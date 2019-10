Priljubljeni računalničar je imel doma zelo temno skrivnost

Človek, ki je tisočim reševal računalniške težave, se je brutalno izživljal nad svojim sinom

Leta 2013 je za eno najbolj neprijetnih presenečenj na spletu poskrbel Carl Herold.

33-letni ameriški programer, ki je v svojih videoposnetkih na spletni strani YouTube s pomirjujočim glasom programiranje učil na tisoče ljudi in na forumu Reddit pogosto reševal njihove računalniške težave, je bil decembra 2013 aretiran.

Zadnji posnetek Carla Herolda na YouTubu, pod katerim se zaradi njegovih dejanj kar tare zgroženih komentarjev uporabnikov:

Policija je namreč ugotovila, da je Herold z zunajzakonskim partnerjem kar osem mesecev spolno zlorabljal in mučil svojega devetletnega sina.

Herold in Charles Dunnavant, moški, s katerim se je Carl začel družiti po tem, ko ga je zapustila žena in mati devetletnika, sta imela otroka skoraj ves čas zaprtega v sobi. Spolno izživljanje nad njim sta dokumentirala s fotoaparatom in videokamero.

Carl Herold (levo) in njegov partner Charles Dunnavant (desno). | Foto: Policija mesta Huntsville / AL.com

Ameriška policija je med preiskavo odkrila, da sta Herold in Dunavant neprimerne fotografije in videoposnetke otroka tudi delila prek spleta. Prizori so bili tako sprevrženi, da jih niso mogli gledati niti preiskovalci z več deset leti izkušenj lova na pedofile, je takrat poročal medij AL.com.

Carl Herold je novembra 2014 storil samomor. Obesil se je v celici zapora, v katerem je čakal na sojenje. Triintridesetletnika je obtožnica sicer bremenila 18 kaznivih dejanj, najverjetneje pa bi bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

Heroldov partner Charles Dunnavant je bil novembra 2015 medtem obsojen na 36 let zapora.

Gospod Anime

Trey Eric Sesler ali Gospod Anime je bil na spletni stran iz videoposnetki YouTube eden od pionirjev skupnosti ljubiteljev japonskih risank (tako imenovanih animejev). Leta 2011 je začel ob ocenjevanju japonske animacije objavljati tudi videoposnetke sebe med uporabo strelnega orožja, pogosto je govoril tudi o svojem duševnem zdravju.

Tridesetletni Trey Eric Sesler je videoposnetke na YouTube začel objavljati že leta 2006. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Po marcu 2012 se je pritok njegovih videoposnetkov nenadoma ustavil. Trey je 20. marca 2012 v domači hiši namreč ubil svojega brata, mamo in očeta ter vse hišne ljubljenčke, nato pa se je do zob oborožen odpravil do bližnje srednje šole, a si je premislil in se vrnil domov, kjer so ga že čakali policisti.

Kasnejša preiskava je pokazala, da je Sesler masaker svojih staršev načrtoval več let. Imel je tudi ambicije postati najzloglasnejši množični morilec v zgodovini. Obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti predčasnega izpusta.

Kam je izginil Kenny?

Leta 2014 se je pod enim od videoposnetkov na YouTube razvila razprava o nenavadni jami v z vhodom v obliki črke M, ki jo je nekdo odkril severno od ameriškega mesta Las Vegas.

Eden od uporabnikov, ki so se vključili v razpravo, je bil 47-letni Kenny Veach.

Raziskovalec, za katerim se je leta 2014 izgubila vsaka sled. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Veach je zapisal, da se je nekoč jami že približal in da je imel zaradi nje čudne občutke, kot da bi po telesu čutil vibracije. Eden od razlogov za to bi lahko bila bližina baze ameriškega vojaškega letalstva Nellis, so ugibali drugi uporabniki.

Kenny Veach se je odločil, da bo jamo obiskal še enkrat in o njej posnel videoposnetek. To je tudi storil, na YouTube ga je naložil 17. oktobra 2014. Gledalce je sicer razočaral, saj jame naj ne bi našel:

Pozivali so ga, naj poskusi še enkrat, in Veach je to tudi storil. 10. novembra 2014 se je Veach v smer jame odpravil še enkrat, a se ni vrnil domov.

Njegovo izginotje, od katerega bo kmalu minilo že pet let, na spletu še vedno sproža najrazličnejše teorije. Te segajo od bolj razumnih, kot je predpostavka, da se je izgubil in umrl v divjini, do zarotniških, kot je ugibanje, da ga je umorila vojska, ker se je preveč približal eni od njihovih skrivnosti.

So ga spreobrnili?

Uporabnik spletnega foruma Reddit CB_Wizdumb se je leta 2014 pohvalil, da bo preplezal ograjo zloglasnega kompleksa Luknja, ene od baz religije scientologije.

CB_Wizdumb je na spletno stran Imgur nato res objavil fotografijo, na kateri je bilo dobro vidno, da je nastala med plezanjem čez ograjo, ki obdaja kompleks.

Tale fotografija ograje, ki obdaja kompleks Luknja, je nastala že leta 2008. Izvirno je uporabnik Reddita CB_Wizdumb namreč brez pojasnila skoraj takoj po objavi izbrisal. Foto: Wikimedia Commons

Uporabniki Reddita so nestrpno pričakovali še več fotografij, a so jih čakali zaman. Ne le to, CB_Wizdumb je uredil svoje pretekle zapise in se v njih opravičil za kakršno koli žaljenje določenih skupnosti. Nato je izbrisal vse svoje starejše objave, v katerih se je norčeval iz scientologije. Zakaj, ni znano.

Tihe tablete

Odmevna teorija z Reddita, največjega spletnega foruma, ki najverjetneje ne bo dokončno potrjena ali ovržena nikoli.

Po tem, ko je umrl eden od uporabnikov Reddita z vzdevkom ReligionOfPeace, ki je bil znan po tem, da je rad objavljal fotografije posebej mladih deklet, so internetni detektivi začeli odkrivati njegovo pravo identiteto in začeli preiskovati njegovo spletno stran LakeCityQuietPills.com.

Spletna stran LakeCityQuietPills.com je bila na prvi pogled videti zelo dolgočasno, a zanimiva je bila programska koda v ozadju. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ugotovili so, da je bil izraz Quiet Pills (tihe tablete v prevodu) v imenu spletne strani morda prispodoba za naboje, spletna stran pa naj bi ne le imela povezave z ameriško vojsko, temveč bila morda celo oglasna deska za plačane morilcev, ki bi tam preverili, kdo je njihova naslednja tarča.

Razloga za takšno sklepanje uporabnikov sta bili dejstvi, da je uporabnik ReligionOfPeace v nekaterih svojih preteklih objavah izkazal nenavadno podrobno znanje različnih tehnik umorov in pa predvsem atentat na Mahmouda al-Mabhouha, enega od vrhovnih poveljnikov Hamasa.

Mahmouda al-Mabhouha je še vedno neznani storilec ali skupina storilcev umorila v hoteli s petimi zvezdicami Rotana v Dubaju. Najprej so ga omamili, nato pa mučili z elektrošoki in nazadnje zadušili z blazino. Foto: Wikimedia Commons

Kot je razkrila kasnejša preiskava, je tisti, ki je leta 2010 v hotelu v Dubaju ubil al-Mabhouha, plačilo prejel iz banke v ameriškem mestu Lake City - mestu, ki se pojavi tudi v imenu spletne strani LakeCityQuietPills.com.

