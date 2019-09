Prišel je nov Wi-Fi: kaj se spreminja in kaj bomo potrebovali zanj?

Kaj je Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 je poenostavljeno ime za 802.11ax, novi tehnični standard brezžičnega interneta, ki ga je razvilo mednarodno neprofitno združenje za standardizacijo brezžičnih tehnologij Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 6 je v osnovi še vedno ista stvar kot njegova predhodnika Wi-Fi 5 in Wi-Fi 4 oziroma, kot smo ju poznali do zdaj, standarda 802.11n in 802.11ac. To pomeni, da bo njegova primarna naloga še naprej povezovanje uporabnika z internetom, a bo znal to početi precej bolj učinkovito in hitreje.

Standard Wi-Fi 6 ni absolutna novost: združenje Wi-Fi Alliance ga je namreč definiralo že pred nekaj časa, obenem pa je od letošnje pomladi tudi že mogoče kupiti peščico omrežnih usmerjevalnikov, ki ga podpirajo.



A uradno je certifikat Wi-Fi 6 proizvajalcem naprav na voljo od tega ponedeljka, kar pomeni, da lahko kmalu pričakujemo poplavo novih naprav z nalepko Wi-Fi 6.

Kakšna bo največa prednost Wi-Fi 6 za povprečnega uporabnika?

Podatek, ki bo zanimal tako rekoč vsakega uporabnika, je hitrost. Preprost odgovor je, da lahko hitrost prenosa podatkov prek Wi-Fi 6 v teoriji doseže 9,6 gigabita na sekundo, kar je skoraj trikrat hitreje od aktualne generacije (Wi-Fi 5).

Dejstvo je sicer, da z Wi-Fi 6 velika večina uporabnikov doma ne bo dosegala bistveno višjih hitrosti kot danes z Wi-Fi 5. Kdor ima danes pri svojem ponudniki širokopasovnega interneta zakupljeno 250-megabitno povezavo, tudi z usmerjevalnikom, ki podpira Wi-Fi 6, podatkov ne bo prenašal nič hitreje.

Ob višjih oziroma bolj stabilnih hitrostih internetne povezave sta prednosti Wi-Fi 6 med drugim tudi izboljšana varnost, saj se z Wi-Fi 6 bolj uveljavlja nov standard šifriranja podatkov WPA3, in pa nižja poraba elektrike oziroma baterij, saj bodo naprave prek Wi-Fi 6 bolj učinkovito komunicirale o tem, kdaj lahko izklopijo Wi-Fi anteno. Foto: Thinkstock

Srž Wi-Fi 6 je namreč ohranjanje hitrosti in stabilnosti brezžične povezave takrat, ko omrežni usmerjevalnik obremeni več naprav hkrati.

To bo uporabno že v povprečnem sodobnem gospodinjstvu, kjer so z Wi-Fi pogosto hkrati povezani štirje pametni telefoni, dva prenosna računalnika, igralna konzola, televizor in še kakšen pametni senzor, kaj šele na javnem kraju, kjer se z dostopno točko istočasno povezuje več sto naprav.

Posamične naprave z Wi-Fi 6 zvečine ne bodo podirale hitrostnih rekordov, bo pa internetna povezava tudi ob velikem navalu na omrežni usmerjevalnik ostala bolj konstantna, zaradi česar uporabniki v času velike obremenitve usmerjevalnika najverjetneje ne bodo izkusili ravno opaznega padca hitrosti prenosa podatkov.

Foto: WiFi Alliance Še ena od prednosti je očitna takoj: z generacijo Wi-Fi 6 se končuje zmeda z imeni različnih standardov brezžičnega interneta.



802.11ac bo od zdaj naprej Wi-Fi 5, malce starejši, a še vedno aktualni 802.11n pa Wi-Fi 5. Bolj v preteklost Wi-Fi Alliance s poimenovanjem standardov uradno ne gre, saj 802.11g, 802.11a in 802.11b ne uporablja skoraj nihče več.

Kdaj lahko začnem uporabljati Wi-Fi 6?

Kdor bo želel izkoristiti prednosti, ki jih ponuja Wi-Fi 6, bo moral kupiti novo strojno opremo, torej omrežni usmerjevalnik in naprave - pametne telefone, prenosne računalnike -, ki podpirajo nov standard. Najpomembnejši je omrežni usmerjevalnik, saj brez njega z Wi-Fi 6 v domačem omrežju ne bo delovala nobena naprava.

Tale pošast, usmerjevalnik Netgear Nighthawk AX12, ki podpira standard Wi-Fi 6, pri nas še ni na voljo, v tujini pa je zanj treba odšteti približno 400 evrov.

Usmerjevalnike oziroma ruterje, ki omogočajo povezovanje prek standarda Wi-Fi 6, med drugim že prodajajo proizvajalci Asus, Netgear, D-Link in TP-Link, vendar so za zdaj še precej redki in dragi.

Z nakupom se sicer načeloma nikamor ne mudi, saj Wi-Fi 6 ni tehnologija, ki bo hitro zastarela, obenem pa naprav, ki jo podpirajo, še ni ravno na pretek - med bolj znanimi so pametni telefoni Samsung Galaxy Note 10 ter iPhone 11 in iPhone 11 Pro.

Novi iPhoni se sicer ne ponašajo s certifikatom Wi-Fi 6, vendar pa standard kljub temu podpirajo. Apple iPhonov namreč ne opremlja s tem certifikatom, pa čeprav je dolgoletni član združenja Wi-Fi Alliance. Foto: Reuters

Kot pri prejšnjih generacijah standarda Wi-Fi lahko pričakujemo, da bo več naprav s certifikatom Wi-Fi 6 zdaj, ko mu je blagoslov podelilo združenje Wi-Fi Alliance, začelo prihajati v prihodnjih mesecih.

Ko boste naslednjič kupili pametni telefon, televizor, igralno konzolo ali celo hladilnik, je zelo mogoče, da bo naprava nosila tudi nalepko Wi-Fi 6. Tudi če je ne bo, bo možnost, da vendarle podpira Wi-Fi 6, zelo velika - marsikateri proizvajalec se namreč ne odloči za certifikacijo svojih naprav, pa to ne pomeni, da ne podpirajo najnovejših standardov brezžičnega povezovanja z internetom.

