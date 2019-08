Pri naših sosedih tudi letos skrivno srečanje svetovne superelite

Tehnološki velikan Google je v luksuznem letovišču na Siciliji v začetku tedna že sedmič organiziral druženje Google Camp . Gre za enega najbolj elitnih in skrivnostnih dogodkov na svetu, na katerega Google tradicionalno povabi samo največjo smetano: vplivne politike, milijarderje, glasbene in filmske zvezdnike. Tema letošnjega Google Campa je neuradno boj proti podnebnim spremembam, gostje pa so na Sicilijo prihrumeli z več kot sto zasebnimi letali, superjahtami in športnimi avtomobili, zaradi česar se je tako na organizatorje kot na udeležence dogodka na spletu vsul plaz kritik .

Larry Page (levo) in Sergey Brin (desno), ustanovitelja Googla, ki se na lestvici najbogatejših Zemljanov uvrščata na 10. oziroma 14. mesto, sta organizatorja dogodka Google Camp, vendar tega še nikoli nista javno komentirala ali celo potrdila. Foto: Reuters

Google Camp je ena Googlovih najstrožje varovanih skrivnosti. Ustanovitelja ameriškega tehnološkega velikana, Larry Page in Sergey Brin, o dogodku, ki je letos potekal že sedmič, še nikoli nista spregovorila za medije, povabljenci pa so prav tako zavezani molku, kar pomeni, da fotografij ali videoposnetkov z druženja bogatih in vplivnih ne smejo objavljati na družbenih omrežjih.

Poslanstvo Google Campa je, če sklepamo po informacijah, ki občasno vendarle uidejo v javnost, namenjeno iskanju odgovorov na najpomembnejša vprašanja o prihodnosti človeštva.

Billionaire Summer Camp: The Rich And Famous Flock To Sicily For The Top Secret Google Retreat. Chris Martin performs at the ruins for VIPS including @Harry_Styles and @katyperry, via @Forbes https://t.co/knrsqZWlpw pic.twitter.com/sfvoh16tbG — Jim Dobson (@TheLuxeWorld) July 30, 2019

Zaradi tega Page in Brin na Sicilijo, natančneje v luksuzno obmorsko letovišče Verdura Resort, povabita posameznike, ki imajo moč ali vpliv, da kaj spremenijo: superbogataše, ki imajo denar, izumitelje in vizionarje, ki imajo ideje, politike, ki imajo moč odločanja, osebe modre krvi in zvezdnike iz sveta šovbiznisa, ki imajo pozornost ljudi.

Cene prenočitev v letovišču Verdura Resort se začnejo pri okrog 700 evrih. Foto: Verdura Resort / Instagram

Na neuradnem seznamu povabljencev na letošnji Google Camp po poročanju več ameriških in italijanskih medijev med drugim najdemo nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo, britanskega princa Harryja, predsednico Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde, ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, prvega moža avtomobilskega koncerna Fiat Chrysler Johna Elkanna, pevko Katy Perry, filmska zvezdnika Leonarda DiCapria in Toma Cruisa.

Organizator Google Campa povabljencem udeležbe na dogodku sicer neuradno ne dovoli obešati na veliki zvon, a z malce raziskovanja po družbenih omrežjih ni težko sklepati, da so bili nekateri znani obrazi, ki naj bi bili povabljeni na Sicilijo, verjetno tudi res tam. Ta fotografija je nastala v nedeljo na jahti nekje v Sredozemlju, na njej pa so vsaj trije domnevni povabljenci na Google Camp: Katy Perry (prva z desne), njen zaročenec, filmski zvezdnik Orlando Bloom (druge z leve), in David Geffen, ameriški velepodjetnik in ustanovitelj filmskega studia DreamWorks (drugi z desne). Foto: Instagram / janetzuccarini

Razpravljali o varovanju okolja, na Sicilijo prispeli s 114 zasebnimi letali in množico superjaht

Na letošnjem Google Campu je beseda neuradno tekla predvsem o boju proti podnebnim spremembam.

Ob tem se je na družbenih omrežjih pojavilo več opozoril, da gre pravzaprav za veliko ironijo: 300 povabljencev je razpravljalo o tem, kako zajeziti globalno segrevanje, medtem pa so na okolju samo s svojimi prihodi na Sicilijo in odhodi z nje fosilna goriva kurili kot za stavo.

#ClimateChange activists showing up to #GoogleCamp in 114 private jets



The carbon footprint of this event is absolutely massive.



I hope they've offset this somehow. — TweetyWeety (@TweetyThings1) July 31, 2019

Ena od superjaht, ki so bile zasidrane v vodah v bližini lokacije Google Campa. | Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Eden od sicilijanskih medijev, Giornale di Sicilia, je med drugim poročal, da je eden od partnerjev dogodka letališče v Palermu, kjer bo do 4. avgusta samo zaradi Googla Campa pristalo kar 114 zasebnih letal.

Zalive v bližini letovišča Verdura, kjer je potekal Google Camp, je medtem v začetku tedna okupirala flota luksuza. Nekateri povabljenci so tja namreč prispeli z lastnimi superjahtami:

Med njimi je bila tudi jahta Ulysses, katere lastnik je Graeme Hart, najbogatejši Novozelandec, ki je prav tako prejel vabilo ustanoviteljev Googla. 116-metrska Ulysses z dvema motorjema, ki skupaj proizvedeta več kot 4.400 kilovatov oziroma skoraj 6.000 konjskih moči, med ležerno plovbo vsako uro pogolta blizu 600 litrov nafte.

Tudi Leonardo DiCaprio naj bi na Sicilijo priplul s svojo najeto superjahto Topaz:

This is @LeoDiCaprio's Yacht. It is over 450 feet long and powered by 4 Diesel engines #GoogleCamp pic.twitter.com/IoxPUtPkIV — 105.9 The Region (@1059TheRegion) July 31, 2019

Očividci so enega od udeležencev Google Campa, pevca in igralca Harryja Stylesa, opazili tudi na cesti. Proti letovišču Verdura Resort je vozil športnega terenca maserati levante, ki ne velja ravno za najvarčnejši avtomobil:

Preberite tudi: