.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi tematsko razstavo Ljubljanska letalska stotnija, ki jo je pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske, in fotografsko razstavo Letala in helikopterji Slovenske vojske.

Ena izmed novejših pridobitev Parka vojaške zgodovine v Pivki je trenažno letalo UTVA Aero 3, ki je bilo za marsikaterega slovenskega pilota prva učilnica letalstva. Foto: Bojan Puhek

Za mnoge slovenske pilote prvo letalo

V Parku vojaške zgodovine so zelo ponosni na še eno svojo pridobitev, to je vojaško trenažno letalo UTVA Aero 3, ki so ga odkupili od Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina. To letalo je edino svoje vrste v Sloveniji z izvirno barvno shemo, je pojasnil Boštjančič.

Letala Aero 3 so prvič poletela leta 1956 in so služila šolanju vojaških pilotov, kasneje pa so bila dodeljena letalskim klubom širom Jugoslavije. Na njih so tako leteli in pridobivali znanje tudi številni slovenski piloti, zato je tako pomembno za zgodovino slovenskega letalstva.

Direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič o stoti obletnici slovenskega vojaškega letalstva in dogodkih, s katerim jo bodo počastili na Festivalu vojaške zgodovine ta konec tedna.

Obeta se tri dni bogatega programa

V tridnevnem Festivalu vojaške zgodovine, ki bo potekal od petka, 13. septembra, do nedelje, 15. septembra, obljubljajo veliko dogodkov.

Med drugim bo mogoče ogledati sicer zaprte podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, ponazorili bodo vojaške spopad iz druge svetovne vojne in spravili v pogon in demonstracijske vožnje vso svojo bogato vozno zbirko in organizirali vodene oglede po stalnih in gostujočih razstavah Parka ter depojih državnih muzejev, ki del svojih zbirk hranijo prav v Parku vojaške zgodovine v Pivki.