Kmalu astronomski preskok v prevajanju: bodo vsi razumeli vse?

Funkcija, ki bo pametni telefon z operacijskim sistemom Android, torej Samsunge, Huaweije, Xiaomije, Nokie, Sonyje, LG-je in tako rekoč vse druge, ki niso iPhone, spremenila v osebne tolmače, bo uporabnikom na voljo enkrat v prihodnjih mesecih, je ta teden poročalo več ameriških tehnoloških medijev.

And here’s what it will look like in action pic.twitter.com/wuXauzX28f — Karissa Bell (@karissabe) January 28, 2020

Aplikacija Google Prevajalnik (oziroma Google Translate po angleško) bo prek mikrofona na pametnem telefonu poslušala govor in ga tako rekoč sproti prevajala v enega od razpoložljivih jezikov.

Ob angleškemu bodo jeziki, ki bodo podpirali novo funkcijo prevajalnika, spočetka najverjetneje še nemški, španski in francoski. Na torkovem dogodku, kjer je Google sploh prvič pokazal prevajanje v realnem času, so sicer napovedali, da bo funkcija sčasoma na voljo v vseh glavnih svetovnih jezikih.

Zelo verjetno je, da bo takšno ekspresno tolmačenje vsaj na začetku zahtevalo stalno povezavo z internetom. Viri blizu Googla so namreč razkrili, da bo sprotno prevajanje govora potrebovalo precejšnjo računsko moč, zato bo potekalo na Googlovih računalnikih in ne na uporabnikovem pametnem telefonu.

Spočetka bo sicer mogoče pričakovati prevode, ki bodo esenco povedanega zajeli do razmeroma dobro do približno, sčasoma pa bo, ker temelji na umetni inteligenci, ki se sproti uči in izboljšuje, prevajanje vse bolj natančno, so še napovedali pri Googlu.

Kmalu prihaja še ena velika novost, ki je povezana s pametnimi telefoni z Androidom:

