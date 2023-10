Propadli kriptokralj gre na vse ali nič

Sam Bankman-Fried je še pred manj kot enim letom veljal za enega najvplivnejših in najbogatejših posameznikov v svetu kriptovalut, nato pa je sledil njegov spektakularen in zelo hiter propad.

Sam Bankman-Fried je še pred manj kot enim letom veljal za enega najvplivnejših in najbogatejših posameznikov v svetu kriptovalut, nato pa je sledil njegov spektakularen in zelo hiter propad. Foto: Guliverimage

Sam Bankman-Fried je kriptoborzo FTX ustanovil leta 2019, do leta 2022 je bila že ena največjih na svetu, njena vrednost je bila ocenjena na kar okrog 30 milijard evrov. FTX je v zelo kratkem času postal izredno prepoznavna znamka, ki je k sodelovanju in naložbam pritegnila tudi superzvezdnike svetovnega formata, kot so bili košarkar Stephen Curry, legenda ameriškega nogometa Tom Brady, manekenka Gisele Bündchen, teniška igralka Naomi Osaka.

Po FTX se je imenoval celo športni center v Miamiju, kjer domače tekme igra moštvo lige NBA Miami Heat. Foto: AP / Guliverimage

Novembra lani je idilo razblinila preiskava medija CoinDesk, ki je namigovala, da je FTX zgrajen na lažeh ter da je Bankman-Fried s sodelavci vpleten v izredno sumljive naložbe in transakcije.

Sledili so panični dvigi kriptovalut, FTX je onemogočil izplačila in kasneje oznanil stečaj. Na koncu se je izkazalo, da je Bankman-Fried vlagateljem v kriptovalute, ki so uporabljali FTX, dolžan blizu osem milijard evrov. Denar naj bi poniknil prek podjetja Alameda Research, ki ga je Bankman-Fried predstavljal kot investicijsko vejo borze FTX.

Kolaps FTX je povzročil večji zlom kriptotrga, cene večine kriptovalut so novembra lani dosegle najnižje vrednosti po več letih.

Graf prikazuje gibanje cene bitcoina leta 2022 – najnižja je bila prav po zlomu borze FTX v začetku novembra lani. Foto: Google Finance / Posnetek zaslona

Bankman-Frieda so na Bahamih aretirali 12. decembra lani, sledila je njegova izročitev Združenim državam Amerike. Dan pozneje so razkrili obtožnico, vloženo na enem od sodišč v New Yorku, ki Bankman-Friedu očita osem kaznivih dejanj, med drugim več oblik goljufije in pranje denarja.

Februarja letos so vložili še eno obtožnico z dodatnimi štirimi očitki. Bankman-Fried je po pologu kar 250 milijonov ameriških dolarjev varščine na sojenje sprva čakal na prostosti, a ga je sodnik avgusta po tem, ko se je razvedelo, da je poskušal vplivati na priče v postopku, znova poslal v pripor.

Sam Bankman-Fried v spremstvu bahamske policije na dan izročitve Združenim državam Amerike. Foto: Guliverimage

Priče so ga potunkale

Sojenje Bankman-Friedu je steklo v začetku tega meseca. Več prič, med drugim Bankman-Friedovi prijatelji, nekateri najtesnejši sodelavci in celo njegovo nekdanje dekle (in partnerica v domnevnem zločinu), je na sodišču povedalo, da naj bi propadli "kralj kriptovalut" natanko vedel, kaj počne, ko je sredstva vlagateljev v kriptovalute na borzi FTX pretakal na račune podjetja Alameda Research.

Caroline Ellison, nekdanje dekle Bankman-Frieda, je po poročanju britanskega medija BBC na sodišču celo pričala, da ji je Sam osebno naročil, naj izvede očitana ji kazniva dejanja. Tako Ellisonova kot več nekdanjih sodelavcev Bankman-Frieda pri FTX, ki so bili vpleteni v krajo sredstev vlagateljev, je s tožilstvom sklenilo dogovore o priznanju krivde, v zameno za nižje kazni pa so morali tudi pričati na sojenju Bankman-Friedu.

Kot je poročalo več medijev, je sosledje dogodkov, kot so ga opisale priče, do zdaj v veliki meri potrdilo navedbe tožilstva, Bankman-Friedova obramba pa z zasliševanjem prič ni pridobila tako rekoč ničesar.

Bankman-Fried ob prihodu na sodišče v New Yorku. Foto: Guliverimage

Grozi mu do 115 let zapora, uporabil bo zelo tvegano taktiko

Ker se je manevrski prostor nezadržno krči, se je Bankman-Fried zato pripravljal na to, da ob nadaljevanju sojenja na sodišču ob drugih pričah obrambe tudi sam nastopi kot priča, pa je poročal The Financial Times. Gre za potezo, ki praviloma oznanja, da je obramba obtoženega iz rokava povlekla že vse ase in da nima več veliko drugih rešitev.

Gre tudi za potezo, ki velja za precej tvegano, saj obtožencem ni treba sesti na prostor za priče. Ne le to, s tem, ko privolijo v pričanje, zaslišanje njih kot priče pred poroto omogočijo tudi tožilcu ali tožilki. Nekdanji ameriški zvezni tožilec Jacob Frenkel je za BBC dejal: "Če mu porota ne bo verjela, bo zagotovo obsojen."

Sam Bankman-Fried je na sodišču v New Yorku na prostor za priče tako že sedel v četrtek, a še ni bil zaslišan pred poroto. Kot poroča medij CoinDesk, je na vprašanja svoje obrambe odgovarjal zelo jasno in brez obotavljanja, skorajda naučeno, ko ga je zasliševala tožilka, pa se mu je začelo zatikati, na več njenih vprašanj ni imel pravega odgovora oziroma pojasnila.



Bankman-Fried je med četrtkovim zaslišanjem za propad kriptoborze FTX sicer obtožil pravnike bankrotiranega podjetja. Na vprašanje tožilke, kje v dokumentu, ki ga je predložil kot dokaz svoje nedolžnosti, piše, da je imelo podjetje Alameda Research dovoljenje za zapravljanje sredstev vlagateljev, ni znal odgovoriti.



Kdaj bo na prostor za priče sedel še pred poroto, še ni znano.

Če se uresniči zanj najslabši mogoči scenarij, Samu Bankman-Friedu skupno grozi kar 115 let zapora. Skoraj zagotovo mu v zaporu sicer ne bo treba biti do konca življenja, je pa hkrati tudi zelo mogoče, da bo za rešetkami pred zelo verjetnim pogojnim izpustom prebil kar nekaj let, pa so napovedali pri mediju CoinDesk, ki je prvi razkril Bankman-Friedov imperij laži.